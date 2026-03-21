Ha a kutatókon múlik, szivattyús víztározót csinálnak félmillió szénbányából

Az Egyesült Államok területén nagyjából félmillió elhagyott szénbánya található. Ezek az egykori bányaipari területek és -létesítmények nemcsak a környezetre, hanem a közegészségügyre és a környéken élők biztonságra is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár sok ilyen bánya már az 1970-es évek óta használaton kívül van – még azelőtt zárták be őket, hogy szövetségi szintű rekultivációs szabályozás lépett volna életbe –, most úgy tűnik, sokmillió dolláros ráfordítással végre megkezdődhet a felszámolásuk, sőt, akár a megújulóenergia-forradalom egyik alapvető ontosságú energiatároló rendszerévé is válhatnak – írja az Origo.

Félmillió elhagyott szénbánya található az Egyesült Államokban, ezeket egy új koncepció az energiatárolásában hasznosítaná (illusztráció)

Szénbánya és energiatárolás találkozásának újszerű módját fogalmazták meg

A lap azt írja, hogy új koncepció készült az elhagyott szénbányák tömeges újrahasznosítására, ami áttörést jelentene mind technológiai, mind energiatárolási értelemben. Ennek alapja az a bejelentés, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói nemrégiben tettek. A kutatók jelezték:

kidolgoztak egy meglehetősen innovatív módszertant, amely lehetővé tenné az ország mintegy 500 000 elhagyott szénbányájának energiatárolásra való átalakítását, ezzel támogatva az elektromos hálózat működését.

A koncepció középpontjában az áll, hogy nagy pontosságú hidrodinamikai és kémiai modellek segítségével a kutatócsoport képes volt annak bemutatására, hogy miként alakíthatók át ezek a helyszínek úgynevezett szivattyús víztározós rendszerekké, amelyek hosszú távú energiatárolásra is alkalmasak.

Az áttörés több szempontból is jelentős előnyökkel járna.

Egyrészt hozzájárulna a használaton kívüli bányák felszámolásához és újrahasznosításához. Ezek a területek ugyanis gyakran veszélyforrások a következők miatt:

nyitott aknák,

instabil bányafalak,

talajsüllyedés, és

szennyezett víz fenyegeti a környező lakóépületeket, utakat és közműveket.

Az amerikai kormányzat is felismerte a probléma sürgősségét:

2025-re 725 millió dollárt különítettek el az elhagyott szénbányák felszámolására és a történelmi bányavidékek gazdasági fellendítésére.

Ha azonban ezek az egykori szénbányák nemcsak megszüntetett kockázati tényezőkké, hanem az energiatárolás szempontjából értékes erőforrásokká válnának, az jelentős pozitív hatással lehetne az energiabiztonságra, a környezetre és a gazdaságra egyaránt

