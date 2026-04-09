Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Paks II: újabb fontos engedélyeket kapott meg a beruházás, most jönnek a leglátványosabb változások

Négy olyan engedélyt adott ki a napokban az Országos Atomenergia Hivatal, amelyek a Pakson indult atomerőműberuházás folytatását érintik. A Pakson elvégzett munka költségeit az állam rendre kifizeti a kivitelezőnek a beruházó társaságon keresztül.
2026.04.09, 21:01

Az új magyarországi atomerőmű építésének idei meghatározó, leglátványosabb eleme a paksi 5. blokk alapozása és a 6. blokk munkagödrének mélyítése lesz. Közben már készül a kivitelező a következő munkafázisokra, amelyek mindegyik csak az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) engedélyének birtokában kezdhető el.

Az 5. blokk új engedélyeket kapott, a 6-nak a gödre épül/ Paks II. Zrt.

Újabb engedélyek érkeztek

A hivatal a napokban négy új engedélyt adott ki a paksi 5 blokkal kapcsolatban. (Az 5. és a 6. blokk elnevezés az új erőmű első és második blokkját takarja.) Az engedélyek a következőkre vonatkoznak:

  • a nukleáris kiszolgáló épület öt liftje telepítésének műszaki-biztonsági engedélyére,
  • Egy közműalagút építésére, amely a hűtőcellákat és a biztonsági hűtővízrendszer tartalék hőelvonójának szivattyúállomásait köti össze,
  • a tartalék biztonsági hűtővízrendszer hűtőcelláinak építésére,
  • És a biztonsági hűtővízrendszer tartalék hőelvonójának szivattyúállomása építésére.

Mindegyik építési engedély határozott ideig, 2036. március 31-ig érvényes, vagyis a felsorolt munkákkal vagy addig végezni kell, vagy meg kell hosszabbítani az engedélyt.

Épül az 5. blokk alaplemeze  

Az 5. blokk nukleáris szigetének szekciókra osztott területén egymásra épülő fázisokban alakítják ki az alaplemezt: egymás mellett zajlik a különböző területek szerelőbetonozása, a szerelőbeton szigetelése, illetve földelőhálózása, a vasszerelés és az alaplemezszakaszok betonozása az úgynevezett organizációs terv alapján – számolt be a Paks II. Zrt.  

Elhordanak 3,5 millió köbméter földet

Március 18 óta tart a 6. blokk munkagödrének mélyítése, és egészen 2026 végéig tart. A mélyítés a tervezési szintig, azaz 23 méter mélységig történik.  Ennek során közel félmillió köbméter földet termelnek, a gödör 150 méter széles és 190 méter hosszú lesz. A kezdésre harminc egységből álló géppark vonult fel.

A terület-előkészítés során – beleértve a teljes terület talajvíz szintjéig történő mélyítését és a két munkagödör kialakítását – összesen 3,5 millió köbméter földet termelnek ki. Ennyi 63 kilométernyi autópálya-építés földmunkájának felel meg.

Brüsszel vizsgálódik, a beruházás halad

Az Európai Bíróság 2025. szeptember 11-i ítélete megsemmisítette az atomerőmű-beruházás állami támogatására vonatkozó, 2017-es európai bizottsági engedélyt. Arról azonban szó sincs az esetenként hallható feltételezésekkel ellentétben, hogy a határozat megsemmesítése miatt le kellene állítani a 12,5 milliárd eurós beruházást. Arról igen, hogy a jóváhagyás újbóli megszerzéséig a beruházás költségeit a magyar állam a saját felelősségére téríti meg. Arról is, hogy a magyar államnak majd igazodnia kell az új bizottsági határozathoz. 

