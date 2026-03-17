Egyszerű trükk, de hatásos: a magyar védett ár kivédi a benzinturizmustól szenvedő országok problémáját – Románia csak vágyakozva néz

Több régiós ország is hatósági árakkal próbálja fékezni az üzemanyagok drágulását, miközben Nyugat-Európában egyelőre kivárnak a kormányok. A magyar védett áras rendszer működőképes megoldás, mert kizárja a benzinturizmust. Románia azonban gyenge költségvetési helyzete miatt egyelőre nem tud hasonló lépést tenni.
2026.03.17, 07:35

Magyarország az elsők között nyúlt az üzemanyagárak szabályozásához a régióban, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hazai árak alacsonyabb szinten stabilizálódjanak – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, akinek állítására csak ráerősít, hogy a Holtankoljak által közölt friss nagykereskedelmi árak szerint a benzin március 17-étől 9, a gázolaj bruttó 5 forinttal emelkedik, így litereként előbbiért már 643, utóbbiért pedig 698 forintot kellene fizetni, ha nem lenne hatályban a védett ár. 

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak bevásárlóturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hozzátette: Magyarország mellett a régiós országok közül Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

A magyar megoldás kezeli a benzinturizmust

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet – jelezte Molnár Dániel. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például

az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.

Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így

az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.

Az ársapka ugyanakkor önmagában nem jelent teljes megoldást, mivel egy másik fontos kockázatot is hordoz – figyelmeztetett az MGFÜ elemzője. Ha a piaci árak jelentősen megemelkednek, a kereskedőknek beszerzési ár alatt kell értékesíteniük az üzemanyagot, ami veszteséget okozhat számukra, és akár ideiglenes bezárásokhoz vagy ellátási problémákhoz vezethet. A régió több országa ezért az árszabályozás mellett az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentésével is próbálta enyhíteni a kereskedők terheit.

Románia költségvetési helyzete nem engedi meg

Románia azonban egyelőre nem tud hasonló intézkedéseket bevezetni – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, hozzátéve: a román gazdaság költségvetési helyzete ugyanis jelentősen korlátozza a mozgásteret. Az elmúlt évek laza fiskális politikája után a román kormány tavaly már megszorító lépésekre kényszerült, amelyek azonban csak részben stabilizálták a helyzetet.

Az ország költségvetési hiánya továbbra is az egyik legmagasabb az Európai Unióban, így a stabilizációhoz inkább adóbevétel-növelésre és kiadáscsökkentésre van szükség.

Ez az egyik fő oka annak, hogy Bukarest egyelőre nem követi a régiós példát az üzemanyagárak szabályozásában.

A román üzemanyagpiac ráadásul a kereslet oldaláról is gyengélkedik. A 2025 októbere és 2026 januárja közötti időszakban az üzemanyag-forgalom volumene átlagosan 4 százalékkal csökkent éves alapon, miközben januárban több mint 10 százalékos visszaesést mértek.

Kelet gyorsabban lép, Nyugat kivár

A nemzetközi sajtó szerint az üzemanyagárak szabályozása egyre inkább kelet–nyugati különbségként jelenik meg Európában – emlékeztetett az elemző.

Felhívta a figyelmet, hogy Nyugat-Európában – például Franciaországban vagy Olaszországban – a kormányok egyelőre inkább figyelik a piaci folyamatokat, és azt vizsgálják,

  • keletkezik-e extraprofit az energiacégeknél
  • vagy történnek-e visszaélések a benzinkutakon.

Kelet-Európában ezzel szemben több állam gyorsan és közvetlenül avatkozik be a piaci működésbe, hogy mérsékelje az árak emelkedésének hatását.

A régióban ugyanakkor nem alakult ki egységes modell: a szlovén, a horvát és a magyar szabályozás is eltér egymástól, ami azt mutatja, hogy az ársapka inkább válságkezelő eszköz, mint egységes európai megoldás.

Döbbenetes árak Nyugat-Európában: van, ahol már 1000 forint a benzin literje – itthon működnek a védett üzemanyagárak

Miközben Nyugat-Európában brutálisan emelkednek az üzemanyagárak, itthon a védett árakkal garantálják a magyar családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu