Ha a kutatókon múlik, szivattyús víztározót csinálnak félmillió szénbányából
Az Egyesült Államok területén nagyjából félmillió elhagyott szénbánya található. Ezek az egykori bányaipari területek és -létesítmények nemcsak a környezetre, hanem a közegészségügyre és a környéken élők biztonságra is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár sok ilyen bánya már az 1970-es évek óta használaton kívül van – még azelőtt zárták be őket, hogy szövetségi szintű rekultivációs szabályozás lépett volna életbe –, most úgy tűnik, sokmillió dolláros ráfordítással végre megkezdődhet a felszámolásuk, sőt, akár a megújulóenergia-forradalom egyik alapvető ontosságú energiatároló rendszerévé is válhatnak – írja az Origo.
Szénbánya és energiatárolás találkozásának újszerű módját fogalmazták meg
A lap azt írja, hogy új koncepció készült az elhagyott szénbányák tömeges újrahasznosítására, ami áttörést jelentene mind technológiai, mind energiatárolási értelemben. Ennek alapja az a bejelentés, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói nemrégiben tettek. A kutatók jelezték:
kidolgoztak egy meglehetősen innovatív módszertant, amely lehetővé tenné az ország mintegy 500 000 elhagyott szénbányájának energiatárolásra való átalakítását, ezzel támogatva az elektromos hálózat működését.
A koncepció középpontjában az áll, hogy nagy pontosságú hidrodinamikai és kémiai modellek segítségével a kutatócsoport képes volt annak bemutatására, hogy miként alakíthatók át ezek a helyszínek úgynevezett szivattyús víztározós rendszerekké, amelyek hosszú távú energiatárolásra is alkalmasak.
Az áttörés több szempontból is jelentős előnyökkel járna.
Egyrészt hozzájárulna a használaton kívüli bányák felszámolásához és újrahasznosításához. Ezek a területek ugyanis gyakran veszélyforrások a következők miatt:
- nyitott aknák,
- instabil bányafalak,
- talajsüllyedés, és
- szennyezett víz fenyegeti a környező lakóépületeket, utakat és közműveket.
Az amerikai kormányzat is felismerte a probléma sürgősségét:
2025-re 725 millió dollárt különítettek el az elhagyott szénbányák felszámolására és a történelmi bányavidékek gazdasági fellendítésére.
Ha azonban ezek az egykori szénbányák nemcsak megszüntetett kockázati tényezőkké, hanem az energiatárolás szempontjából értékes erőforrásokká válnának, az jelentős pozitív hatással lehetne az energiabiztonságra, a környezetre és a gazdaságra egyaránt
