Megállapodtak az oroszok Kínával a nukleáris energiáról, új atomerőművek sorát építi a Roszatom a világban – ezeket a blokkokat adják át

Oroszország és Kína új szintre emelte nukleáris együttműködését: megkezdődött az üzemanyag-szállítás az egyik új kínai reaktorhoz, miközben a Roszatom egyszerre több országban készül új atomerőmű-blokkok indítására. Az orosz atomipar a geopolitikai feszültségek ellenére is aktívan bővíti nemzetközi jelenlétét, és kulcsszereplő marad a globális nukleáris piacon.

A Roszatom fűtőanyag-üzletága, a TVEL leszállította az első nukleáris fűtőanyagot a kínai Hszudapao atomerőmű 3-as blokkjához. A projekt orosz technológiára épül: a reaktor a VVER–1200-as, úgynevezett III+ generációs típushoz tartozik, amely a Roszatom egyik legfontosabb exportterméke. A szállítás egy több blokkra szóló szerződés része, amely a 3-as és 4-es egységet is lefedi.

Kínában nem ez az egyetlen orosz projekt:

a Roszatom párhuzamosan dolgozik a tienvani atomerőmű 7-es és 8-as blokkján is, amelyek szintén orosz tervezés alapján készülnek.

Ezek a beruházások még évekkel ezelőtt indultak, de a kivitelezés felgyorsult, és a következő időszakban kulcsfontosságú fázisba lépnek – írja az Interax.

Kínán kívül is vannak aktív atomerőmű-projektek

A vállalat nemcsak Kínában tevékenykedik. A következő időszakban több országban is reaktorindítási tesztek várhatók. Bangladesben az első blokk gyakorlatilag készen áll az indításra, míg Törökországban szintén előkészítik az első atomerőművi egységek üzembe helyezését. A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov korábban jelezte, hogy ezek a projektek 2026-ig kritikus szakaszba érnek.

Az orosz atomipar több kontinensen is egyszerre építkezik. A stratégia lényege, hogy a Roszatom nemcsak reaktorokat szállít, hanem komplett szolgáltatási csomagot kínál: a tervezéstől az építésen át az üzemanyag-ellátásig és az üzemeltetés támogatásáig. Ez hosszú távú függőségi viszonyt alakít ki a partnerországokkal, ami gazdasági és geopolitikai szempontból is jelentős.

A kínai együttműködés különösen fontos ebben a rendszerben. Kína az egyik leggyorsabban növekvő nukleáris piac, és az orosz technológia jelenléte azt jelzi, hogy Moszkva továbbra is hozzáfér ehhez a kulcsfontosságú piacához. Ez részben ellensúlyozza a nyugati szankciók hatását is, amelyek más területeken korlátozzák az orosz energiaszektor mozgásterét.