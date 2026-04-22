Részvénypiac: Trump ismét váratlant húzott, meghosszabbította a tűzszünetet - fellélegeztek a befektetők

Emelkedtek a részvénypiac határidős jegyzései, a dollár pedig ingadozott szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután Donald Trump elnök közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az iráni tűzszünetet. Ez javította a piaci hangulatot, ugyanakkor az olajárak 100 dollár közelében maradtak, mivel a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.

A háborús kockázatok nagy részét már beárazta a részvénypiac / Fotó: AFP

Trump bejelentése egyoldalúnak tűnik, és nem világos, hogy Irán vagy az Egyesült Államok szövetségese, Izrael beleegyezik-e a két hete életbe lépett tűzszünet meghosszabbításába. A piacok viszonylag nyugodtan reagáltak a fejleményekre, annak ellenére, hogy nincs jele a tárgyalások újraindulásának. Irán Trump bejelentése előtt elutasította, hogy részt vegyen a tárgyalások második fordulóján.

Történelmi csúcson a Nikkei

Az S&P határidős jegyzések 0,6 százalékkal,

a Nasdaq határidős kontraktusok 0,7 százalékkal emelkedtek az ázsiai kereskedésben.

Az európai határidős indexek 0,2 százalékkal csökkentek, visszafogott nyitást jelezve.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,5 százalékkal esett, miután kedden héthetes csúcsot ért el.

A japán Nikkei index történelmi csúcsra emelkedett.

Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint a korábbi tűzszünetet már eddig is határozatlan idejűnek tekintették, így nem meglepő, hogy az új bejelentés nem mozgatta meg jelentősen a piacokat.

Nyilvánvalóan a szoros újranyitásával kapcsolatos bármilyen hír lehet a következő nagy piaci fordulópont

– tette hozzá.

A Hormuzi-szoros továbbra is kulcstényező

A márciusi, közel-keleti háború miatti meredek esés után a globális piacok gyorsan talpra álltak, és visszatértek a háború előtti szintekre, mivel a békemegállapodás esélye és a tűzszünet kockázatvállalási hullámot indított el.

Ez a dollárt is gyengítette, amely márciusban menedékeszközként erősödött, de azóta elvesztette a háború miatti nyeresége nagy részét.

Úgy tűnik, a piacok helyesen feltételezték, hogy a háborús bizonytalanság legnagyobb kockázatait már magunk mögött hagytuk

– mondta Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője. „A kockázatvállalási hajlandóság valószínűleg fennmarad, és a visszaeséseket a részvénypiaci bikák vételi lehetőségként kezelik. A Hormuzi-szoros lezárása már be van árazva.”