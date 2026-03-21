Botrány Szlovéniában: válságülést tart a kormány, összeomlott több helyen az üzemanyagellátás – a Molt is számon kérték
Komoly üzemanyagellátási anomáliák ütöttök fel a fejüket Szlovéniában, ahol egyes olajtársaságok kútjain szombaton elfogyott a gázolaj – írja a Delo.si. Szlovénia az elsők között avatkozott be az üzemanyagpiacon, hogy megállítsa a drágulást, ami az iráni háború kitörése óta Európa-szerte kihívás elé állítja a lakosságot és a vállalkozásokat.
A kormány rendkívüli ülést tartott és igyekezett megnyugtatni a közvéleményt, hogy az ország ellátása nincs veszélyben.
A kormány ma arról értesült, hogy Szlovéniának elegendő üzemanyag-készlete van, és a kőolajtermék-raktárak is teli vannak
– jelentették be a kormány ülését követően. Míg a Petrol komoly ellátási zavarokkal küzd, addig
a Mol kielégítően kezeli a benzinkútjainak ellátását.
„A kormány ezért jelentést kért a Petroltól az üzemanyag-ellátás jelenlegi helyzetéről és a zavarok azonnali megszüntetéséhez szükséges intézkedésekről” – tették hozzá. A jelentősen megnövekedett kereslet miatt az ország egyes benzinkutain időnként még mindig kifogynak az üzemanyagból, leggyakrabban a dízelből és a fűtőolajból.
Robert Golob miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány már felszabadította a tartalékokat, de Molon kívül a kedvezményezettek közül eddig senki sem igényelte azokat. Golob magyarázatai szerint azonban a tartalékok felszabadítása után az állam szükség esetén jogilag korlátozhatja a külföldiek üzemanyag-utántöltését. Elmondása szerint a helyzetet figyelemmel kísérő ellenőrök már a helyszínen vannak.
Pénteken már piaci árakat vezettek be az autópályákon
A kormány csütörtökön feloldotta az üzemanyagár-szabályozást az autópályákon és gyorsforgalmi utakon található benzinkutaknál; a benzin ára az első napon kissé, a Molé jelentősebben emelkedett. Eközben az autópályákon kívüli benzinkutaknál nem változtak az árak, amelyek eleve szabályozottak, és keddig változatlanok maradnak. Akkor azonban várhatóan a szabályozott üzemanyagok ára emelkedni fog.
Ugyanakkor a kiskereskedők úgy döntöttek, hogy korlátozzák az üzemanyag-kiadást:
- a Mol 30 literben határozta meg a limitet magánszemélyek, és 200 literben jogi személyek vagy teherautók számára,
- a Shell benzinkutak is hasonló lépés mellett döntöttek.
A benzin eközben ideiglenes korlátozásokat vezetett be a dízel és a fűtőolaj kizárólag tartályos kiszerelésben történő kiadagolására, vásárlónként legfeljebb 200 literig, míg a járművek tartályába történő üzemanyag-kiadásra nincs korlátozás.
Szlovéniában vannak a legalacsonyabb benzin és gázolaj árak a régióban
Szlovéniában az ellátási gondokat a régióban is olcsónak számító üzemanyagok okozzák. A kormány az elsők között döntött arról, hogy beavatkozik az üzemanyagpiacon.
Egy liter 95-ös oktánszámú benzin jelenleg 1,466 euróba, egy liter gázolaj pedig 1,528 euróba kerül.
A szlovén kormány azonban nem árplafont alkalmaz, hanem az üzemanyagok jövedéki adóját csökkentette, ami egyáltalán nem zárja ki a további áremelkedéseket. Ausztriában és Olaszországban jóval drágább a benzin és a gázolaj, emiatt van egyre nagyobb nyomás van a szlovén benzinkutakon. Ausztriában már a két eurót is a hétvégén átlépte a gázolaj ára.