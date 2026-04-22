Szegedi BYD-gyár: tényleg kész van több csarnok, Botka László a helyszínen járt
„Ma a kínai nagykövettel és a BYD vezetőivel megtekintettük a világ vezető elektromosautó-gyártójának első épülő európai gyárát Szegeden” – közölte kedden Botka László a Facebookon.
Szeged polgármesere közölte, hogy a BYD beruházása több ezer új, jól fizető munkahelyet és évtizedekre szóló gazdasági stabilitást jelent Szegednek.
A városvezető hangsúlyozta: kiemelten fontos cél, hogy minél több magyar fiatal és helyi munkavállaló kapjon lehetőséget az új üzemben. Ennek érdekében a BYD hosszú távú együttműködést alakított ki a Szegedi Tudományegyetemmel, valamint a Szakképzési Centrummal, hogy biztosított legyen a megfelelően képzett munkaerő utánpótlása.
Botka László külön kitért a lakosságot érintő aggályokra is. Mint mondta,
Szegeden nem lesz akkumulátorgyártás és vegyipari tevékenység, a gyártósorokat pedig több kilométerre helyezik el a lakóövezetektől.
A beruházás részeként ráadásul többhektárnyi új zöld- és rekreációs terület is létrejön.
„Polgármesterként számomra a szegediek egészsége, biztonsága és nyugalma a legfontosabb” – fogalmazott, hozzátéve: a város kizárólag olyan fejlesztéseket támogat, amelyek megfelelnek a legszigorúbb magyar és európai környezetvédelmi és egészségügyi előírásoknak.
Botka szerint Szeged és a BYD közös értékeken osztozik, mint a tudás, a fenntarthatóság, a környezetvédelem és az innováció. „Építjük tovább Szegedet” – zárta gondolatait.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy külön gyorsítósávot kapnak a röszkei közúti átkelőhelyen azok a vajdasági magyar munkavállalók, akik a határ túloldalán, a szegedi BYD-gyárban dolgoznak majd, ahol különösebb hírverés nélkül, januárban el is indult a próbagyártás.
A városvezető szerint a BYD már 960 munkavállalót vett fel szegedi gyárába, 70 százalékuk magyar dolgozó, nagyobbik részük szegedi. Számítanak munkavállalókra
- Szeged vonzáskörzetéből,
- a többi közt Makó térségéből,
- valamint a Vajdaság északi részéből is.
Bár azt nem lehet tudni, hogy a 300 hektáron elterülő, teljes komplexum pontosan mikorra készül el, erre a BYD menedzsere sem tudott válaszolni, az viszont ismert, hogy elsőként a Dolphin Surf modell gördülhet le a gyártószalagokról. A gyártási kapacitás pedig kezdetben évi 150 ezer autó lehet, amit idővel 300 ezerre bővítenek.
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter még 2023 decemberében jelentette be, hogy első európai gyárát Szegeden építi fel a BYD. A cég igazgatósága a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel 224 tárgyalási fordulót követően döntött hazánk mellett. A több ezer új munkahelyet létrehozó kínai óriás az akkumulátorgyártás és a vegyipari tevékenységek kivételével a teljes gyártási folyamatot itt valósítja meg.