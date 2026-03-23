„Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára kell készülnünk” − figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében.

Vészjósló figyelmeztetés az atomenergia-ügynökség vezetőjétől: soha nem látott válság jöhet

A tisztviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy példátlan méretű nemzetközi energiaválság kapujában állunk. A kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés több mint a két nagy olajsokk együttvéve − mutatott rá Birol.

Az IEA-vezető nagyon súlyosnak nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait.

A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át.

A február 28-án kirobbant iráni konfliktus kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gáz-infrastruktúráját érő támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon.

Ötven éve nem szabadítottak fel ennyi tartalékot

A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés.

Az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal

− mondta Birol, valamint hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg.

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne. „A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros blokádjának feloldása” − fogalmazott.