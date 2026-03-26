Egyre drágábban nézhetjük meg Szoboszlai Dominik meccseit – szomorú ok áll a háttérben

A fogyasztói árak emelkedése a Premier League címvédőjét sem kímélte. Inflációkövető jegyárakról döntött a Liverpool, egyre drágább lesz a helyszínen nézni Szoboszlai Dominik meccseit.
VG/MTI
2026.03.26, 12:43
Frissítve: 2026.03.26, 12:57

A következő három szezonban az infláció mértékével emeli jegyárait az angol labdarúgó-bajnokságban, Premier League-ben címvédő Liverpool, ugyanakkor egyes belépők maradnak a korábbi szinten. A három magyar játékost, Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató klub csütörtökön a honlapján számolt be arról, hogy a következő három esztendőben az aktuális januári fogyasztóiár-index növekedésével összhangban, de 5 százaléknál nem többel drágulnak a belépők.

Szoboszlai Dominik pazar idényt fut a Liverpoolban / Fotó: NurPhoto / AFP

A 133 éves egyesület közleménye szerint mindez azt jelenti, hogy a felnőtt belépők árai 1,25 font és 1,75 font (561 forint és 786 forint) közötti mértékben emelkednek, a szezonbérletekért pedig 21,50 font és 27 font közötti összeggel kell többet fizetni.

A hússzoros angol bajnok és hatszoros Bajnokok Ligája- (illetve korábbi nevén BEK) győztes klub közleményében kiemelte, hogy a gyermekbelépőkért sorozatban a tizenegyedik idényben is mindössze 9 fontot (alig több mint 4000 forintot) kell fizetni, akárcsak azokért a jegyekért, amelyeket – korlátozott számban – csak a liverpooli lakóhellyel rendelkező szurkolók válthatnak meg.

További kedvezményként a Liverpool 21-ről 24 évre emelte az ifjúsági korhatárt, ez alatt az életkor alatt a felnőtt árakhoz képest 50 százalékos kedvezménnyel lehet belépőt vásárolni a meccsekre.

Szoboszlai Dominik oda jutott, ahová a világon is kevesen: brutális álomhatárt ért el – belépett a százmilliós elitbe

Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróról 100 millió euróra – mintegy 38,5 milliárd forint – nőtt a futballpiac egyik legismertebb értékbecslő oldala, a Transfermarkt legfrissebb elemzése szerint. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Premier League egyik legértékesebb játékosává vált.

Az oldal elemzése szerint a Liverpool szezonja ugyan nem alakult teljesen a várakozásoknak megfelelően, a csapat egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó játékosa azonban éppen Szoboszlai volt. A portál kiemelte, hogy a magyar középpályás időnként kényszerből fordított jobbhátvéd szerepkörben is játszott, mégis jelentős hatással volt a mérkőzések alakulására.

A modern futballban a 100 millió eurós piaci érték egyfajta szimbolikus határ. Ezt a szintet csak a globális futballpiac legkeresettebb játékosai érik el, és jellemzően azok a futballisták kerülnek ebbe a körbe, akik topbajnokságok élklubjainak meghatározó játékosai. A piaci érték nem azonos az átigazolási díjjal, de erős indikátora annak, hogy egy játékos mennyit érhet a piacon. Egy százmilliós értékű futballista esetében az esetleges átigazolási díj gyakran 120–150 millió euró körül alakulhat, különösen akkor, ha hosszú szerződés köti a klubjához.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
