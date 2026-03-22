Újabb ország jelentett be üzemanyag-korlátozást – már ebbe a szomszédos országba sem érdemes átmenni tankolni
A szlovén kormány vasárnaptól korlátozza a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentette be a kabinet. Robert Golob miniszterelnök szombaton este Ljubljanában rendkívüli sajtótájékoztatón elmondta: a döntés értelmében egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhat egy benzinkúton.
A kormányfő közölte, hogy a szlovén fegyveres erők is részt vesznek az üzemanyag szállításában, hogy segítsék a benzinkutak ellátását. Golob szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, a raktárak tele vannak, ugyanakkor egyes kereskedőknél gondok merültek fel az üzemanyag benzinkutakhoz történő eljuttatásában.
A kormány a helyzetről egyeztetett miniszterekkel, fuvarozók képviselőivel, valamint az üzemanyag-kereskedőkkel, köztük a Petrol és a Mol vállalattal.
Golob bírálta a Petrol működését, és azt mondta: a vállalat jelentése katasztrofális helyzetet mutat az ellátás megszervezésében. Hozzátette, hogy ha más piaci szereplők képesek biztosítani a benzinkutak ellátását, akkor a Petrolnak is meg kell tudnia oldani ezt.
A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen már korábban korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt, a piacvezető Petrol azonban nem korlátozta a járművek tankolását. A Petrol közleményben utasította vissza a kritikákat, és közölte: az egyes benzinkutakon tapasztalható hiányt a hirtelen megugró kereslet okozza, nem pedig ellátási zavar.
A kormány vasárnap újabb jelentést vár az üzemanyag-kereskedőktől a benzinkutak helyzetéről, és ennek alapján dönthet további intézkedésekről.
Golob szerint a korlátozás célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása. A kormány március 9-én csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját. Az intézkedés nyomán Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak, ami a határ menti töltőállomásoknál növelte a külföldi vásárlók számát.
A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.
Országgyűlési választást tart Szlovénia
Vasárnap reggel hét órakor Szlovénia-szerte megnyitották a parlamenti választás szavazóhelyiségeit, amelyekben csaknem 1,7 millió választásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.
- A választók a 90 fős szlovén nemzetgyűlés 88 képviselőjéről döntenek,
- egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez.
- A választáson 1179 jelölt indul 17 listán.
A közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és a legnagyobb ellenzéki erő, Janez Jansa korábbi miniszterelnök Szlovén Demokrata Pártja (SDS) között. A Mediana intézet felmérése szerint a Szabadság Mozgalom támogatottsága 18,9 százalék, míg az SDS-é 18,5 százalék.
A két nagy párt mögött több kisebb politikai erő is eséllyel pályázik a parlamentbe jutásra, köztük
- a konzervatív Új Szlovénia (NSi),
- a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája,
- valamint a Szociáldemokraták (SD), Anze Logar Demokratái, a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája.
A parlamenti bejutási küszöb 4 százalék. Elemzők szerint egyik párt sem szerezhet önálló többséget a 90 fős parlamentben, így a kormányalakításhoz várhatóan többpárti koalícióra lesz szükség.
A voksolást mintegy háromezer belföldi szavazókörben tartják, a választók külföldön és levélben is szavazhatnak. A szavazóhelyiségek este hét óráig tartanak nyitva. A részvételi adatokat a nap folyamán több alkalommal teszik közzé, az exit poll felmérések eredményeit pedig közvetlenül az urnazárás után ismertetik. Az első részeredmények vasárnap késő este várhatók.