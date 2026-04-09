Rendkívüli

Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Deviza
EUR/HUF376,51 -0,04% USD/HUF321,75 -0,42% GBP/HUF432,15 -0,13% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,62 +0,12% RON/HUF73,93 -0,01% CZK/HUF15,45 +0,02% EUR/HUF376,51 -0,04% USD/HUF321,75 -0,42% GBP/HUF432,15 -0,13% CHF/HUF407,17 -0,24% PLN/HUF88,62 +0,12% RON/HUF73,93 -0,01% CZK/HUF15,45 +0,02%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08% BUX128 030,58 -1,31% MTELEKOM2 230 -0,09% MOL4 008 +0,25% OTP39 000 -1,76% RICHTER12 400 -1,51% OPUS430 -4,02% ANY7 200 -0,55% AUTOWALLIS149 -1,97% WABERERS4 690 -1,26% BUMIX8 882,88 -1,47% CETOP4 311,02 -0,08% CETOP NTR2 701,13 -0,08%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,6 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,6 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,4 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,4 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Ukrajna
volodomir zelenszkij
barátság
orosz olaj

Zelenszkij meghökkentő beismerést tett a Barátság vezetékről: személyesen állapodott meg a horvátokkal Magyarország és Szlovákia olajellátásáról – "Ott rendelkezésre áll, ami nekik kell"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz olaj Ukrajnán keresztüli szállításának kérdése messze túlmutat a puszta gazdasági érdekeken. Mindezek ellenére Zelenszkij kijelentette: Ukrajna teljesíteni fogja nemzetközi kötelezettségeit.
VG
2026.04.09, 19:14
Frissítve: 2026.04.09, 19:18

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz olaj Ukrajnán keresztüli tranzitja nem gazdasági, hanem alapvetően elvi kérdés, amelyet a háborús helyzet határoz meg.

Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása az orosz szankciók enyhítésével érne fel
Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása az orosz szankciók enyhítésével érne fel / Fotó: AFP

A Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusán az UNIAN kérdésére válaszolva Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem kíván lehetőséget biztosítani Oroszországnak arra, hogy háború idején bármilyen módon bevételhez jusson. Ugyanakkor – tette hozzá – az ország köteles figyelembe venni a nemzetközi szerződéseket.

„Nem akarjuk, hogy Ukrajna lehetőséget adjon Oroszországnak a pénzkeresetre. Háborúban állunk, ezért ez számunkra személyes és prioritási kérdés, nem pusztán energetikai” – fogalmazott az elnök. Zelenszkij szerint a helyzetet tovább bonyolította, hogy Magyarország blokkolta az Ukrajnának szánt uniós helyreállítási támogatást a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt.

Az Európai Unió kompromisszumos megoldást javasol: Ukrajna elvégezné a szükséges javításokat, ezt követően pedig feloldanák a finanszírozás blokkolását.

Az elnök rámutatott, hogy a vezetéken keresztül szállított orosz olaj mennyisége elhanyagolható hatással van a világpiaci árakra. Szerinte a globális energetikai válságot nem az ukrajnai tranzit, hanem sokkal szélesebb tényezők okozták. 

Mint mondta, a szükséges mennyiségek rendelkezésre álltak, többek között Horvátország kikötőiben is. „Találkoztam a horvát miniszterelnökkel, és nála ott volt a teljes, Magyarországot és Szlovákiát illető olajmennyiség a kikötőkben” – szögezte le.

Az ukrán elnök tagadta azokat az állításokat, amelyek szerint Ukrajna direkt nem indítja újra a Barátság-vezetéken keresztül a szállítást. Szerinte a sérüléseket orosz támadások idézték elő. Mindezek ellenére Zelenszkij kijelentette: Ukrajna teljesíteni fogja nemzetközi kötelezettségeit.

Hetek óta nem jön olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül

Mint ismert, a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.

A szlovák és a magyar oldal többször jelezte, hogy szerintük a késlekedés mögött politikai megfontolások állhatnak. Robert Fico szlovák miniszterelnök és Szijjártó Péter magyar külgazdasági miniszter korábban egyaránt Ukrajnát tette felelőssé a helyzet elhúzódásáért, hangsúlyozva, hogy a vezeték műszakilag már alkalmas lenne az üzemeltetésre.

Földgáz: hiába ül gigantikus gázkészleten Ukrajna, mégis Amerikában kell kapálódznia Zelenszkijnek

A területén folyó háború és annak energiapiaci következményei miatt Ukrajna lépni kényszerül: gázimport-stratégiát kell váltania. Elindult ezen az úton, és bár még nem látható a vége, úgy tűnik, az amerikai gázkereskedőknek áll a zászló.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu