Kamatozó részvények kibocsátásával 2 milliárd forint tőkét von be a Delta
Piaczárás után tette közzé a Delta Group, hogy a középtávú stratégiájában megfogalmazott 6 milliárd forintos tőkebevonási céljának megvalósítása során – a korábbi 2 milliárd forintos kamatozórészvény-kibocsátást követően – újabb mérföldkőhöz érkezett: a megállapodás értelmében az MFB magántőkealap 2 milliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre.
Tőkeemelés kamatozó részvényekkel
A befektető az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap, melynek törvényes képviseletében a Focus Ventures Befektetési Alapkezelő Zrt. jár el. A megállapodás értelmében:
a befektető kétmilliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre oly módon, hogy a társaság által kibocsátásra kerülő kamatozó részvényeket jegyez.
A tranzakció összhangban áll a társaság hosszú távú növekedési stratégiájával, és hozzájárul az akvizíciós céljainak megvalósításához, a cég pénzügyi stabilitásának erősítéséhez.
Az igazgatóság döntése értelmében a társaság 1600 darab, egyenként 10 ezer forint névértékű, 1,25 millió forint kibocsátási értékű, I sorozatú dematerializált kamatozó részvényt bocsát ki, összesen 2 milliárd forint kibocsátási értékben. A tranzakció eredményeként
a társaság alaptőkéje 16 millió forinttal emelkedik, míg 1,984 milliárd forint tőketartalékba kerül.
Az újonnan kibocsátott valamennyi részvény jegyzésére egy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a fent megnevezett minősített befektető jogosult, aki a részvények ellenértékét legkésőbb 2026. április 30. napjáig köteles a társaság rendelkezésére bocsátani.
Az I sorozatú kamatozó részvények:
- fix 10,44 százalékos éves kamatozásúak,
- osztalékra nem jogosítanak,
- részvényenként 1 szavazati jogot biztosítanak,
- zárt körben, jegyzési elsőbbség kizárásával, kizárólag minősített befektetők részére kerülnek felajánlásra.
A részvényekhez kapcsolódóan a társaságot meghatározott időpontokban vételi jog, a befektetőt pedig – szerződésben rögzített feltételek mellett – eladási jog illeti meg. A kamatfizetésre a Ptk. és a számviteli jogszabályok által meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor.
Az igazgatóság a tőkeemeléssel összefüggésben a társaság alapszabályát módosította, és gondoskodik a szükséges cégbírósági bejelentések és közzétételek megtételéről, majd ezt követően az I sorozatú kamatozó részvények megkeletkeztetéséről.