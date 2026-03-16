Zelenszkij ujjong: óriási tengeri gázmezőt termelhetnek ki az ukránok, az egyik legnagyobb nyugati energiaóriás segíti őket – Putyin felvonja a szemöldökét

Ukrajna vállalatokkal és kormányokkal tárgyal, hogy nyugati mélytengeri gázkitermelési technológiát nyerjen meg egy gázprojekthez – írta meg a Reuters. Ez lehet az a nagy energetikai beruházás, amiről Zelenszkij még a múlt héten beszélt.

Zelenszkij ujjong: óriási tengeri gázmezőt termelhetnek ki az ukránok / Fotó: NurPhoto via AFP, illusztráció

Mint kiderült, egészen pontosan arról van szó, hogy az ukrán Naftogaz tárgyalásokat folytat a romániai, de osztrák tulajdonú OMV Petrommal egy esetleges partnerségről egy fekete-tengeri gázmezőn.

Az ukránok ugyanis óriási tengeri gázkészleteket fedeztek fel a Fekete-tengeren. Erre a Naftogaz még az orosz–ukrán háború kitörése előtt bukkant rá, csakhogy a munkálatok megkezdése a mezőn a háború vége után várható – állítják iparági források.

A Reuters három névtelen informátorra hivatkozva számolt be a fejleményekről. Ők azt állították, hogy a tárgyalások még korai szakaszban járnak, és a mező kiaknázása nem kezdődik meg a háború vége előtt.

Ennek a gázmezőnek a jelentőségét viszont az adja, hogy a kitermelése tovább gyengítheti Oroszország energetikai piacát Európában.

Ugyanakkor a források nem jelölték meg a felfedezett lelőhely kitermelhető gázmennyiségét, de egyikük szerint ez „a Fekete-tenger régiójának egyik legígéretesebb gázmezője”, ahol Románia és Törökország már saját lelőhelyeket fejleszt.

Románia menti meg Ukrajnát

Csütörtökön számoltunk be róla, hogy Románia és Ukrajna stratégiai partnerséget írt alá a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére. Ennek számos, konkrét pontja van, nagy része az energetikáról, energiabiztonságról és energiaszállításról szól.

Ez alapján egyértelműen úgy tűnik, hogy az ukrán elnök új energetikai partner után nézett, és Romániában látja a megoldást az energiaproblémáira. Mert bár természetesen a katonai együttműködés fokozását is javasolta Romániának, a legnagyobb hangsúly mégis azon volt, hogy

Ukrajna két új közös áramvezetéket épít Romániával,

együttműködést kínál a Fekete-tengeren,

nagy mennyiségű, Románián keresztüli amerikai LNG-szállítmányokról tárgyalnak,

illetve Ukrajna növelni kívánja a Romániából érkező gázolajszállítmányokat.

Kérdés, hogy mindebből mi teljesül, tud-e teljesülni egyáltalán, hiszen például az üzemanyag esetében Romániát ugyanúgy sújtja az iráni válság. Azonban a mostani fejlemény a Naftogaz és az OMV Petrom együttműködéséről azt mutatja, hogy Zelenszkij és Nicusor Dan (ő a román elnök – a szerk.) megállapodása a megvalósítás útjára lépett.