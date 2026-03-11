Szoboszlai Dominik oda jutott, ahová a világon is kevesen: brutális álomhatárt ért el – belépett a százmilliós elitbe

Szoboszlai Dominik piaci értéke 85 millió euróról 100 millió euróra – mintegy 38,5 milliárd forint – nőtt a futballpiac egyik legismertebb értékbecslő oldala, a Transfermarkt legfrissebb elemzése szerint. A magyar válogatott csapatkapitánya ezzel a Premier League egyik legértékesebb játékosává vált.

Szoboszlai Dominik csapata legjobbja ebben az idényben / Fotó: NurPhoto via AFP

Az oldal elemzése szerint a Liverpool szezonja ugyan nem alakult teljesen a várakozásoknak megfelelően, a csapat egyik legstabilabb teljesítményt nyújtó játékosa azonban éppen Szoboszlai volt. A portál kiemelte, hogy a magyar középpályás időnként kényszerből fordított jobbhátvéd szerepkörben is játszott, mégis jelentős hatással volt a mérkőzések alakulására.

A statisztikák szerint a szezon során négy szabadrúgásgólt szerzett, miközben technikai képességei és lövőereje segítettek betölteni azt az űrt, amelyet Trent Alexander-Arnold sérülése okozott a Liverpool játékában.

Ben Littlemore, a Transfermarkt Premier League-piaci értékekért felelős koordinátora a frissítés kapcsán azt mondta: „A Liverpool címvédése nem alakult a tervek szerint ebben a szezonban, de a nagy nevek közül, akik nem teljesítettek a várakozásoknak megfelelően, a csapat legkonzisztensebb játékosa Szoboszlai volt. Sokoldalúságot mutatott, és rengeteg erős tulajdonsága van a labdával és labda nélkül is. Úgy tűnik, mostanra igazán otthon érzi magát a Premier League-ben, és 25 évesen még mindig előtte áll a karrierje nagy része.”

A frissítés után Szoboszlai a hetedik legértékesebb játékos lett a Premier League-ben, a Liverpoolnál pedig az egyik legdrágább futballistának számít. A rangsorban a klubon belül az egyik legmagasabb értéken áll, miközben a világ középpályásai között is az élmezőnybe tartozik.

Mit jelent a százmilliós érték?

A modern futballban a 100 millió eurós piaci érték egyfajta szimbolikus határ. Ezt a szintet csak a globális futballpiac legkeresettebb játékosai érik el, és jellemzően azok a futballisták kerülnek ebbe a körbe, akik topbajnokságok élklubjainak meghatározó játékosai.

A piaci érték nem azonos az átigazolási díjjal, de erős indikátora annak, hogy egy játékos mennyit érhet a piacon. Egy százmilliós értékű futballista esetében az esetleges átigazolási díj gyakran 120–150 millió euró körül alakulhat, különösen akkor, ha hosszú szerződés köti a klubjához. A futball átigazolási piacának rekordját továbbra is a 2017-es Neymar-transzfer tartja: