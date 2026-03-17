Egyszerű trükk, de hatásos: a magyar védett ár kivédi a benzinturizmustól szenvedő országok problémáját – Románia csak vágyakozva néz
Magyarország az elsők között nyúlt az üzemanyagárak szabályozásához a régióban, ami jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy a hazai árak alacsonyabb szinten stabilizálódjanak – mondta a Világgazdaságnak Molnár Dániel, a Magyar Gazdaságfejlesztési Ügynökség vezető elemzője, akinek állítására csak ráerősít, hogy a Holtankoljak által közölt friss nagykereskedelmi árak szerint a benzin március 17-étől 9, a gázolaj bruttó 5 forinttal emelkedik, így litereként előbbiért már 643, utóbbiért pedig 698 forintot kellene fizetni, ha nem lenne hatályban a védett ár.
Hozzátette: Magyarország mellett a régiós országok közül Szlovénia, Horvátország és Szerbia is hasonló intézkedéseket vezetett be, így ezekben az államokban jelenleg a legalacsonyabb az üzemanyag ára a térségben, sőt sok esetben a nyugat-európai országokhoz képest is kedvezőbb a helyzet.
A magyar megoldás kezeli a benzinturizmust
Az árszabályozás egyik legnagyobb kockázata, hogy az alacsonyabb árak benzinturizmust indíthatnak el, ami ellátási problémákhoz vezethet – jelezte Molnár Dániel. Erre már van példa a régióban. Szlovéniában például
az olasz és az osztrák autósok is átjárnak tankolni, ami a határ menti kutakon egyre gyakrabban okoz áruhiányt.
Magyarország ezt a problémát azzal kezelte, hogy a védett áron csak magyar rendszámú és forgalmi engedéllyel rendelkező autók tankolhatnak, így
az alacsonyabb árak elsősorban a hazai autósokat segítik.
Az ársapka ugyanakkor önmagában nem jelent teljes megoldást, mivel egy másik fontos kockázatot is hordoz – figyelmeztetett az MGFÜ elemzője. Ha a piaci árak jelentősen megemelkednek, a kereskedőknek beszerzési ár alatt kell értékesíteniük az üzemanyagot, ami veszteséget okozhat számukra, és akár ideiglenes bezárásokhoz vagy ellátási problémákhoz vezethet. A régió több országa ezért az árszabályozás mellett az üzemanyagok jövedéki adójának csökkentésével is próbálta enyhíteni a kereskedők terheit.
Románia költségvetési helyzete nem engedi meg
Románia azonban egyelőre nem tud hasonló intézkedéseket bevezetni – hívta fel a figyelmet Molnár Dániel, hozzátéve: a román gazdaság költségvetési helyzete ugyanis jelentősen korlátozza a mozgásteret. Az elmúlt évek laza fiskális politikája után a román kormány tavaly már megszorító lépésekre kényszerült, amelyek azonban csak részben stabilizálták a helyzetet.
Az ország költségvetési hiánya továbbra is az egyik legmagasabb az Európai Unióban, így a stabilizációhoz inkább adóbevétel-növelésre és kiadáscsökkentésre van szükség.
Ez az egyik fő oka annak, hogy Bukarest egyelőre nem követi a régiós példát az üzemanyagárak szabályozásában.
A román üzemanyagpiac ráadásul a kereslet oldaláról is gyengélkedik. A 2025 októbere és 2026 januárja közötti időszakban az üzemanyag-forgalom volumene átlagosan 4 százalékkal csökkent éves alapon, miközben januárban több mint 10 százalékos visszaesést mértek.
Kelet gyorsabban lép, Nyugat kivár
A nemzetközi sajtó szerint az üzemanyagárak szabályozása egyre inkább kelet–nyugati különbségként jelenik meg Európában – emlékeztetett az elemző.
Felhívta a figyelmet, hogy Nyugat-Európában – például Franciaországban vagy Olaszországban – a kormányok egyelőre inkább figyelik a piaci folyamatokat, és azt vizsgálják,
- keletkezik-e extraprofit az energiacégeknél
- vagy történnek-e visszaélések a benzinkutakon.
Kelet-Európában ezzel szemben több állam gyorsan és közvetlenül avatkozik be a piaci működésbe, hogy mérsékelje az árak emelkedésének hatását.
A régióban ugyanakkor nem alakult ki egységes modell: a szlovén, a horvát és a magyar szabályozás is eltér egymástól, ami azt mutatja, hogy az ársapka inkább válságkezelő eszköz, mint egységes európai megoldás.
Miközben Nyugat-Európában brutálisan emelkednek az üzemanyagárak, itthon a védett árakkal garantálják a magyar családok, a vállalkozók és a gazdák biztonságát.