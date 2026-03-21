Botrány Szlovéniában: válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyagellátás – a Molt is számon kérték

Rendkívüli ülést tart Szlovéniában a hétvégén a kormány, miután az elmúlt órákban az ország több pontján is akadozott az üzemanyagellátás. Míg a Petrol kútjain komoly ellátási nehézségek adódtak, és sok helyen nem kapható gázolaj, addig a Mol még tartja magát. Pedig pénteken már a megnövekedett kereslet miatt a szlovéniai autópályákon feloldották az üzemanyag-szabályozást, hogy enyhítsék az ellátási nehézségeket.
Járdi Roland
2026.03.21, 14:46
Frissítve: 2026.03.21, 14:50

Komoly üzemanyagellátási anomáliák ütöttök fel a fejüket Szlovéniában, ahol egyes olajtársaságok kútjain szombaton elfogyott a gázolaj írja a Delo.si. Szlovénia az elsők között avatkozott be az üzemanyagpiacon, hogy megállítsa a drágulást, ami az iráni háború kitörése óta Európa-szerte kihívás elé állítja a lakosságot és a vállalkozásokat.

Botrány Szlovéniában: válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyagellátás – a Molt is számon kérték

A kormány rendkívüli ülést tartott és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy az ország ellátása nincs veszélyben.

A kormány ma arról értesült, hogy Szlovéniának elegendő üzemanyag-készlete van, és a kőolajtermék-raktárak is teli vannak

– jelentették be a kormány ülését követően. Míg a Petrol komoly ellátási zavarokkal küzd, addig 

a Mol kielégítően kezeli a benzinkútjainak ellátását.

„A kormány ezért jelentést kért a Petroltól az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetéről és a zavarok azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről” – tették hozzá. A jelentősen megnövekedett kereslet miatt az ország egyes benzinkutain időnként még mindig kifogynak az üzemanyagból, leggyakrabban a dízelből és a fűtőolajból.

Robert Golob miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány már felszabadította a tartalékokat, de Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényelte azokat. Golob magyarázatai szerint azonban a tartalékok felszabadítása után az állam szükség esetén jogilag korlátozhatja a külföldiek üzemanyag-utántöltését. Elmondása szerint a helyzetet figyelemmel kísérő ellenőrök már a helyszínen vannak.

Pénteken már piaci árakat vezettek be az autópályákon

A kormány csütörtökön feloldotta az üzemanyagár-szabályozást az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál; a benzin ára az első napon kissé, a Molé jelentősebben emelkedett. Eközben az autópályákon kívüli benzinkutaknál nem változtak az árak, amelyek eleve szabályozottak, és keddig változatlanok maradnak. Akkor azonban várhatóan a szabályozott üzemanyagok ára emelkedni fog.

Ugyanakkor a kiskereskedők úgy döntöttek, hogy korlátozzák az üzemanyag-kiadást:

  • a Mol 30 literben határozta meg a limitet magánszemélyek, és 200 literben jogi személyek vagy teherautók számára,
  • a Shell benzinkutak is hasonló lépés mellett döntöttek. 

A benzin eközben ideiglenes korlátozásokat vezetett be a dízel és a fűtőolaj kizárólag tartályos kiszerelésben történő kiadagolására, vásárlónként legfeljebb 200 literig, míg a járművek tartályába történő üzemanyag-kiadásra nincs korlátozás.

Szlovéniában vannak a legalacsonyabb benzin és gázolaj árak a régióban

Szlovéniában az ellátási gondokat a régióban is olcsónak számító üzemanyagok okozzák. A kormány az elsők között döntött arról, hogy beavatkozik az üzemanyagpiacon.

Egy liter 95-ös oktánszámú benzin jelenleg 1,466 euróba, egy liter gázolaj pedig 1,528 euróba kerül. 

A szlovén kormány azonban nem árplafont alkalmaz, hanem az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentette, ami egyáltalán nem zárja ki a további áremelkedéseket. Ausztriában és Olaszországban jóval drágább a benzin és a gázolaj, emiatt van egyre nagyobb nyomás van a szlovén benzinkutakon. Ausztriában már a két eurót is a hétvégén átlépte a gázolaj ára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
