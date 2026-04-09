Orbán Viktor: kettős válság jön, Magyarország is megérzi majd – dolgozunk, hogy ki tudjunk jönni belőle

Delta Technologies Nyrt
Kamatozó részvények kibocsátásával 2 milliárd forint tőkét von be a Delta

Folytatja a középtávú stratégiájában megfogalmazott, hatmilliárd forintos tőkebevonási cél megvalósítását a Delta. Ezúttal kétmilliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre kamatozó részvények kibocsátásával.
Faragó József
2026.04.09, 20:01

Piaczárás után tette közzé a Delta Group, hogy a középtávú stratégiájában megfogalmazott 6 milliárd forintos tőkebevonási céljának megvalósítása során – a korábbi 2 milliárd forintos kamatozórészvény-kibocsátást követően – újabb mérföldkőhöz érkezett: a megállapodás értelmében az MFB magántőkealap 2 milliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre.

Középtávú stratégiába illeszkedik a tőkeemelés / Fotó: Delta csoport 

Tőkeemelés kamatozó részvényekkel

A befektető az MFB Vállalati Beruházási és Tranzakciós Magántőkealap, melynek törvényes képviseletében a Focus Ventures Befektetési Alapkezelő Zrt. jár el. A megállapodás értelmében: 

a befektető kétmilliárd forint értékű ázsiós tőkeemelést hajt végre oly módon, hogy a társaság által kibocsátásra kerülő kamatozó részvényeket jegyez. 

A tranzakció összhangban áll a társaság hosszú távú növekedési stratégiájával, és hozzájárul az akvizíciós céljainak megvalósításához, a cég pénzügyi stabilitásának erősítéséhez. 

Az igazgatóság döntése értelmében a társaság 1600 darab, egyenként 10 ezer forint névértékű, 1,25 millió forint kibocsátási értékű, I sorozatú dematerializált kamatozó részvényt bocsát ki, összesen 2 milliárd forint kibocsátási értékben. A tranzakció eredményeként

 a társaság alaptőkéje 16 millió forinttal emelkedik, míg 1,984 milliárd forint tőketartalékba kerül. 

Az újonnan kibocsátott valamennyi részvény jegyzésére egy előzetes kötelezettségvállaló nyilatkozat alapján a fent megnevezett minősített befektető jogosult, aki a részvények ellenértékét legkésőbb 2026. április 30. napjáig köteles a társaság rendelkezésére bocsátani. 

Utolsó ár: 833 330 HUF
Az I sorozatú kamatozó részvények:

  • fix 10,44 százalékos éves kamatozásúak, 
  • osztalékra nem jogosítanak, 
  • részvényenként 1 szavazati jogot biztosítanak, 
  • zárt körben, jegyzési elsőbbség kizárásával, kizárólag minősített befektetők részére kerülnek felajánlásra. 

A részvényekhez kapcsolódóan a társaságot meghatározott időpontokban vételi jog, a befektetőt pedig – szerződésben rögzített feltételek mellett – eladási jog illeti meg. A kamatfizetésre a Ptk. és a számviteli jogszabályok által meghatározott feltételek teljesülése esetén kerülhet sor. 

Az igazgatóság a tőkeemeléssel összefüggésben a társaság alapszabályát módosította, és gondoskodik a szükséges cégbírósági bejelentések és közzétételek megtételéről, majd ezt követően az I sorozatú kamatozó részvények megkeletkeztetéséről. 

