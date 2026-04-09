Ami most jön, ilyet még nem láttunk: Oroszország az összes gázát és olaját ráönti a világra – „Ez a kitermelés reneszánsza"
Az elmúlt években csökkent az oroszországi olaj- és gázkutatás intenzitása, a cégek főként felmérő munkát végeztek. A szakértők szerint a következő két-három évben azonban megkezdődik a tömeges kutatás korszaka, különösen a Szibéria és az északi sarkkör eddig alulkutatott területein.
Az orosz olaj- és gázipar előtt álló kihívások közé tartozik az egyre növekvő geológiai komplexitás, amely az új lelőhelyek feltárását kockázatossá teszi. Az elmúlt években a cégek főként felmérő jellegű fúrásokat végeztek, csökkentve az intenzív kutatás arányát.
Az orosz MinResRu folyóiratban megjelent tanulmány szerint azonban a következő évek a váltás időszakát hozzák:
az óvatos felmérésekről át kell térni a tömeges, rendszeres felfedező munkára, amelyben az állam is aktívan részt vesz.
A tanulmány szerzői, Alexander Afanasenkov a Rosgeo igazgatótanácsának tagja, valamint Viktor Skorobogatov, a Gazprom VNIIGAZ kutatója, kiemelik, hogy a világ más régióiban, így Európában és az Egyesült Államokban is csökken az új lelőhelyek felfedezése.
Az új, nagyméretű gázmezők inkább az alulkutatott tengeri területeken találhatók, mint a Kelet-Mediterrán, Guyana-szél, Nyugat-Afrika, a Kara-tenger déli része és a Szahalin-sziget környéke. Emellett a szárazföldi tartalékok globálisan csökkennek, és az újonnan felfedezett mezők átlagos tartaléka is mérséklődik.
Oroszországban a helyzet a geológiai kockázatok növekedése és a kisebb szárazföldi mezők miatt különösen kihívást jelent. Bár a tengerparti kutatások folyamatosak, lassú ütemben haladnak, miközben egyre több olajréteg jelenik meg a gáztartalmú régiókban, és a szabad gáz és olaj előrejelzett tartalékainak szerkezete romlik.
„Most indul az orosz energia reneszánsza"
A szerzők szerint a 2022-2023-as évek már az átmenetet jelezték: a kutatások fókusza az északi sarkkörre, valamint a Nyugat- és Kelet-Szibéria alulkutatott területeire tevődött át. A cél, hogy a kutatások 30-35 százaléka valódi felfedező jellegű legyen, új területeken akár 50 százalék feletti arányban. A következő két év, 2026 és 2027 a tömeges feltárás kezdetét hozhatja.
Hosszú távon, 2040-ig, a szakértők szerint a Szibéria, az Északi-sark és a Kara-tenger déli részén új, jelentős gáz- és olajlelőhelyek fedezhetők fel. Becsléseik szerint a Yamal, Gydan és Dél-Kara régiókban az összes üzemeltető vállalat bevonásával akár
- 15,4-16,5 ezermilliárd köbméter gáz;
- valamint 2,5 milliárd tonna olaj és kondenzátum is kinyerhető.
A tanulmány hangsúlyozza a vállalatok és az állam közötti szoros együttműködés fontosságát, különösen a tengerparti paraméteres fúrások bevezetésében.
A szerzők szerint évente minden komoly vállalatnak hat-hét új, ígéretes területet kell bevonnia a kutatásba, felfedezve három-négy, akár öt új lelőhelyet, még ha kisebb kapacitásúak is.
A kutatások reneszánsza nemcsak Oroszországban, hanem a világ más, még kiaknázatlan sedimentációs medencékkel rendelkező országai számára is időszerű. Afanasenkov és Skorobogatov egyértelműen fogalmaz: az olaj- és gázkutatás újraindítása nemcsak késedelem volt, hanem elengedhetetlen. Az északi sarkkör és Szibéria új feltárása minden érintett számára előnyös, a pénzügyi és technikai szövetségek kialakítása reális esélyeket kínál a sikerre.
