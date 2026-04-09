Energiatüntetések az EU egyik leggazdagabb országában: traktorokkal és kamionokkal állították le a közlekedést
Tovább eszkalálódik a helyzet Írországban, ahol az üzemanyagár-emelkedés ellen tiltakozók országszerte traktorokkal és kamionokkal bénították meg a közlekedést. A rendőrség eközben ultimátumot adott a tüntetőknek: azonnal fejezzék be a blokádot, különben erőszakkal fognak fellépni.
Komoly feszültség alakult ki Írországban, ahol gazdák és fuvarozók napok óta blokád alatt tartják az ország kulcsfontosságú pontjait.
A tiltakozók traktorokkal és teherautókkal zárták le Dublin egyik fő közlekedési útvonalát, ezzel már harmadik napja bénítva meg a forgalmat a fővárosban.
A demonstrációk nem csak Dublinra korlátozódnak: az ország több pontján, köztük Corkban és Galwayben is üzemanyag-lerakatokat vettek blokád alá, ami komoly ellátási problémákhoz vezetett.
Egyes benzinkutaknál már most hiány alakult ki, ha pedig a tüntetések tovább folytatódnak, országos szinten megakadhat az ellátás.
Írország nem kér az üzemanyagár-emelésből
A tiltakozók egyértelmű üzenetet küldtek: elegük van az elszálló üzemanyagárakból, és azonnali tárgyalásokat követelnek a kormánytól egy kedvezőbb támogatási csomagról. Ugyanis a közel-keleti konfliktus, amely gyakorlatilag megbénította a Hormuzi-szorost, a világ olajszállításának egyik legfontosabb útvonalát, Írország energiaellátását is veszélybe sodorta.
Az ír kormány kemény hangot ütött meg. Micheál Martin miniszterelnök csütörtöki közleményében elítélte a corki Whitegate finomító blokádját, míg Simon Harris pénzügyminiszter „aljas és elfogadhatatlan támadásnak” nevezte az akciókat az ország gazdasága ellen. Jim O’Callaghan igazságügyi miniszter pedig világossá tette:
a kritikus infrastruktúra blokkolását nem tűrik tovább, és szükség esetén a hadsereg segítségét is igénybe veszik.
A hatóságok már készülnek a beavatkozásra. A rendőrség és a védelmi erők feladata lehet biztosítani, hogy az üzemanyag továbbra is eljusson az ország különböző pontjaira. A nagy járműveket, amelyek kulcsfontosságú létesítményeket torlaszolnak el, egyszerűen eltávolíthatják.
Egyre több autós találkozik üres kutakkal a húsvéti utazási hullám után. A francia kormány nyugtat, de az üzemanyaghiány látszólag járványszerűen terjed az országban.
Közben európai szinten is egyre nagyobb a nyomás . Az Európai Bizottság új intézkedéseken dolgozik, amelyek célja az energiaárak letörése anélkül, hogy az infláció vagy a költségvetési hiány elszállna. Az ötletek között szerepelnek
- a keresletcsökkentő vészintézkedések;
- az extraprofitadók;
- valamint az árplafonok – hasonlóan a 2022-es energiaválság idején alkalmazott eszközökhöz.
Több nagy tagállam – köztük Németország, Olaszország és Spanyolország – már nyíltan sürgeti az energiacégek extraprofitjának megadóztatását.
Az elképzelések szerint még a multinacionális olajvállalatok külföldi nyereségét is bevonnák a rendszerbe.
A számok is jól mutatják a helyzet súlyosságát: eddig 22 uniós ország több mint 120 különböző intézkedést vezetett be az energiaárak hatásainak enyhítésére, összesen több mint 9 milliárd euró értékben. Ehhez jön még mintegy 13 milliárd eurónyi többletköltség a drágább fosszilis energiahordozók importja miatt.
Írország már elfogadott egy 250 millió eurós mentőcsomagot, amely többek között a dízel-visszatérítések növelését tartalmazza a fuvarozók számára. Az intézkedés januárig visszamenőleg érvényes, és június végéig marad hatályban. A tüntetők szerint azonban ez messze nem elég.
Az iráni háború következtében drasztikusan megugró energiaköltségek miatt rezsiemelésről döntött Törökország. A lakossági áram és gáz ára negyedével nő, de a cégeknek is többet kell fizetniük az energiáért.