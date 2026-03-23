Vészjósló figyelmeztetés az atomenergia-ügynökség vezetőjétől: soha nem látott válság jöhet

Az elhúzódó iráni válság okozta, negatív gazdasági hatások sokáig velünk lehetnek. A konfliktus nem csupán az olaj-, hanem a gázárakat is felhajtja, a stratégiai készletek gyorsan fogynak, a piac pedig még nem árazta be az ellátási láncok helyreállításának költségeit.
Nagy Krisztián
2026.03.23, 09:14
Frissítve: 2026.03.23, 10:44

„Az elmúlt évtizedek legsúlyosabb energiaválságára kell készülnünk” − figyelmeztetett Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezetője hétfőn, a sydney-i Nemzeti Sajtóklubban tartott beszédében.

Nagyobb a baj, mint hittük: soha nem látott válság jöhet
Vészjósló figyelmeztetés az atomenergia-ügynökség vezetőjétől: soha nem látott válság jöhet / Fotó: Alexandros Michailidis

Vészjósló figyelmeztetés az atomenergia-ügynökség vezetőjétől: soha nem látott válság jöhet

A tisztviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy egy példátlan méretű nemzetközi energiaválság kapujában állunk. A kialakult helyzet már most meghaladja az 1970-es évek két nagy olajválságának együttes hatását. Míg a hetvenes évek olajválságai során egyenként mintegy napi 5 millió hordónyi kínálat esett ki, addig jelenleg napi 11 millió hordó olaj tűnt el a piacról. Ez a kiesés több mint a két nagy olajsokk együttvéve − mutatott rá Birol.

Az IEA-vezető nagyon súlyosnak nevezte a közel-keleti helyzetet, és hangsúlyozta: ha a válság tovább mélyül, egyetlen ország sem kerülheti el a hatásait. 

A világgazdaság számára különösen nagy kockázatot jelent a Hormuzi-szoros blokádja, amelyen keresztül a globális tengeri olaj- és cseppfolyósítottgáz-szállítás mintegy ötöde halad át. 

A február 28-án kirobbant iráni konfliktus kezdete óta a szorost gyakorlatilag lezárták. A blokád, valamint a térség olaj- és gáz-infrastruktúráját érő támadások jelentős áremelkedést váltottak ki a nemzetközi energiapia­cokon.

Ötven éve nem szabadítottak fel ennyi tartalékot

A drágulás enyhítésére az IEA tagállamai március közepén rekordmennyiségű, mintegy 400-426 millió hordónyi kőolaj felszabadításáról döntöttek stratégiai készleteikből. Ez az intézkedés az ügynökség több mint 50 éves történetének eddigi legnagyobb tartalékfelhasználása, és a hatodik ilyen lépés.

Az IEA jelenleg további készletfelszabadítás lehetőségéről egyeztet ázsiai és európai kormányokkal 

− mondta Birol, valamint hangsúlyozta, hogy nincs meghatározott olajárszint, amely automatikusan újabb beavatkozást váltana ki. A döntéseket a piaci helyzet folyamatos értékelése alapján hozzák meg. 

Az ügynökség vezetője szerint a válság kezelésének kulcsa a Hormuzi-szoros mielőbbi megnyitása lenne. „A legfontosabb megoldás ennek a problémának a rendezésére a szoros blokádjának feloldása” − fogalmazott. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu