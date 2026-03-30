Már az 1973-as nagy összeomlás réme fenyeget – így vészelte át a világ a korábbi olajválságokat

Nem nehéz párhuzamokat találni a hetvenes évek és napjaink olajválságai között, hiszen akárcsak akkor, most is pár éven belül érkezik a második kínálati sokk. Bár azt nem tudni, hogy az iráni háború meddig húzódik el, és mikortól válik újra hajózhatóvá a Hormuzi-szoros, arról érdemes megemlékezni, hogy akkor milyen módon vészelte át a világ a válságot, mert az előre jelezheti azt is, hogy most mi fog történni.

Sokban hasonlítanak a mostani olajválságok a hetvenes évekbeliekre

Ahogy az 1970-es években, úgy a 2020-as években is a világ az első olajsokkot viszonylag gyorsan kiheverte, ami nem is meglepő, hiszen mind a két alkalommal inkább csak az olajáramlás útja változott meg. Az 1974-es mélypont után 1976-ra már ismét a válság előtti szinten volt az olajfogyasztás, gyakorlatilag minden visszaállt a megszokott kerékvágásba. Ebben az időszakban a teljes globális energiakínálat sem csökkent az Energy Institute adatai szerint.

Az iráni forradalmat követő olajsokk már jóval nagyobb kiterjedésű volt,

az olajfogyasztás 1983-ig folyamatosan csökkent, és csak 1988-ra érte el az 1979-es szintet.

A globális energiakínálat pedig csak 1984-ben haladta meg az 1979-es értéket. Az iráni forradalom hatását az azt követő iraki–iráni háború tovább súlyosbította. Az energiaválságra adott válaszok az olajfogyasztás tartós mérséklését hozták, az 1980-as években épült fel a francia és a japán atomerőművek jelentős része, és ekkor hódították meg a világot az üzemanyag-takarékos japán kisautók. Az olajtüzelésű erőművek szerepe a Közel-Kelet kivételével világszerte visszaesett.

A Hormuzi-szoros lezárása kétség kívül a valaha volt legnagyobb energiasokk

A Hormuzi-szoros lezárása mind arányaiban, mind abszolút értelemben nagyobb megrázkódtatást jelent mint a korábbi olajválságok, még akkor is, ha számolunk a szaúdi és emírségekbeli kerülő utakkal vagy épp azzal, hogy az iráni tankerek továbbra is áthajózhatnak a Hormuzi-szoroson.

A fogyasztás csökkenése elkerülhetetlen, minél tovább marad zárva a kulcsfontosságú átjáró, annál inkább.

Az Öböl menti országok már napi mintegy 10 millió hordóval voltak kénytelenek csökkenteni olajtermelésüket, aminek helyreállítása akkor is heteket vesz igénybe, ha az iráni háború holnap véget ér. Összehasonlításként érdemes megjegyezni, hogy a 2019-es, napi 102 millió hordós olajfogyasztás 2020-ban, amikor a Covid miatt gyakorlatilag megállt az élet, napi 93 millió hordóra csökkent. Ha az iráni háború elhúzódik, akkor a globális olajkeresletnek nagyobb mértékben kell csökkennie, mint amekkora a Covid alatti visszaesés volt.