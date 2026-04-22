Most fog haragra gerjedni Donald Trump: az ománi partoknál megtámadott Irán egy konténerszállító hajót

Lövések értek egy konténerszállító hajót Omán partjainál, feltehetően az Iráni Forradalmi Gárda egyik járőrhajójáról – közölte a brit haditengerészeti kereskedelmi műveletekért felelős szervezet (UKMTO).

Máris vége a tűzszünetnek: az ománi partoknál megtámadott Irán egy konténerszállító hajót

A The Guardian cikke szerint

a támadás súlyos károkat okozott a hajó hídján,

a jelentések szerint a személyzet minden tagja biztonságban van.

A hatóságok egyelőre vizsgálják az eset körülményeit, további részleteket későbbre ígértek.

Donald Trump amerikai elnök már vasárnap azzal vádolta Iránt, hogy teljes mértékben megsértette a két ország között nemrég bejelentett tűzszünetet, miután lövések érték a Hormuzi-szoros közelében közlekedő hajókat.

Korábban az amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be Iránnal. Erre az időszakra az Egyesült Államok felfüggesztette a bombatámadásokat, míg Irán megnyitja a Hormuzi-szorost. Donald Trump közölte, hogy

lehetőséget lát a hosszú távú megállapodásra Iránnal,

miután a teheráni vezetés Egyesült Államokhoz eljuttatott tízpontos javaslatát megfelelő tárgyalási alapnak tekinti.

Később az elnök súlyos katonai lépésekkel fenyegette meg Teheránt. Közlése szerint az Egyesült Államok kész megsemmisíteni Irán összes erőművét és hídját, ha az ország nem fogadja el az amerikai feltételeket.

Irán szombaton bejelentette, hogy fenntartja a szoros lezárását, miután Washington jelezte, hogy továbbra is blokád alatt tartja az iráni hajózást.

A világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalán emiatt gyakorlatilag leállt a forgalom, a tengeri forgalmi adatok szerint a hajók mozgása szinte teljesen megszűnt. A feszültséget tovább növelte, hogy legalább két kereskedelmi hajó arról számolt be, lövések érték őket, amikor megközelítették a szorost. Trump ezt egyértelműen a tűzszünet megsértéseként értékelte.

A jelenlegi konfliktus február 28-án eszkalálódott, amikor az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket indított Irán ellen. Azóta a Hormuzi-szoros többször is a feszültség középpontjába került, mivel a globális olajkereskedelem jelentős része ezen az útvonalon halad át. A szoros lezárása azonnali hatással van az energiahordozók árára és a nemzetközi kereskedelemre.