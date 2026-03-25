Ursula von der Leyen ezt a napot megemlegeti: Robert Fico irgalmatlanul kiosztotta a Barátság vezeték miatt – „Nevetséges”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke és az egész általa vezetett testület is kezd nevetségessé válni – erről Robert Fico beszélt.

Ursula von der Leyen ezt a napot megemlegeti: Robert Fico irgalmatlanul kiosztotta / Fotó: AFP

A szlovák miniszterelnök a pozsonyi kabinet szerdán Nyitraújlakon (Velké Záluzie) tartott kihelyezett ülése után szólalt meg a Facebookon nyilvánosságra hozott videójában.

Ursula von der Leyen ezt a napot megemlegeti

Fico amiatt tett közzé nyilatkozatot, mert a kijevi vezetés nem engedi az uniós vizsgálócsoportnak azt, hogy a helyszínen meggyőződhessen a Barátság kőolajvezeték állapotáról.

A szlovák kormányfő azt mondta, tudomásul vették, hogy az ukrán fél elutasítja, hogy az uniós vizsgálócsoport a helyszínen győződhessen meg a Barátság kőolajvezeték állapotáról és ez valamit sejtet,

valamint szerinte ez a helyzet kezdi nevetségessé tenni az EB vezetését és az egész EB-t is.

„Számomra kezd nevetségessé válni az EB elnöke és az egész EB amiatt, ahogyan (Volodimir) Zelenszkij ukrán elnök felseper velük” – fogalmazott Robert Fico. A szlovák miniszterelnök rámutatott:

a Barátság kőolajvezeték továbbra is le van zárva,

nincs semmilyen időpont arra vonatkozóan, hogy mikor nyitnák meg újra a szállítást a kőolajvezetéken.

Jelenleg az ország kőolajellátása terén a helyzet nagyon bonyolult, a Slovnaft pozsonyi kőolaj-finomító kénytelen világszerte különböző forrásokból beszerezni a kőolajat.

Illetve továbbra is érvényes az, hogy a tranzitilletékek az Adria kőolajvezetéken – amelyen keresztül ez a kőolaj Szlovákiába kellene, hogy jusson – rendkívül magasak, és a Slovnaft továbbra is az állami tartalékalapból rendelkezésére bocsátott készleteket használja.

Robert Fico közölte, hogy a jelenlegi körülmények mellett a szlovák kormány azon dolgozik, hogy a továbbiakban is a környező országok árszintjeihez hasonló szinten tartsák az üzemanyagok árát Szlovákiában.

Elmondta azt is, hogy a dízelüzemanyagra vonatkozóan a múlt héten bevezetett – eredetileg egy hónapos időszakra tervezett– korlátozások működőképesnek bizonyultak, a szlovák kormány azok megtartását tervezi.