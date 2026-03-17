Egyszerű trükk, de hatásos: a magyar védett ár kivédi a benzinturizmustól szenvedő országok problémáját – Románia csak vágyakozva néz

Magyarország az elsők között nyúlt az üzemanyagárak szabályozásához a régióban, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hazai árak alacsonyabb szinten stabilizálódjanak – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, akinek állítására csak ráerősít, hogy a Holtankoljak által közölt friss nagykereskedelmi árak szerint a benzin március 17-étől 9, a gázolaj bruttó 5 forinttal emelkedik, így litereként előbbiért már 643, utóbbiért pedig 698 forintot kellene fizetni, ha nem lenne hatályban a védett ár.

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak bevásárlóturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Hozzátette: Magyarország mellett a régiós országok közül Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.

A magyar megoldás kezeli a benzinturizmust

Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet – jelezte Molnár Dániel. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például

az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.

Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így

az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.

Az ársapka ugyanakkor önmagában nem jelent teljes megoldást, mivel egy másik fontos kockázatot is hordoz – figyelmeztetett az MGFÜ elemzője. Ha a piaci árak jelentősen megemelkednek, a kereskedőknek beszerzési ár alatt kell értékesíteniük az üzemanyagot, ami veszteséget okozhat számukra, és akár ideiglenes bezárásokhoz vagy ellátási problémákhoz vezethet. A régió több országa ezért az árszabályozás mellett az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentésével is próbálta enyhíteni a kereskedők terheit.

Románia költségvetési helyzete nem engedi meg

Románia azonban egyelőre nem tud hasonló intézkedéseket bevezetni – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, hozzátéve: a román gazdaság költségvetési helyzete ugyanis jelentősen korlátozza a mozgásteret. Az elmúlt évek laza fiskális politikája után a román kormány tavaly már megszorító lépésekre kényszerült, amelyek azonban csak részben stabilizálták a helyzetet.