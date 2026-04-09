Zelenszkij meghökkentő beismerést tett a Barátság vezetékről: személyesen állapodott meg a horvátokkal Magyarország és Szlovákia olajellátásáról – "Ott rendelkezésre áll, ami nekik kell"

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint az orosz olaj Ukrajnán keresztüli tranzitja nem gazdasági, hanem alapvetően elvi kérdés, amelyet a háborús helyzet határoz meg.

Zelenszkij szerint a Barátság kőolajvezeték újraindítása az orosz szankciók enyhítésével érne fel / Fotó: AFP

A Helyi és Regionális Hatóságok Kongresszusán az UNIAN kérdésére válaszolva Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna nem kíván lehetőséget biztosítani Oroszországnak arra, hogy háború idején bármilyen módon bevételhez jusson. Ugyanakkor – tette hozzá – az ország köteles figyelembe venni a nemzetközi szerződéseket.

„Nem akarjuk, hogy Ukrajna lehetőséget adjon Oroszországnak a pénzkeresetre. Háborúban állunk, ezért ez számunkra személyes és prioritási kérdés, nem pusztán energetikai” – fogalmazott az elnök. Zelenszkij szerint a helyzetet tovább bonyolította, hogy Magyarország blokkolta az Ukrajnának szánt uniós helyreállítási támogatást a Barátság kőolajvezeték leállítása miatt.

Az Európai Unió kompromisszumos megoldást javasol: Ukrajna elvégezné a szükséges javításokat, ezt követően pedig feloldanák a finanszírozás blokkolását.

Az elnök rámutatott, hogy a vezetéken keresztül szállított orosz olaj mennyisége elhanyagolható hatással van a világpiaci árakra. Szerinte a globális energetikai válságot nem az ukrajnai tranzit, hanem sokkal szélesebb tényezők okozták.

Mint mondta, a szükséges mennyiségek rendelkezésre álltak, többek között Horvátország kikötőiben is. „Találkoztam a horvát miniszterelnökkel, és nála ott volt a teljes, Magyarországot és Szlovákiát illető olajmennyiség a kikötőkben” – szögezte le.

Az ukrán elnök tagadta azokat az állításokat, amelyek szerint Ukrajna direkt nem indítja újra a Barátság-vezetéken keresztül a szállítást. Szerinte a sérüléseket orosz támadások idézték elő. Mindezek ellenére Zelenszkij kijelentette: Ukrajna teljesíteni fogja nemzetközi kötelezettségeit.

Hetek óta nem jön olaj a Barátság kőolajvezetéken keresztül

Mint ismert, a Barátság-vezeték ukrajnai szakaszán január végén orosz támadás érte az infrastruktúrát, azóta szünetel a tranzit mind Szlovákia, mind Magyarország felé. Kijev hivatalos álláspontja szerint a károsodás miatt nem lehetséges a szállítás azonnali helyreállítása, de a technikai javítások folyamatban vannak.