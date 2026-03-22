Újabb ország jelentett be üzemanyag-korlátozást – már ebbe a szomszédos országba sem érdemes átmenni tankolni

A megnövekedett kereslet miatt kénytelen volt lépni a kormány. Szlovéniában vasárnap parlamenti választást tartanak.
VG
2026.03.22, 10:17
Frissítve: 2026.03.22, 10:43

A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet. Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.

Szlovénia vasárnaptól korlátozza a tankolható üzemanyag mennyiségét / Fotó: Jure Makovec / AFP

A kormányfő közölte, hogy a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását. Golob szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.

A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal.

Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta: a vállalat jelentése katasztrofális helyzetet mutat az ellátás megszervezésében. Hozzátette, hogy ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.

A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.

A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.

Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

Országgyűlési választást tart Szlovénia

Vasárnap reggel hét órakor Szlovénia-szerte megnyitották a parlamenti választás szavazóhelyiségeit, amelyekben csaknem 1,7 millió választásra jogosult állampolgár adhatja le voksát. 

  • A választók a 90 fős szlovén nemzetgyűlés 88 képviselőjéről döntenek, 
  • egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez. 
  • A választáson 1179 jelölt indul 17 listán.

A közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és a legnagyobb ellenzéki erő, Janez Jansa korábbi miniszterelnök Szlovén Demokrata Pártja (SDS) között. A Mediana intézet felmérése szerint a Szabadság Mozgalom támogatottsága 18,9 százalék, míg az SDS-é 18,5 százalék.

A két nagy párt mögött több kisebb politikai erő is eséllyel pályázik a parlamentbe jutásra, köztük

  • a konzervatív Új Szlovénia (NSi),
  • a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája,
  • valamint a Szociáldemokraták (SD), Anze Logar Demokratái, a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája.

A parlamenti bejutási küszöb 4 százalék. Elemzők szerint egyik párt sem szerezhet önálló többséget a 90 fős parlamentben, így a kormányalakításhoz várhatóan többpárti koalícióra lesz szükség.

A voksolást mintegy háromezer belföldi szavazókörben tartják, a választók külföldön és levélben is szavazhatnak. A szavazóhelyiségek este hét óráig tartanak nyitva. A részvételi adatokat a nap folyamán több alkalommal teszik közzé, az exit poll felmérések eredményeit pedig közvetlenül az urnazárás után ismertetik. Az első részeredmények vasárnap késő este várhatók.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
