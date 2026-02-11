Deviza
Szénbánya: van olyan ország, ahol félmillió elhagyott szénkitermelési helyszín jelenti a kockázatot

Az Egyesült Államok Felszíni Bányászati Helyreállítási és Felügyeleti Hivatala (OSMRE) bejelentette, hogy a 2026-os pénzügyi évben közel 120 millió dollárnyi támogatást ítél oda az elhagyott bányaterületek helyreállítására az erre jogosult tagállamok és őslakos törzsek számára. Az országban mintegy félmillió, mostanra elhagyott szénbánya, kitermelési helyszín található, melyek a közelükben élők számára balesetveszélyt is jelenthetnek.
VG
2026.02.11, 14:10
Szövetségi környezetvédelmi és földgazdálkodási ügynökségek adatai szerint az Egyesült Államokban akár 500 ezer elhagyott szénbánya is lehet. Ez azt jelenti, hogy a kb. 349 millió lakosú országban (a tengerentúli területeket is beleértve) kevesebb mint 700 lakosra jut egy elhagyott szénbánya. A bányák közül sokat még 1977 előtt hagytak hátra, azelőtt, hogy megszülettek volna a szövetségi helyreállítási törvények a kitermelési terület helyreállításáról. Az ilyen területek komoly biztonsági, környezeti és egészségügyi kockázatot jelentenek – írja az Origo.

szén, szénbánya
Elhagyott szénbánya: több százezer ilyen jelent kockázatot az Egyesült Államokban (illusztráció) / Fotó: Damian Pawlos / Shutterstock

Minden elhagyott szénbánya kockázatot jelenthet

Az OSMRE közlése szerint a most megítélt pénzügyi támogatás fontos szerepet játszik a bányászatból fakadó kockázatok felszámolásában, a károsodott területek helyreállításában, valamint „a szénbányászatra épülő közösségek megerősítésében országszerte”.

A támogatásokat az 1977-es a Felszíni Bányászat Szabályozásáról és Helyreállításáról szóló törvény alapján ítélik oda. A program célja 

  • a közbiztonság védelme, 
  • a helyi gazdaságok támogatása, valamint
  • annak elősegítése, hogy az egykori bányaterületek új, hasznos funkciót kapjanak.

A lap cikkében kitér arra, hogy az Egyesült Államokban a szénbányászat egykor igen jelentős volt, mostanra azonban az iparág leszállóágba jutott. 2008-ban még több mint egymilliárd tonna szenet termeltek az országban, ez 2024-re 464 millió tonnára csökkent az ország Energiaügyi Hivatalának legfrissebb, tavaly novemberi adatközlése szerint. Száz évvel ezelőtt, 1923-ban még 883 ezren dolgoztak a szénkitermelésben, 2023-ban már csak 45 ezren. Rengeteg szénbánya, melynek működésére korábban kistelepülések épültek ki, mostanra elhagyottá vált, amit általában a közösségek hanyatlása követett.

Most a program keretében finanszírozott projektek olyan veszélyforrások megszüntetéséhez járulnak hozzá, mint amilyeneket a nyitott bányaaknák, az instabil fejtési falak, a felszín süllyedése, illetve a szennyezett vizek jelentenek, amelyek lakóházakat, utakat és közműveket is fenyegethetnek. 

A támogatások forrását a széntermelés után beszedett díjak adják, amelyeket egy, a kongresszus által elfogadott képlet szerint osztanak szét.

Az elosztás alapja az egyes államok korábbi és jelenlegi széntermelésből való részesedése.

