Részvénypiac: Trump ismét váratlant húzott, meghosszabbította a tűzszünetet - fellélegeztek a befektetők
Emelkedtek a részvénypiac határidős jegyzései, a dollár pedig ingadozott szerdán az ázsiai kereskedelemben, miután Donald Trump elnök közölte, hogy határozatlan időre meghosszabbítja az iráni tűzszünetet. Ez javította a piaci hangulatot, ugyanakkor az olajárak 100 dollár közelében maradtak, mivel a Hormuzi-szoros továbbra is zárva van.
Trump bejelentése egyoldalúnak tűnik, és nem világos, hogy Irán vagy az Egyesült Államok szövetségese, Izrael beleegyezik-e a két hete életbe lépett tűzszünet meghosszabbításába. A piacok viszonylag nyugodtan reagáltak a fejleményekre, annak ellenére, hogy nincs jele a tárgyalások újraindulásának. Irán Trump bejelentése előtt elutasította, hogy részt vegyen a tárgyalások második fordulóján.
Történelmi csúcson a Nikkei
- Az S&P határidős jegyzések 0,6 százalékkal,
- a Nasdaq határidős kontraktusok 0,7 százalékkal emelkedtek az ázsiai kereskedésben.
- Az európai határidős indexek 0,2 százalékkal csökkentek, visszafogott nyitást jelezve.
- Az MSCI Japánon kívüli ázsiai–csendes-óceáni részvényindexe 0,5 százalékkal esett, miután kedden héthetes csúcsot ért el.
- A japán Nikkei index történelmi csúcsra emelkedett.
Thomas Mathews, a Capital Economics ázsiai–csendes-óceáni piacokért felelős vezetője szerint a korábbi tűzszünetet már eddig is határozatlan idejűnek tekintették, így nem meglepő, hogy az új bejelentés nem mozgatta meg jelentősen a piacokat.
Nyilvánvalóan a szoros újranyitásával kapcsolatos bármilyen hír lehet a következő nagy piaci fordulópont
A Hormuzi-szoros továbbra is kulcstényező
A márciusi, közel-keleti háború miatti meredek esés után a globális piacok gyorsan talpra álltak, és visszatértek a háború előtti szintekre, mivel a békemegállapodás esélye és a tűzszünet kockázatvállalási hullámot indított el.
Ez a dollárt is gyengítette, amely márciusban menedékeszközként erősödött, de azóta elvesztette a háború miatti nyeresége nagy részét.
Úgy tűnik, a piacok helyesen feltételezték, hogy a háborús bizonytalanság legnagyobb kockázatait már magunk mögött hagytuk
– mondta Matt Simpson, a StoneX vezető piaci elemzője. „A kockázatvállalási hajlandóság valószínűleg fennmarad, és a visszaeséseket a részvénypiaci bikák vételi lehetőségként kezelik. A Hormuzi-szoros lezárása már be van árazva.”
Inflációtól és magas kamatszinttől tart a részvénypiac
Trump közölte, hogy az amerikai haditengerészet folytatja Irán kikötőinek és partvidékének blokádját. Teherán gyakorlatilag lezárta a Hormuzi-szorost, amelyen keresztül a világ energiaszállításának mintegy egyötöde halad át, globális energiapiaci sokkot okozva.
Az olajárak a korai kereskedésben ingadoztak:
- a Brent 0,17 százalékkal, 98,27 dollárra csökkent hordónként,
- az amerikai WTI 0,42 százalékkal, 89,29 dollárra esett.
Bár az olajárak a márciusi csúcsokhoz képest csökkentek, még mindig jóval a háború előtti szintek felett vannak, ami aggodalmat kelt a befektetők körében, hogy a magas energiaárak felgyorsíthatják az inflációt, és hosszabb ideig magas kamatszinteket eredményezhetnek globálisan.
Arra számítunk, hogy a piacok egyelőre volatilisek maradnak a Hormuzi-szoros körüli bizonytalanság miatt, és mert a válság időtartama és súlyossága továbbra sem világos
– mondta Vasu Menon, az OCBC befektetési stratégiáért felelős ügyvezető igazgatója.
Warsh a szenátus előtt
A befektetők Kevin Warsh, a Federal Reserve élére jelölt közgazdász nyilatkozatait is elemezték, aki igyekezett megnyugtatni az őt meghallgató szenátorokat, hogy függetlenül fog működni a Fehér Háztól.
Warsh elmondta, hogy nem tett ígéretet Trumpnak a kamatcsökkentésre, és új megközelítést sürgetett az infláció kezelésében, valamint a jegybanki kommunikáció átalakítását jelezte előre; szándékai szerint a Fed kevesebb iránymutatást ad majd a monetáris politika jövőjéről.
Az amerikai kiskereskedelmi forgalom márciusban a vártnál jobban nőtt, mivel az iráni háború megemelte az üzemanyagárakat, és rekordbevételt hozott a benzinkutaknál, miközben az adó-visszatérítések más területeken is támogatták a fogyasztást.
A devizapiac viszonylag nyugodt volt az ázsiai kereskedelemben:
- az euró 1,1744 dolláron állt,
- a jen 159,27 dolláros szinten mozgott,
- a font pedig 1,351 dollárra erősödött.
- A dollárindex 98,35 ponton állt, közel egyhetes csúcsához, ugyanakkor áprilisban 1,5 százalékkal csökkent, miután márciusban mintegy 2,3 százalékkal emelkedett.