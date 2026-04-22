Robbanás történt a magyarok kedvenc üdülőhelyén, egy ember meghalt

Halálos robbanás rázta meg Splitet késő este, egy ember életét vesztette az aluljáróban történt detonációban. A hatóságok szerint nincs bűncselekményre utaló jel, miközben a közösségi médiában több, nem megerősített információ is terjedni kezdett.
VG
2026.04.22, 07:14
Frissítve: 2026.04.22, 08:34

Erős detonáció rázta meg hétfő késő este Splitet, nem sokkal 23 óra előtt, amely a Kacunar és Ravne njive városrészek lakóit is felriasztotta – írta meg a horvát Index.

Split rendőrség
Bomba robbant Splitben – egy ember meghalt / Fotó: AFP (illusztráció)

A robbanás egy aluljáróban történt, és egy ember halálát okozta.

A Spliti-dalmát Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a bejelentést követően azonnal biztosították, és lezárták a helyszínt. Az ügyész jelenlétében helyszínelést tartottak, amelynek során megállapították, hogy egy személy életét vesztette. 

A hatóságok közlése szerint az eddigi információk alapján nem merült fel bűncselekmény gyanúja. A holttestet igazságügyi boncolásra szállították.

A rendőrség és a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, a környéket teljesen lezárták, a gyalogosforgalmat is korlátozták. Az áldozat holttestét az aluljáró közelében találták meg, amely összeköti a Ravne njive és Kacunar városrészeket.

 

A beavatkozás idejére az Ulica Domovinskog rata egy szakaszát lezárták a forgalom elől, a járműveket más utcákba terelték. A helyszínt rendőrségi szalaggal is körbekerítették, többek között a Kaufland közelében található buszmegállónál.

Az esetet követően a közösségi médiában számos ellenőrizetlen információ kezdett terjedni, köztük olyan állítások is, amelyek több áldozatról vagy egymást követő robbanásokról szóltak, azonban ezeket a hatóságok nem erősítették meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
