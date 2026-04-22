Állampapír: izgalmas lehetőség kínálkozik az amerikai kötvénypiacon

Aki szemfüles volt az év elején, hatalmasat nyerhetett a magyar kötvénypiacon a hosszú kötvényekkel, mivel a hozamok akkoriban még nem áraztak sem Fidesz-, sem Tisza-győzelmet. Inkább egyfajta várakozás rajzolódott ki: mi lesz a kamatdöntéssel, várható-e kamatvágás, mik az inflációs várakozások, és hogyan alakul az államadósság... napestig lehetne folytatni.

Szépen közeledett a választás hete, a hozamok elkezdtek csökkenni a választási eredmények várakozásai miatt, mostanra pedig a nagy árfolyam-emelkedés miatt az év eleji szintekhez képest 1 százalék feletti volt a hozamcsökkenés, a hosszú lejáratú kötvények árfolyama az „egekbe szökött”. Ez az egyszerű dichotómia alapján a kötvénybefektetőknek nagyon is jó, mivel 15 százalék feletti hozamot érhettek el, és még csak áprilist írunk.

Izgalmas lehetőség az amerikai kötvénypiacon

Viszont most az amerikai hosszú kötvénypiacon is izgalmas lehetőség körvonalazódik az új jegybankelnök és a devizapiac kettős mátrixában.

A legelején pár fontos dolgot tisztázni kell az érthetőség kedvéért: mi is az a Quantitative Easing (QE), a Quantitative Tightening (QT), és mit jelent a duráció a pénzpiacokon?

Quantitative Easing (QE): a jegybankok eszköze, amellyel pénzt pumpálnak a piacra. Ilyenkor hosszú lejáratú értékpapírokat vásárolnak a piaci szereplőktől, aminek hatására a hosszú lejáratú kötvények hozama csökken, árfolyamuk pedig emelkedik. Ez közvetlenül befolyásolja a hozamgörbe hosszú oldalát (10 éven túl), és likviditást biztosít.

Quantitative Tightening (QT): a QE ellentéte. A jegybank kötvényeket ad el, vagy hagyja azokat kifutni, ami magasabb hozamokhoz és a hitelezés drágulásához vezet. Ez egyfajta passzív kamatemelés, amellyel pénzt vonnak ki a piacról. Fontos különbség, hogy mindkét eszköz a jegybanki mérlegfőösszeget változtatja, nem közvetlenül az alapkamatot.

Duráció: az átlagos hátralévő futamidő, amelyet egy portfólió lejáratainak súlyozásakor figyelembe kell venni. Minél nagyobb a duráció, annál érzékenyebb a portfólió a hozamváltozásra.

Szenátusi meghallgatás

Kevin M. Warsh, az új amerikai jegybankelnökjelölt meghallgatása a héten lesz az Egyesült Államok Szenátusa előtt. Warshnak nem ez lesz az első jegybanki pozíciója: az évezred elején már segítette a Republikánus Párt munkáját, és számos megjegyzést tett azzal kapcsolatban az elmúlt évben és idén is, hogy min szeretne változtatni a Fed elnökeként.