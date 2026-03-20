Zelenszkij óriásit hibázott az EU-csúcson, nem ezt várták tőle Ursula von der Leyenék: "Rontott a helyzeten, pedig olyan sokáig reménysugár volt"
Az uniós csúcson eleve fagyos volt a hangulat, de Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök is inkább rontott a helyzeten, mintsem javított volna rajta. Pedig eddig ő volt a tanácskozások reménysugara. A német kancellár, Merz azok közé a vezetők közé tartozott, akik azt remélték, hogy az ukrán elnök a csúcstalálkozón mondott beszédével csillapítja a kedélyeket, és megnyugtatja OrbánViktort, hogy meg fogja javítani a vezetéket. Ehelyett Zelenszkij támadóbb hangnemet ütött meg – írja a Politico.
Egy kormányzati tisztviselő elmondta, hogy Zelenszkij keményebb volt, mint amire számítottak. A tisztviselő szerint Zelenszkij az áprilisi országgyűlési választásokra várhat, mivel Orbán Viktor győzelme esetén azt reméli, hogy változhat majd a hangnem.
Bár Ukrajnának égetően szüksége van az EU 90 milliárd eurójára, Zelenszkijnek most több ideje van, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelt. A Politico szerint Kijevnek elegendő pénze lehet ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon.
Zelenszkij óriásit hibázott
Egy magas rangú uniós diplomata szerint az Orbán és Zelenszkij közötti ellenszenv mély, és a rossz viszony csütörtökön teljesen nyilvánvalóvá vált.
Mintegy 90 perc után, Zelenszkij hajthatatlanságát és Orbán Viktor eltökéltségét látva az uniós vezetők úgy döntöttek, lezárják a vitát, és olyan közleményt adtak ki, amely szerint „az Európai Tanács a következő ülésén visszatér a kérdésre”.
Arra számítanak, hogy valamilyen módon változik a helyzet, miután a magyarok április 12-én szavaznak. A Politico azt írta, „ha Orbán veszít, az utódja motivált lehet a blokkolás feloldásában”, cserébe uniós források nyílhatnak meg.
A kormánytisztviselő szerint „Franciaország és Németország nem akart túl sok időt” vagy „politikai tőkét” áldozni Magyarország meggyőzésére a csütörtöki csúcson.
Ha Orbánt újraválasztják – amit egy uniós tisztviselő szerint sok uniós vezető valószínűnek tart –, akkor a miniszterelnök hajlandóbb lehet jóváhagyni a hitelt, amint újra megindul az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken.
Ehhez azonban Ukrajnának garanciákat is kell adnia, hogy az immáron lassan két hónapja tartó stop az orosz olaj érkezésében nem fordul elő még egyszer.
Ha viszont nem történik változás, Magyarország pedig kitart a blokkolás mellett, akkor jó előre megfenyegették: többféle büntetés is napirendre kerülhet az április 23–24-i, ciprusi uniós csúcson:
- további források befagyasztása,
- Magyarország perlése az EU legfelsőbb bíróságán,
- pénzbírságok kiszabása,
- a 7. cikk alkalmazása is, amely megvonhatja az ország EU-s szavazati jogát.
A csütörtöki vita légköre helyenként „jéghideg” volt, „kínos csendekkel” – mondta Rob Jetten holland miniszterelnök.
Mindez tehát azt jelenti, hogy az EU Ukrajnának szánt hitelének ügye – amelyet, a blokk egy ponton még azt remélte, hogy már az októberi csúcson lezárhat – legalább még egy hónappal elhúzódik.
