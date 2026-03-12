Zelenszkij nem bírja tovább magyar és szlovák üzemanyag nélkül: elment a szomszéd országba, azonnali segítséget kért – gázolajat, áramot és LNG-t akar
Románia és Ukrajna stratégiai partnerséget írt alá a kétoldalú kapcsolatok megerősítésére – számolt be a Bloomberg csütörtökön. Mindez nagyon fontos Zelenszkij szempontjából.
Ennek számos, konkért pontja van, amelyről a hírügynökség szintén beszámolt. Ezek nagy része az energetikáról, energiabiztosnágról és energiaszállításról szól.
Miért kell üzemanyag Ukrajnának?
A teljes képhez érdemes felidézni, hogy Szlovákia és Magyarország még februárban leállította a dízelszállítást Ukrajnába, mivel január vége óta nem érkezik orosz olaj a két országba. Minden jel szerint ugyanis politikai megfontolásokból Zelenszkij elnök leállította az orosz olaj átengedését a Barátság vezetéken.
Úgy tűnt, az ukrán elnök nem igazán vette komolyan az ellenlépéseket, azonban az iráni háború és a Hormuzi-szoros válsága következtében most már nagyon fáj neki, hogy nem kap üzemanyagot a két szomszédos országtól: Ukrajnában ugyanis brutálisan elszálltak az üzemanyagárak.
Szakértők szerint a dízel ára rövid időn belül akár 80-90 hrivnyára is emelkedhet literenként, ezt pedig a világpiaci olajárak hirtelen megugrása, és a szlovák és a magyar exportilalom hajtja. A magyarországi kivitel leállása különösen fáj, mivel
az ukrán dízelellátás jelentős része hazánkból származott.
A drágulás ráadásul nem csak a dízelt érinti. A benzin ára is emelkedő pályára állt, és a szakértők szerint hamarosan literenként nagyjából 70 hrivnya körül stabilizálódhat.
Zelenszkij nem bírja tovább
Amit most már tudunk a mai Zelenszkij–Nicusor Dan (Románia elnöke – a szerk.) találkozóról, az alapján egyértelműen levonható a következtetés, hogy az ukrán elnök új energetikai partner után nézett, és Romániában látja a megoldást az energiaproblémáira.
Mert bár természetesen a katonai együttműködés fokozását is javasolta Romániának, a legnagyobb hangsúly mégis azon volt, hogy
- Ukrajna két új közös áramvezetéket épít Romániával,
- együttműködést kínál a Fekete-tengeren,
- nagy mennyiségű, Románián keresztüli amerikai LNG-szállítmányokról tárgyalnak,
- illetve Ukrajna növelni kívánja a Romániából érkező gázolajszállítmányokat.
Kérdés, hogy mindebből mi teljesül, tud-e teljesülni egyáltalán, hiszen például az üzemanyag esetében Romániát ugyanúgy sújtja az iráni válság.
Mindenesetre Románia és Ukrajna megállapodott abban, hogy diplomáciai kapcsolataik szintjét stratégiai partnerségre emelik és közös felelősséget, valamint együttműködést vállalnak Európa keleti részének biztonságáért – erről már Nicusor Dan nyilatkozott az esemény sajtótájékoztatóján.
Érdekes még, hogy a két szomszédos ország közös dróngyártást is tervez Romániában, és szándéknyilatkozatot írtak alá a projekt alapjainak lefektetéséről. Ennyiféle és ennyire szerteágazó partnerség fényében talán már nem is meglepő, hogy
Románia teljes mellszélességgel támogatja Ukrajna terveit az Európai Unióhoz való csatlakozásra.
A legérdekesebb vetülete a mostani együttműködésnek azonban kétségkívül az, hogy Ukrajna és Románia az energiaszektorban is szorosabbra fűzi a szálakat. Erről egyelőre annyit tudunk, hogy
- fejlesztik a villamosenergia-hálózatok összekapcsolhatóságát,
- valamint együttműködnek a fekete-tengeri olaj- és gázkitermelésben
– ezt maga Zelenszkij közölte. „A határokon átnyúló energetikai együttműködés bővítésén dolgozunk, két új villamosenergia-távvezetéket építünk, amelyek támogatást nyújthatnak Ukrajna régióinak, különösen a délnyugati Csernyivci területnek. Románia jelentős munkát végez a Fekete-tengeren, és lehetőség van ennek kiterjesztésére” – fogalmazott az ukrán elnök.
Hozzátette, hogy gyakorlatias projektekről tárgyaltak az olaj- és gázszektorban, amelyek segítséget nyújthatnak Ukrajnának, figyelembe véve a közel-keleti helyzetet. „Az energetikai projekteket a lehető leggyorsabban meg kell valósítanunk” – szögezte le.
Magyarországtól függ Ukrajna
Az áram kérdése ugyancsak akut szlovák és magyar oldalról. Szlovákia már leállította a vészhelyzeti villamosenergia nyújtását Ukrajnának szintén a Barátság vezeték blokádjára reagálva.
Magyarország nem nyúlt hozzá az áramhoz, pedig Ukrajna az áramimport legnagyobb részét tőlünk szerzi be, mintegy 45 százalékot. Ennek levágását azonban a kormány egyelőre nem tervezi, tekintettel arra, hogy Kárpátalján magyarok élnek, illetve nem az ukrán nép ellen kíván fellépni.
A gáz ugyancsak kritikus pont. Keveset beszélnek róla, de Ukrajna nagy mennyiségű orosz gázt kap Magyarországtól.
Az Országgyűlés azonnali kérdések óráján hétfőn az energiakrízis és az ukrán–magyar kapcsolatok feszültségei kerültek előtérbe. Miközben a képviselők vitáztak a Barátság kőolajvezeték leállásáról és annak következményeiről, egy igen különös tény is kibukott Ukrajna működéséről.
Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese arról beszélt, hogy miközben Ukrajna blokkol egy létfontosságú energiaútvonalat, az ukrán elnök pedig nyíltan fenyegette a miniszterelnököt, ami az egész nemzetet érinti, addig Magyarország a fegyveres támogatáson kívül minden segítséget megad:
- szállít gázt – Ukrajnát 90 százalékban orosz gázzal látjuk el –,
- nyitott ukrán nyelvű iskolákat, miközben Kárpátalján az ukrán állam megtagadja ugyanezt a magyar kisebbség gyermekeitől.
Miután Magyarország és Ukrajna között minden jel szerint megromlott a viszony, Zelenszkij a mai fejleményekkel láthatóvá tette, hogy úgy energetikai partnert akar szerződtetni. Ennek fényében viszont talán még inkább kétséges, vajon valaha hajlandó-e helyreállítani az orosz olaj áramlását a Barátság vezetéken.
Igaz, Magyarországnak fontos adu van a kezében: a 90 milliárd eurós ukrán hadikölcsön folyósításának blokkolása.