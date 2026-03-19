Elege lett a Molnak és a Shellnek: mostantól korlátozzák a tankolást a benzinkutakon Magyarország közvetlen szomszédjában – csak ennyi üzemanyagot lehet vásárolni
A Mol és a Shell szlovéniai töltőállomásain ideiglenesen korlátozták a tankolható üzemanyag mennyiségét a megnövekedett kereslet miatt – jelentették be szerdán a vállalatok.
A Mol tájékoztatása szerint a magánszemélyek legfeljebb 30 liter, a jogi személyek és tehergépjárművek legfeljebb 200 liter üzemanyagot tankolhatnak. A vállalat az elmúlt két hétben tapasztalt rendkívüli keresletnövekedéssel indokolta a döntést, amelyet a készletezési célú vásárlás és a határ menti üzemanyag-turizmus is növelt. Közlésük szerint az intézkedés célja az ellátás biztonságának fenntartása és a hiány megelőzése.
A Mol szerint a korlátozás megelőző jellegű, és azt szolgálja, hogy ne ismétlődjön meg a március 9-i logisztikai zavar, amikor a megnövekedett kereslet miatt nem tudták megfelelően ellátni a töltőállomásokat.
A Shell szintén korlátozást vezetett be: a kiskereskedelmi töltőállomásokon 100 literben maximálták az egy alkalommal tankolható mennyiséget, míg a tehergépjárművek számára fenntartott kutakon jelenleg nincs érvényben ilyen korlátozás.
A piacvezető Petrol egyelőre nem vezetett be hasonló intézkedést.
A kormány március elején csökkentette az üzemanyagok jövedéki adóját, aminek hatására Szlovéniában egyes szomszédos országokhoz képest alacsonyabbak lettek az árak. A szlovén autós szövetség (AMZS) adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül. Bojan Kumer energiaügyi miniszter kedden közölte, hogy a kormány újabb jövedékiadó-csökkentést tervez, ugyanakkor a következő héten így is üzemanyag-áremelkedés várható.
Olaszország adócsökkentéssel lassítaná az üzemanyagárak emelkedését
Az üzemanyagra kivetett jövedéki adók csökkentését, valamint a fuvarozókat segítő adójóváírást jelentett be Giorgia Meloni olasz miniszterelnök szerda este a folyamatosan emelkedő üzemanyagárak megfékezése érdekében. A RAI1 olasz közmédia esti tévéhíradójában jelentette be, hogy a kormány számára jelenleg elsőrendű feladatnak számít az üzemanyagárak csökkentése.
A csökkentést három intézkedéssel kívánják biztosítani:
- literenként 25 euró centtel csökkentik az üzemanyagra kivetett jövedéki adót,
- 28 százalékos adójóváírással támogatják a fuvarozókat megfékezve így a szállított termékek áremelkedését,
- valamint szankciókkal büntetik az üzemanyagok árát érintő spekulációt.
Ezen kívül 130 millió euróval növelik év végéig a hátrányos helyzetű családok támogatását, amelyek élelmiszer mellett üzemanyag-vásárláskor is használhatják majd a nekik biztosított kedvezményeket.
Az olasz kormány intézkedése egyelőre a következő két hónapra érvényes. Az árak ellenőrzésével a pénzügyőrséget bízták meg.
A Giorgia Meloni vezette kormány az iráni konfliktus kezdete óta most először lépett a benzin- és dízelárak megfékezése érdekében, amelyek február 28. óta napról napra emelkedtek.
Magyarországon védett árak vannak érvényben
Magyarországon egy hete védett árat vezetett be a kormány, ami csak a magyarokra vonatkozik, éppen ezért nem is fordulhat elő benzinturizmus, ami fenyegetné az ellátásbiztonságot. Ráadásul folyamatosan töltik vissza a stratégiai készletet is, amit megnyitottak a Barátság kőolajvezeték blokádja miatt kieső orosz olaj pórlására. Ezeknek köszönhetően pedig zavartalan az üzemanyag-vételezés a teljes országban.