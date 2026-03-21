Ha a kutatókon múlik, szivattyús víztározót csinálnak félmillió szénbányából

Szövetségi környezetvédelmi és földgazdálkodási hivatali adatok szerint az Egyesült Államokban akár 500 ezer elhagyott szénbánya is lehet. Ez azt jelenti, hogy a kb. 349 millió lakosú országban (a tengerentúli területeket is beleértve) kevesebb mint 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. Most viszont új módon hasznosulhatnak: energiatárolásra használhatják a bányaterületek elhagyott mélységeit.
VG
2026.03.21, 09:59

Az Egyesült Államok területén nagyjából félmillió elhagyott szénbánya található. Ezek az egykori bányaipari területek és -létesítmények nemcsak a környezetre, hanem a közegészségügyre és a környéken élők biztonságra is komoly veszélyt jelenthetnek. Bár sok ilyen bánya már az 1970-es évek óta használaton kívül van – még azelőtt zárták be őket, hogy szövetségi szintű rekultivációs szabályozás lépett volna életbe –, most úgy tűnik, sokmillió dolláros ráfordítással végre megkezdődhet a felszámolásuk, sőt, akár a megújulóenergia-forradalom egyik alapvető ontosságú energiatároló rendszerévé is válhatnak – írja az Origo.

Félmillió elhagyott szénbánya található az Egyesült Államokban, ezeket egy új koncepció az energiatárolásában hasznosítaná (illusztráció)
Fotó: Anadolu via AFP

Szénbánya és energiatárolás találkozásának újszerű módját fogalmazták meg

A lap azt írja, hogy új koncepció készült az elhagyott szénbányák tömeges újrahasznosítására, ami áttörést jelentene mind technológiai, mind energiatárolási értelemben. Ennek alapja az a bejelentés, amit az Oak Ridge Nemzeti Laboratórium (ORNL) kutatói nemrégiben tettek. A kutatók jelezték: 

kidolgoztak egy meglehetősen innovatív módszertant, amely lehetővé tenné az ország mintegy 500 000 elhagyott szénbányájának energiatárolásra való átalakítását, ezzel támogatva az elektromos hálózat működését. 

A koncepció középpontjában az áll, hogy nagy pontosságú hidrodinamikai és kémiai modellek segítségével a kutatócsoport képes volt annak bemutatására, hogy miként alakíthatók át ezek a helyszínek úgynevezett szivattyús víztározós rendszerekké, amelyek hosszú távú energiatárolásra is alkalmasak.

Az áttörés több szempontból is jelentős előnyökkel járna.

Egyrészt hozzájárulna a használaton kívüli bányák felszámolásához és újrahasznosításához. Ezek a területek ugyanis gyakran veszélyforrások a következők miatt: 

  • nyitott aknák, 
  • instabil bányafalak,
  • talajsüllyedés, és
  • szennyezett víz fenyegeti a környező lakóépületeket, utakat és közműveket. 

Az amerikai kormányzat is felismerte a probléma sürgősségét: 

2025-re 725 millió dollárt különítettek el az elhagyott szénbányák felszámolására és a történelmi bányavidékek gazdasági fellendítésére.

Ha azonban ezek az egykori szénbányák nemcsak megszüntetett kockázati tényezőkké, hanem az energiatárolás szempontjából értékes erőforrásokká válnának, az jelentős pozitív hatással lehetne az energiabiztonságra, a környezetre és a gazdaságra egyaránt

