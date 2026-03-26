Egyre drágábban nézhetjük meg Szoboszlai Dominik meccseit – szomorú ok áll a háttérben

A következő három szezonban az infláció mértékével emeli jegyárait az angol labdarúgó-bajnokságban, Premier League-ben címvédő Liverpool, ugyanakkor egyes belépők maradnak a korábbi szinten. A három magyar játékost, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató klub csütörtökön a honlapján számolt be arról, hogy a következő három esztendőben az aktuális januári fogyasztóiár-index növekedésével összhangban, de 5 százaléknál nem többel drágulnak a belépők.

Szoboszlai Dominik pazar idényt fut a Liverpoolban / Fotó: NurPhoto / AFP

A 133 éves egyesület közleménye szerint mindez azt jelenti, hogy a felnőtt belépők árai 1,25 font és 1,75 font (561 forint és 786 forint) közötti mértékben emelkednek, a szezonbérletekért pedig 21,50 font és 27 font közötti összeggel kell többet fizetni.

A hússzoros angol bajnok és hatszoros Bajnokok Ligája- (illetve korábbi nevén BEK) győztes klub közleményében kiemelte, hogy a gyermekbelépőkért sorozatban a tizenegyedik idényben is mindössze 9 fontot (alig több mint 4000 forintot) kell fizetni, akárcsak azokért a jegyekért, amelyeket – korlátozott számban – csak a liverpooli lakóhellyel rendelkező szurkolók válthatnak meg.

További kedvezményként a Liverpool 21-ről 24 évre emelte az ifjúsági korhatárt, ez alatt az életkor alatt a felnőtt árakhoz képest 50 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt vásárolni a meccsekre.

Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróról 100 millió euróra – mintegy 38,5 milliárd forint – nőtt a futballpiac egyik legismertebb értékbecslő oldala, a Transfermarkt legfrissebb elemzése szerint. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Premier League egyik legértékesebb játékosává vált.

Az oldal elemzése szerint a Liverpool szezonja ugyan nem alakult teljesen a várakozásoknak megfelelően, a csapat egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó játékosa azonban éppen Szoboszlai volt. A portál kiemelte, hogy a magyar középpályás időnként kényszerből fordított jobbhátvéd szerepkörben is játszott, mégis jelentős hatással volt a mérkőzések alakulására.