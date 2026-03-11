Szoboszlai Dominik oda jutott, ahová a világon is kevesen: brutális álomhatárt ért el – belépett a százmilliós elitbe
Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróról 100 millió euróra – mintegy 38,5 milliárd forint – nőtt a futballpiac egyik legismertebb értékbecslő oldala, a Transfermarkt legfrissebb elemzése szerint. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Premier League egyik legértékesebb játékosává vált.
Az oldal elemzése szerint a Liverpool szezonja ugyan nem alakult teljesen a várakozásoknak megfelelően, a csapat egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó játékosa azonban éppen Szoboszlai volt. A portál kiemelte, hogy a magyar középpályás időnként kényszerből fordított jobbhátvéd szerepkörben is játszott, mégis jelentős hatással volt a mérkőzések alakulására.
A statisztikák szerint a szezon során négy szabadrúgásgólt szerzett, miközben technikai képességei és lövőereje segítettek betölteni azt az űrt, amelyet Trent Alexander-Arnold sérülése okozott a Liverpool játékában.
Ben Littlemore, a Transfermarkt Premier League-piaci értékekért felelős koordinátora a frissítés kapcsán azt mondta: „A Liverpool címvédése nem alakult a tervek szerint ebben a szezonban, de a nagy nevek közül, akik nem teljesítettek a várakozásoknak megfelelően, a csapat legkonzisztensebb játékosa Szoboszlai volt. Sokoldalúságot mutatott, és rengeteg erős tulajdonsága van a labdával és labda nélkül is. Úgy tűnik, mostanra igazán otthon érzi magát a Premier League-ben, és 25 évesen még mindig előtte áll a karrierje nagy része.”
A frissítés után Szoboszlai a hetedik legértékesebb játékos lett a Premier League-ben, a Liverpoolnál pedig az egyik legdrágább futballistának számít. A rangsorban a klubon belül az egyik legmagasabb értéken áll, miközben a világ középpályásai között is az élmezőnybe tartozik.
Mit jelent a százmilliós érték?
A modern futballban a 100 millió eurós piaci érték egyfajta szimbolikus határ. Ezt a szintet csak a globális futballpiac legkeresettebb játékosai érik el, és jellemzően azok a futballisták kerülnek ebbe a körbe, akik topbajnokságok élklubjainak meghatározó játékosai.
A piaci érték nem azonos az átigazolási díjjal, de erős indikátora annak, hogy egy játékos mennyit érhet a piacon. Egy százmilliós értékű futballista esetében az esetleges átigazolási díj gyakran 120–150 millió euró körül alakulhat, különösen akkor, ha hosszú szerződés köti a klubjához. A futball átigazolási piacának rekordját továbbra is a 2017-es Neymar-transzfer tartja:
a Paris Saint-Germain 222 millió eurót fizetett a Barcelona játékosáért.
Szerződéshosszabbítás és növekvő fizetés
A piaci érték emelkedése a szerződéses tárgyalásokban is fontos tényező lehet. Angol sajtóértesülések szerint a Liverpool már tárgyal a magyar középpályás szerződésének meghosszabbításáról.
Szoboszlai jelenlegi szerződése 2028-ig szól, és a beszámolók szerint heti nagyjából 120–150 ezer font közötti fizetést kap, ami éves szinten mintegy 6–8 millió font körüli jövedelmet jelent.
A Premier League élcsapataiban azonban a kulcsjátékosok ennél magasabb bérkategóriában vannak. Egy új megállapodás esetén Szoboszlai fizetése heti 200–250 ezer font körüli szintre is emelkedhet, ami már évi 10–13 millió fontnak megfelelő összeg.
Szoboszlai Dominik: itt a bejelentés, megy-e a magyar szupersztár a Real Madridba
A Real Madrid érdeklődése ismét reflektorfénybe helyezte a magyar válogatott csapatkapitányát. Szoboszlai Dominik jövője az elmúlt napokban több spanyol lapban és az angol sajtóban is téma volt, miután madridi megkeresésről szóló hírek láttak napvilágot. Ám az ügynöke megszólalt, és tisztább képet adott a helyzetről.
Cégek és üzleti érdekeltségek
A pályán kívül Szoboszlai az elmúlt években tudatosan építette üzleti portfólióját is. A magyar válogatott csapatkapitánya több vállalkozásban rendelkezik tulajdonrésszel, amelyek
- sportmarketinggel,
- kereskedelmi együttműködésekkel
- és saját márkájának építésével
foglalkoznak. Ez a modell egyre gyakoribb a nemzetközi futball elitjében: a topjátékosok már aktív pályafutásuk alatt üzleti struktúrát alakítanak ki, amely a sportkarrier utáni időszakra is stabil gazdasági hátteret biztosíthat.
Salzburgtól a százmilliós elitig: így nőtt Szoboszlai értéke
Szoboszlai piaci értékének alakulása jól leköveti karrierjének állomásait is: a Transfermarkt adatai szerint a magyar középpályás a Red Bull Salzburgnál még néhány millió eurós értékkel szerepelt a rangsorokban, majd a 2020–2021-es idényben már 25 millió euró körüli értéket ért el. A RB Leipzighez való szerződése után a Bundesliga egyik legértékesebb középpályásává vált, értéke 70 millió euróig emelkedett, mielőtt 2023 nyarán a Liverpoolhoz igazolt. Az angol bajnokságban nyújtott teljesítménye újabb lökést adott a piaci megítélésének: értéke előbb 80–85 millió euró környékére nőtt, majd a mostani frissítésben érte el a 100 millió eurós mérföldkövet, amely a nemzetközi futballpiac elitjébe emeli.