Szénbánya: van olyan ország, ahol félmillió elhagyott szénkitermelési helyszín jelenti a kockázatot

Szövetségi környezetvédelmi és földgazdálkodási ügynökségek adatai szerint az Egyesült Államokban akár 500 ezer elhagyott szénbánya is lehet. Ez azt jelenti, hogy a kb. 349 millió lakosú országban (a tengerentúli területeket is beleértve) kevesebb mint 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. A bányák közül sokat még 1977 előtt hagytak hátra, azelőtt, hogy megszülettek volna a szövetségi helyreállítási törvények a kitermelési terület helyreállításáról. Az ilyen területek komoly biztonsági, környezeti és egészségügyi kockázatot jelentenek – írja az Origo.

Elhagyott szénbánya: több százezer ilyen jelent kockázatot az Egyesült Államokban (illusztráció) / Fotó: Damian Pawlos / Shutterstock

Minden elhagyott szénbánya kockázatot jelenthet

Az OSMRE közlése szerint a most megítélt pénzügyi támogatás fontos szerepet játszik a bányászatból fakadó kockázatok felszámolásában, a károsodott területek helyreállításában, valamint „a szénbányászatra épülő közösségek megerősítésében országszerte”.

A támogatásokat az 1977-es a Felszíni Bányászat Szabályozásáról és Helyreállításáról szóló törvény alapján ítélik oda. A program célja

a közbiztonság védelme,

a helyi gazdaságok támogatása, valamint

annak elősegítése, hogy az egykori bányaterületek új, hasznos funkciót kapjanak.

A lap cikkében kitér arra, hogy az Egyesült Államokban a szénbányászat egykor igen jelentős volt, mostanra azonban az iparág leszállóágba jutott. 2008-ban még több mint egymilliárd tonna szenet termeltek az országban, ez 2024-re 464 millió tonnára csökkent az ország Energiaügyi Hivatalának legfrissebb, tavaly novemberi adatközlése szerint. Száz évvel ezelőtt, 1923-ban még 883 ezren dolgoztak a szénkitermelésben, 2023-ban már csak 45 ezren. Rengeteg szénbánya, melynek működésére korábban kistelepülések épültek ki, mostanra elhagyottá vált, amit általában a közösségek hanyatlása követett.

Most a program keretében finanszírozott projektek olyan veszélyforrások megszüntetéséhez járulnak hozzá, mint amilyeneket a nyitott bányaaknák, az instabil fejtési falak, a felszín süllyedése, illetve a szennyezett vizek jelentenek, amelyek lakóházakat, utakat és közműveket is fenyegethetnek.

A támogatások forrását a széntermelés után beszedett díjak adják, amelyeket egy, a kongresszus által elfogadott képlet szerint osztanak szét.

Az elosztás alapja az egyes államok korábbi és jelenlegi széntermelésből való részesedése.

További részletek az Origo cikkében olvashatók.