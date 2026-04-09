Amerikának sikerült, megtörte a NATO-t: a főtitkár meghajolt Trump előtt – "Lassúak voltunk, de most már mindent megteszünk"

A NATO főtitkára szerint az Egyesült Államok európai szövetségesei meghallották Donald Trump amerikai elnök kéréseit, és válaszolnak azokra.

Mark Rutte csütörtökön a washingtoni Ronald Reagan Intézetben tartott beszédében úgy fogalmazott, hogy bizonyos európai országok finoman szólva egy kissé lassúak voltak abban, hogy logisztikai és egyéb támogatást nyújtsanak az Egyesült Államok számára az iráni katonai műveletekhez.

A főtitkár ugyanakkor kijelentette, hogy a konfliktusnak a jelenlegi pontján az európai szövetségesek már csaknem kivétel nélkül mindent megtesznek, amit tudnak, hogy segítsenek. Egyben megjegyezte, hogy a szövetségeseket meglepte az Egyesült Államok február 28-án Irán ellen indított katonai művelete.

Mark Rutte szerdán a Fehér Házban tárgyalt Donald Trump elnökkel, és azt megelőzően megbeszélést folytatott Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. A találkozókról hivatalos közleményt nem adtak ki.

Az iráni háború kiélezte a feszültségeket

Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án indított összehangolt légi csapásokat Irán ellen, amelyek katonai célpontokat, nukleáris létesítményeket és vezetőket vettek célba. Washington és Tel-Aviv a műveletet nem jelezte előre a NATO-szövetségeseknek, ami feszültséget okozott az atlanti szövetségen belül.

Válaszul Irán lezárta a Hormuzi-szorost, ami jelentős áremelkedést okozott az olaj- és gázpiacokon. Az amerikai vezetés ezt követően segítséget kért európai szövetségeseitől a szoros biztosításához és a logisztikai támogatásához.

Több NATO-tagállam azonban elutasította a kérést, mivel nem voltak bevonva a döntéshozatalba, és nem tekintik saját háborújuknak a konfliktust.

Spanyolország miniszterelnöke, Pedro Sánchez az egyik legélesebb európai kritikusa Donald Trumpnak. Sánchez illegálisnak nevezte az Irán elleni amerikai–izraeli háborút, és határozottan elutasította azt a követelést is, hogy Spanyolország a bruttó hazai termék (GDP) 5 százalékát fordítsa védelmi kiadásokra.

Emiatt az Egyesült Államok külügyminisztere, Marco Rubio kijelentette: az amerikai vezetés felülvizsgálhatja a NATO-val fenntartott kapcsolatát, miután véget ér a közel-keleti háború.