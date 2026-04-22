Bezár az acélóriás - újabb áldozatot szedett a kínai dömping, acélgyártás nélkül marad az ország

Az elmúlt évek emelkedő energiaárai és az olcsó import nehéz helyzetbe hozta a bosnyák acélszektort. Ezért az ország egyetlen acélgyárát üzemeltető luxemburgi tulajdonú ArcelorMittal Zenica 2025 őszén eladta a helyi érdekeltségeit.

Acélgyártás Boszniában

A zenicai vasművet, a prijedori ércbányát és lukavaci kokszolót magába foglaló gyártósorokat egy hazai cégcsoport vette meg mintegy 10,7 millió euróért. A H&P d.o.o. Zvornik nevű vállalat emellett átvette a cégcsoport csaknem 200 millió eurós veszteségét is. Az állam ugyanis ígéretet tett a cég megsegítésére, valamint importkorlátozásokat is belengetett. A bosnyák államvezetés sajátosságai miatt azonban az ígéretek nem teljesültek, ezért a cég a leállás mellett döntött. Február végén elsőként az észak-boszniai Lukavac közelében működő kokszolóüzemet zárták be, ezzel egy időben pedig 800 alkalmazottnak mondtak fel.

Április 22-én, szerdán a vasmű olvasztóit is bezárják, ezzel 134 év után hivatalosan is megszűnik az acélgyártás Boszniában. A döntés nyomán 1900 munkavállaló kerül az utcára.

A cégcsoporthoz tartozó prijedori ércbánya egy ideig még működik, ők ugyanis a szerbiai Szendrőn található üzembe is szállítanak nyersanyagot.

A bosnyák vasmű bezárása azért sem mindennapi, mert ez volt a régió utolsó olyan üzeme, amely a teljes termelési ciklust lefedte. A készterméket ugyanis teljes egészében bosnyák alapanyagokból tudták előállítani. A vasmű bezárása komoly érvágás a bosnyák állami vasúttársaságnak is. A teherforgalmuk nagy részét ugyanis a különböző helyszínek közti nyersanyag-, valamint késztermékszállítás adta. A vasúttársaság ezért szintén leépítéseket tervez, ami 7000 munkahelyet veszélyeztet. A zenicai vasmű volt ráadásul az ország legnagyobb exportőre is, ezért a bezárását a bosnyák költségvetés is meg fogja érezni.

Zöldgondok

A zenicai vasmű üzemeltetőit az elmúlt években rengeteg kritika érte. A korszerűtlen gyártósorok ugyanis rendkívül környezetszennyezően működtek. A város legnagyobb munkáltatójaként azonban a cég érinthetetlen volt. A városban tapasztalható környezetszennyezésről dokumentumfilm is készült. A Zenica felett az ég számos nívós elismerést is kapott.