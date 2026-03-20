Rendkívüli: vége az EU-csúcsnak, Orbán Viktor hajnalban kiállt a nyilvánosság elé az eredményekkel – Zelenszkijnek már nem csak orosz olajat kell adnia

„Jogunk van blokkolni a 90 milliárdos ukrán hitelt” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök péntekre virradóra Brüsszelben, az EU-csúcsról távozva, újságíróknak nyilatkozva. A kormányfő az EU-csúcsot értékelve úgy fogalmazott: harcos volt, göröngyös, „egy kicsit rázott a kocsi”.

EU-csúcs: „Egy kicsit rázott a kocsi”

Hozzátette: nem voltak boldogok, hogy egy decemberben meghozott döntést az ukránok olajblokádja miatt megváltoztattunk, de miután a jogi helyzet teljesen világos, hogy ehhez van jogunk, hiszen nem zárult le a döntési folyamat, ezért egyetlen dolgot tehettek, hogy kicsit fenyegetőztek, és utána belátták, hogy ez nem fog menni.

– fogalmazott Orbán Viktor. Megjegyezte: nem szép dolgokat mondtak, de egyetlen olyan dolgot se tudtak mondani, ami akár morális, akár jogi, akár politikai szempontból fölróható lett volna Magyarországnak. „Minden egyes érvet, a morálist is, a politikait is, meg a jogit is visszavertük, illetve sajátjainkat megvédtük” – emelte ki.

A kormányfő hangsúlyozta: ha az ukránok decemberben olajblokád alá vették volna Magyarországot, „sose járultunk volna hozzá ehhez a 90 milliárdos hitelhez”. De miután megvárták ezt a pozitív döntést, és utána vettek bennünket olajblokád alá, „nem kérhetik tőlem, hogy tegyek úgy, mintha mi sem történt volna”.

Az olajvezeték állapotának vizsgálatával kapcsolatban Orbán Viktor úgy fogalmazott: „Szeretnénk odamenni, hogy megnézzük, hogy mi van. Egyelőre az a helyzet, és ez a bizonyíték szerintem arra, hogy az ukránok hazudnak, hogy nem engednek oda bennünket. Ez fölfoghatatlan. A szlovákok meg mi oda szeretnénk menni. Nem is egyedül, velük együtt. Nézzük már meg, miért nem lehet.”

– tette hozzá.

Arról, hogy ha Ukrajna visszaállítja a Barátság kőolajvezeték működését, majd Magyarország feloldja a hitel blokkolását, a kormányfő azt mondta: nemcsak arról van szó, hogy az olajnak meg kell jönnie, hanem „garanciákat kell kapnunk arra, hogy ez még egyszer nem fordul elő”. Eszköz ehhez „most még nincs, de majd lesz” – mondta.

– fogalmazott.