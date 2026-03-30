Energiaválság Európában? Egy csapásra meg lehetne oldani, a régi beszállító újranyitná a csapokat – „Mi megbízható partnerek maradtunk"

Oroszország nem mond le az európai energiapiactól, és továbbra is megbízható szállítóként kíván jelen lenni – hangsúlyozta a Kreml szóvivője Moszkvában közvetlenül azután, hogy a szerb kormánnyal tárgyaltak az orosz gázszállítások jövőjéről.

Moszkva egyértelmű üzenetet küldött: Oroszország készen áll fenntartani szerepét az európai energiapiacon / Fotó: Michal Bednarek / Photocreo

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szerint Oroszország nem kíván kiszállni a globális energiapolitikai játszmából, és továbbra is meghatározó szereplőként tekint magára – még az európai piacon is. Moszkvában újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta:

Az ország eddig is megbízható energiaellátó volt, és a jövőben is az kíván maradni.

A kijelentés időzítése nem véletlen. Hétfőn telefonon egyeztetett Vlagyimir Putyin orosz elnök és Aleksandar Vucic szerb államfő, a téma pedig az orosz gázszállítások meghosszabbítása volt.

Ez különösen fontos Szerbia számára, amely jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól. Peszkov hangsúlyozta is, hogy Moszkva kiemelten kezeli a „baráti és testvéri országokkal” szembeni kötelezettségeit, Szerbiát pedig ebbe a körbe sorolja.

A Kreml szóvivője ugyanakkor nem csak a szűkebb szövetségi körre utalt. Határozottan kijelentette, hogy Oroszország a világ bármely piacán – beleértve az európait is – kész fenntartani energiaszállítói szerepét. Erre annak ellenére is nyitottak lennének, hogy az Európai Unió az elmúlt években folyamatosan próbálta csökkenteni függőségét az orosz energiától.

Oroszország nem haragszik, csak vegyék az energiát!

Moszkva azonban láthatóan nem zárja be teljesen ezt az ajtót. A mostani kommunikáció inkább arról szól, hogy Oroszország kész visszatérni vagy megerősíteni pozícióit ott, ahol erre lehetőség nyílik. Ez a stratégiai nyitottság hosszabb távon nagy jelentőségű lehet.

Eközben Oroszország más frontokon is aktív. A kubai Matanzas kikötőjébe befutott az Anatolij Kolodkin nevű tartályhajó, fedélzetén mintegy 100 ezer tonna nyersolajjal. A szállítmányt humanitárius segítségként küldték a szigetországnak, amely súlyos energiahiánnyal küzd.

Peszkov ezzel kapcsolatban leszögezte, hogy Oroszország kötelességének érzi, hogy segítséget nyújtson a baráti országoknak, különösen akkor, ha az alapvető infrastruktúra működése kerül veszélybe.

Szerinte Moszkva korábban egyeztetett Washingtonnal is a Kubába irányuló ilyen jellegű szállításokról, ami arra utal, hogy a humanitárius energiapolitika bizonyos esetekben még a geopolitikai feszültségeken is átnyúlhat.