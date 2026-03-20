Zelenszkij óriásit hibázott az EU-csúcson, nem ezt várták tőle Ursula von der Leyenék: "Rontott a helyzeten, pedig olyan sokáig reménysugár volt"

Az uniós csúcson eleve fagyos volt a hangulat, de Ukrajna vezetője, Volodimir Zelenszkij elnök is inkább rontott a helyzeten, mintsem javított volna rajta. Pedig eddig ő volt a tanácskozások reménysugara. A német kancellár, Merz azok közé a vezetők közé tartozott, akik azt remélték, hogy az ukrán elnök a csúcstalálkozón mondott beszédével csillapítja a kedélyeket, és megnyugtatja OrbánViktort, hogy meg fogja javítani a vezetéket. Ehelyett Zelenszkij támadóbb hangnemet ütött meg – írja a Politico.

Zelenszkij és az uniós vezetők az áprilisi választásokra várnak / Fotó: NurPhoto via AFP

Egy kormányzati tisztviselő elmondta, hogy Zelenszkij keményebb volt, mint amire számítottak. A tisztviselő szerint Zelenszkij az áprilisi országgyűlési választásokra várhat, mivel Orbán Viktor győzelme esetén azt reméli, hogy változhat majd a hangnem.

Bár Ukrajnának égetően szüksége van az EU 90 milliárd eurójára, Zelenszkijnek most több ideje van, miután a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a múlt hónap végén jóváhagyott egy 8,1 milliárd dolláros hitelt. A Politico szerint Kijevnek elegendő pénze lehet ahhoz, hogy május elejéig fizetőképes maradjon.

Zelenszkij óriásit hibázott

Egy magas rangú uniós diplomata szerint az Orbán és Zelenszkij közötti ellenszenv mély, és a rossz viszony csütörtökön teljesen nyilvánvalóvá vált.

Mintegy 90 perc után, Zelenszkij hajthatatlanságát és Orbán Viktor eltökéltségét látva az uniós vezetők úgy döntöttek, lezárják a vitát, és olyan közleményt adtak ki, amely szerint „az Európai Tanács a következő ülésén visszatér a kérdésre”.

Arra számítanak, hogy valamilyen módon változik a helyzet, miután a magyarok április 12-én szavaznak. A Politico azt írta, „ha Orbán veszít, az utódja motivált lehet a blokkolás feloldásában”, cserébe uniós források nyílhatnak meg.

A kormánytisztviselő szerint „Franciaország és Németország nem akart túl sok időt” vagy „politikai tőkét” áldozni Magyarország meggyőzésére a csütörtöki csúcson.

Ha Orbánt újraválasztják – amit egy uniós tisztviselő szerint sok uniós vezető valószínűnek tart –, akkor a miniszterelnök hajlandóbb lehet jóváhagyni a hitelt, amint újra megindul az olajáramlás a Barátság kőolajvezetéken.

Ehhez azonban Ukrajnának garanciákat is kell adnia, hogy az immáron lassan két hónapja tartó stop az orosz olaj érkezésében nem fordul elő még egyszer.