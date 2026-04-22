Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiaválság
Kevin Warsh
Trump
olajár
dollár
Fed
devizapiac
euró
részvénypiac

Részvénypiac: Trump ismét váratlant húzott, meghosszabbította a tűzszünetet - fellélegeztek a befektetők

Megkönnyebbültek a befektetők, miután Trump elnök meghosszabbította a tűzszünetet az iráni háborúban. Az olajárak nem emelkedtek tovább, viszont továbbra is jóval a háború előtti szint felett vannak. A részvénypiac inflációtól és magas kamatszinttől tart.
D. GY.
2026.04.22, 06:57
Frissítve: 2026.04.22, 08:14

Emelkedtek a részvénypiac határidős jegyzései, a dollár pedig ingadozott szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután Donald Trump elnök közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az iráni tűzszünetet. Ez javította a piaci hangulatot, ugyanakkor az olajárak 100 dollár közelében maradtak, mivel a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.

A háborús kockázatok nagy részét már beárazta a részvénypiac / Fotó: AFP

Trump bejelentése egyoldalúnak tűnik, és nem világos, hogy Irán vagy az Egyesült Államok szövetségese, Izrael beleegyezik-e a két hete életbe lépett tűzszünet meghosszabbításába. A piacok viszonylag nyugodtan reagáltak a fejleményekre, annak ellenére, hogy nincs jele a tárgyalások újraindulásának. Irán Trump bejelentése előtt elutasította, hogy részt vegyen a tárgyalások második fordulóján.

Történelmi csúcson a Nikkei

  • Az S&P határidős jegyzések 0,6 százalékkal, 
  • a Nasdaq határidős kontraktusok 0,7 százalékkal emelkedtek az ázsiai kereskedésben. 
  • Az európai határidős indexek 0,2 százalékkal csökkentek, visszafogott nyitást jelezve. 
  • Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,5 százalékkal esett, miután kedden héthetes csúcsot ért el. 
  • A japán Nikkei index történelmi csúcsra emelkedett.

Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint a korábbi tűzszünetet már eddig is határozatlan idejűnek tekintették, így nem meglepő, hogy az új bejelentés nem mozgatta meg jelentősen a piacokat. 

Nyilvánvalóan a szoros újranyitásával kapcsolatos bármilyen hír lehet a következő nagy piaci fordulópont

tette hozzá.

A Hormuzi-szoros továbbra is kulcstényező

A márciusi, közel-keleti háború miatti meredek esés után a globális piacok gyorsan talpra álltak, és visszatértek a háború előtti szintekre, mivel a békemegállapodás esélye és a tűzszünet kockázatvállalási hullámot indított el.

Ez a dollárt is gyengítette, amely márciusban menedékeszközként erősödött, de azóta elvesztette a háború miatti nyeresége nagy részét. 

Úgy tűnik, a piacok helyesen feltételezték, hogy a háborús bizonytalanság legnagyobb kockázatait már magunk mögött hagytuk 

– mondta Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője. „A kockázatvállalási hajlandóság valószínűleg fennmarad, és a visszaeséseket a részvénypiaci bikák vételi lehetőségként kezelik. A Hormuzi-szoros lezárása már be van árazva.”

Inflációtól és magas kamatszinttől tart a részvénypiac

Trump közölte, hogy az amerikai haditengerészet folytatja Irán kikötőinek és partvidékének blokádját. Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ energiaszállításának mintegy egyötöde halad át, globális energiapiaci sokkot okozva.

Az olajárak a korai kereskedésben ingadoztak: 

  • a Brent 0,17 százalékkal, 98,27 dollárra csökkent hordónként, 
  • az amerikai WTI 0,42 százalékkal, 89,29 dollárra esett.

Bár az olajárak a márciusi csúcsokhoz képest csökkentek, még mindig jóval a háború előtti szintek felett vannak, ami aggodalmat kelt a befektetők körében, hogy a magas energiaárak felgyorsíthatják az inflációt, és hosszabb ideig magas kamatszinteket eredményezhetnek globálisan. 

Arra számítunk, hogy a piacok egyelőre volatilisek maradnak a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt, és mert a válság időtartama és súlyossága továbbra sem világos

– mondta Vasu Menon, az OCBC befektetési stratégiáért felelős ügyvezető igazgatója.

Warsh a szenátus előtt

A befektetők Kevin Warsh, a Federal Reserve élére jelölt közgazdász nyilatkozatait is elemezték, aki igyekezett megnyugtatni az őt meghallgató szenátorokat, hogy függetlenül fog működni a Fehér Háztól.

Warsh elmondta, hogy nem tett ígéretet Trumpnak a kamatcsökkentésre, és új megközelítést sürgetett az infláció kezelésében, valamint a jegybanki kommunikáció átalakítását jelezte előre; szándékai szerint a Fed kevesebb iránymutatást ad majd a monetáris politika jövőjéről.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom márciusban a vártnál jobban nőtt, mivel az iráni háború megemelte az üzemanyagárakat, és rekordbevételt hozott a benzinkutaknál, miközben az adó-visszatérítések más területeken is támogatták a fogyasztást.

A devizapiac viszonylag nyugodt volt az ázsiai kereskedelemben: 

  • az euró 1,1744 dolláron állt, 
  • a jen 159,27 dolláros szinten mozgott, 
  • a font pedig 1,351 dollárra erősödött. 
  • A dollárindex 98,35 ponton állt, közel egyhetes csúcsához, ugyanakkor áprilisban 1,5 százalékkal csökkent, miután márciusban mintegy 2,3 százalékkal emelkedett.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
