Lepaktáltak egy országban az iszlamistákkal, a különalkutól remélik az üzemanyag-szállítás biztonságát

Szeptember óta az Al-Kaidához köthető, JNIM-csoport ismétlődően célba vette az üzemanyagot szállító tartálykocsik konvojait Mali területén, ami súlyos üzemanyaghiányt idézett elő. A JNIM rövidítés (magyarul kb. Csoport az iszlám és a muszlimok támogatására) egy militáns iszlamista terrorszervezetet takar, mely a Száhel-övezetben aktív. A most a mali kormányzati közlésekkel bejelentett alku arra utal, hogy a terrorszervezet olyan erős a térségben, hogy a helyi államok időnként egyezkedni kénytelenek vele. Egy helyi választott tisztségviselő megerősítette, hogy „több mint 100 dzsihadistát” engedtek szabadon annak fejében, hogy „megnyitnak egy folyosót, amely lehetővé teszi az üzemanyagot szállító kamionkonvojok áthaladását” – számol be arról az Origo.

A Malit irányító katonai juntának terroristákkal kell alkudoznia, hogy az üzemanyag biztonságban Bamakóba érkezzhessen

Üzemanyagválság és biztonsági krízis együtt jár Maliban

Több biztonsági forrás szerint a fegyverszünet a muszlim Eid al-Adha (Tabaski) ünnepig, május végéig maradhat érvényben. A szabadon engedettek között a fuláni etnikai csoport tagjai is vannak, akiket gyakran – tévesen – azonosítanak dzsihadistákkal.

A tengerparttal nem rendelkező Mali 2012 óta súlyos biztonsági válsággal küzd, amelyet az Al-Kaida és az Iszlám Állam helyi kötődésű csoportjai, valamint bűnszervezetek által elkövetett erőszak súlyosbít.

A fenti hír aláhúzza azt a globálisan fenyegető energiakrízist, illetve az erre való figyelmeztetést, mely az iráni háború miatt vár a világra. A kőolajpiaci sokk ugyanis a Száhel-övezet országait is érinti, aminek áttételes hatásai igen súlyosak lehetnek. Az iráni válság 2026 márciusára kritikus helyzetbe sodorta Mali kőolajellátását, ahol a globális piaci folyamatok és a helyi biztonsági kihívások együttesen okoznak súlyos üzemanyaghiányt.

A lap hivatkozza a Timbuktu Institute jelenetését. A szervezet az olajpiaci válság gazdasági és biztonsági összefüggéseivel foglalkozó friss elemzésében azt írja, hogy a terroristák és bűnszervezetek mindent megtesznek a válság növelésére, azon keresztül az állam destabilizálására. Ez abban is megnyilvánul, hogy árufuvarozókat támadnak meg. A teherautó-sofőrök kivégzése egy fegyveres iszlamista csoport részéről a terror új szintjét jelzi Mali logisztikai szektorában.

Azzal, hogy tudatosan a közlekedési ágazat dolgozóit veszik célba, a terroristák az ország teljes kereskedelmi és létfontosságú hálózatának megbénítására törekszenek.

A stratégiai cél egy úgynevezett „logisztikai vákuum” létrehozása: ha a sofőrök a meggyilkolástól való félelem miatt nem hajlandók munkába állni, a piacok gyorsan kiürülnek, az élelmiszerárak pedig azonnal az egekbe szöknek.

