95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Megállapodtak az oroszok Kínával a nukleáris energiáról, új atomerőművek sorát építi a Roszatom a világban – ezeket a blokkokat adják át

Új szintre lépett az orosz-kínai energetikai együttműködés, miközben több kontinensen is felgyorsultak a beruházások. Az atomerőmű-projektek sorra haladnak az üzembe helyezés felé, és egyre több blokk készül el orosz technológiával.
2026.04.07, 07:03
Frissítve: 2026.04.07, 07:12

Oroszország és Kína új szintre emelte nukleáris együttműködését: megkezdődött az üzemanyag-szállítás az egyik új kínai reaktorhoz, miközben a Roszatom egyszerre több országban készül új atomerőmű-blokkok indítására. Az orosz atomipar a geopolitikai feszültségek ellenére is aktívan bővíti nemzetközi jelenlétét, és kulcsszereplő marad a globális nukleáris piacon.

Fotó: SkazovD

A Roszatom fűtőanyag-üzletága, a TVEL leszállította az első nukleáris fűtőanyagot a kínai Hszudapao atomerőmű 3-as blokkjához. A projekt orosz technológiára épül: a reaktor a VVER–1200-as, úgynevezett III+ generációs típushoz tartozik, amely a Roszatom egyik legfontosabb exportterméke. A szállítás egy több blokkra szóló szerződés része, amely a 3-as és 4-es egységet is lefedi.

Kínában nem ez az egyetlen orosz projekt:

a Roszatom párhuzamosan dolgozik a tienvani atomerőmű 7-es és 8-as blokkján is, amelyek szintén orosz tervezés alapján készülnek. 

Ezek a beruházások még évekkel ezelőtt indultak, de a kivitelezés felgyorsult, és a következő időszakban kulcsfontosságú fázisba lépnek – írja az Interax.

Kínán kívül is vannak aktív atomerőmű-projektek

A vállalat nemcsak Kínában tevékenykedik. A következő időszakban több országban is reaktorindítási tesztek várhatók. Bangladesben az első blokk gyakorlatilag készen áll az indításra, míg Törökországban szintén előkészítik az első atomerőművi egységek üzembe helyezését. A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov korábban jelezte, hogy ezek a projektek 2026-ig kritikus szakaszba érnek.

Az orosz atomipar több kontinensen is egyszerre építkezik. A stratégia lényege, hogy a Roszatom nemcsak reaktorokat szállít, hanem komplett szolgáltatási csomagot kínál: a tervezéstől az építésen át az üzemanyag-ellátásig és az üzemeltetés támogatásáig. Ez hosszú távú függőségi viszonyt alakít ki a partnerországokkal, ami gazdasági és geopolitikai szempontból is jelentős.

A kínai együttműködés különösen fontos ebben a rendszerben. Kína az egyik leggyorsabban növekvő nukleáris piac, és az orosz technológia jelenléte azt jelzi, hogy Moszkva továbbra is hozzáfér ehhez a kulcsfontosságú piacához. Ez részben ellensúlyozza a nyugati szankciók hatását is, amelyek más területeken korlátozzák az orosz energiaszektor mozgásterét.

A globális trendek szintjén a nukleáris energia újra felértékelődik, különösen az energiabiztonság és a dekarbonizáció miatt. Ebben a környezetben a Roszatom egyik legnagyobb nyertessé válhat, mivel egyszerre rendelkezik technológiával, kivitelezési kapacitással és nemzetközi projekttapasztalattal.

Ilyen még nem történt orosz atomerőművel

Kirgizisztán népszavazást tervez egy, a Roszatommal közösen megvalósítandó atomerőmű építéséről, amely az ország növekvő energiaigényére adhat választ. A kormány egyelőre az előkészítésnél tart: infrastruktúra-fejlesztés és szakemberképzés zajlik, miközben a beruházásról még nem született végleges döntés. 

A tervek szerint kisebb kapacitású, 55 megawattos reaktorokra épülő erőművek jöhetnek szóba, 

de a Roszatom közepes teljesítményű blokkok lehetőségét is vizsgálja.

A nukleáris projekt mellett Kirgizisztán más irányokban is keresi a megoldást, így vízenergia-, hőerőmű- és megújuló fejlesztéseket is előkészít. Már elindult egy szélerőmű-beruházás is, ami jelzi, hogy az ország több lábon próbálja biztosítani az ellátását.

Közben a Roszatom a térségben más országokban is terjeszkedik: Üzbegisztánnal már konkrét megállapodást kötött egy összetett atomerőmű-projektről, amely több reaktort és jelentős, éves szinten akár 17,2 milliárd kilowattórás termelést is magában foglal.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
