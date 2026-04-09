Először szólalt meg a Mol a nagy amerikai olajvásárlásról: ez a horvátoknak nagyon nem fog tetszeni – már pontosan látszik, mi a baj az Adria-vezetékkel
A Mol egy jelentős, a csoport számára legalább egyhavi finomításra elég kőolaj vásárlásáról állapodott meg amerikai kereskedőkkel JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásával egyidejűleg. A Világgazdaság megkérdezte a társaságot, hogyan illeszkedik a mostani, 500 millió dollárért vásárolt 510 ezer tonnás tétel a terveibe.
Minél több olajforrás van, annál jobb, de...
Válaszában a társaság leszögezte: Magyarország és a régió kőolajellátása folyamatos. A Mol diverzifikált ellátási stratégiát követ, több forrásból rendel kőolajat.
- Líbia,
- Kazahsztán,
- Norvégia
- és Szaúd-Arábia
után amerikai cégekkel is megállapodott a szállítmányokról. A Molnak a szállítások során szerzett tapasztalatai megerősítették a Janaf által üzemeltett Adria kőolajvezetékkel kapcsolatos aggodalmait:
a rendszer kapacitása elmaradt attól, amelyre a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett szükség lenne a régió biztonságos ellátásához.
(A százhalombattai finomító AV3-as üzemében tavaly történt tűz miatt jelenleg közel a felére csökkent a finomító termelési kapacitása – így a társaság jelenleg kevesebb alapanyagot tud feldolgozni.)
A társaság honlapja szerint az üzem helyreállítása 2026 harmadik negyedévében fejeződhet be, de a munka akár egy-két héttel a tervezett határidő előtt lezárulhat. A következő időszak legfontosabb feladata, hogy minél gyorsabban megtörténjen a szükséges gyártás és kivitelezés.
Ideje az eredeti terv szerint tesztelni a Janaf vezetékét
Az is világos – állt a Mol válaszában –, hogy a mindig kiszámítható minőségű és állagú REBCO-val (Russian Export Blend Crude Oil) szemben folyamatos kockázati tényező az eltérő kőolajfajták szállítása.
Például a nehezebb norvég kőolajat – az eltérő sűrűség, kémia tulajdonságok miatt – eleve lassabban, nehézkesebben tudta a Mol elmúlt időszakban szállítani.
Ezért is bízunk benne, hogy visszatérhetünk a hosszútávú közös tesztelés eredeti, Janaffal egyeztetett feltételeihez: az Adria teljes szakaszának a képességét szeretnénk megvizsgálni, minden évszakban és időjárási körülmény között, mégpedig a AV3 üzem újraindulása után, a Dunai Finomító teljes kapacitása mellett is – húzták alá.
A Mol mindannyiunk érdekének nevezte, hogy hiteles információink legyenek. Az Európai Bizottság is azt szorgalmazza, hogy közös erővel alkossunk tiszta és megbízható képet arról, hogy mit tud a Janaf-vezeték.