Zelenszkij nem bírja tovább magyar és szlovák üzemanyag nélkül: elment a szomszéd országba, azonnali segítséget kért – gázolajat, áramot és LNG-t akar

Románia és Ukrajna stratégiai partnerséget írt alá a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére – számolt be a Bloomberg csütörtökön. Mindez nagyon fontos Zelenszkij szempontjából.

Zelenszkij nem bírja tovább magyar és szlovák üzemanyag nélkül: segítséget kért / Fotó: Alex Mita / AFP

Ennek számos, konkért pontja van, amelyről a hírügynökség szintén beszámolt. Ezek nagy része az energetikáról, energiabiztosnágról és energiaszállításról szól.

Miért kell üzemanyag Ukrajnának?

A teljes képhez érdemes felidézni, hogy Szlovákia és Magyarország még februárban leállította a dízelszállítást Ukrajnába, mivel január vége óta nem érkezik orosz olaj a két országba. Minden jel szerint ugyanis politikai megfontolásokból Zelenszkij elnök leállította az orosz olaj átengedését a Barátság vezetéken.

Úgy tűnt, az ukrán elnök nem igazán vette komolyan az ellenlépéseket, azonban az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága következtében most már nagyon fáj neki, hogy nem kap üzemanyagot a két szomszédos országtól: Ukrajnában ugyanis brutálisan elszálltak az üzemanyagárak.

Szakértők szerint a dízel ára rövid időn belül akár 80-90 hrivnyára is emelkedhet literenként, ezt pedig a világpiaci olajárak hirtelen megugrása, és a szlovák és a magyar exportilalom hajtja. A magyarországi kivitel leállása különösen fáj, mivel

az ukrán dízelellátás jelentős része hazánkból származott.

A drágulás ráadásul nem csak a dízelt érinti. A benzin ára is emelkedő pályára állt, és a szakértők szerint hamarosan literenként nagyjából 70 hrivnya körül stabilizálódhat.

Zelenszkij nem bírja tovább

Amit most már tudunk a mai Zelenszkij–Nicusor Dan (Románia elnöke – a szerk.) találkozóról, az alapján egyértelműen levonható a következtetés, hogy az ukrán elnök új energetikai partner után nézett, és Romániában látja a megoldást az energiaproblémáira.

Mert bár természetesen a katonai együttműködés fokozását is javasolta Romániának, a legnagyobb hangsúly mégis azon volt, hogy

Ukrajna két új közös áramvezetéket épít Romániával,

együttműködést kínál a Fekete-tengeren,

nagy mennyiségű, Románián keresztüli amerikai LNG-szállítmányokról tárgyalnak,

illetve Ukrajna növelni kívánja a Romániából érkező gázolajszállítmányokat.

Kérdés, hogy mindebből mi teljesül, tud-e teljesülni egyáltalán, hiszen például az üzemanyag esetében Romániát ugyanúgy sújtja az iráni válság.