Az iráni háború hosszú távon formálhatja a világgazdaságot – számos veszély leselkedik ránk, nem hagyhatjuk figyelmen kívül

A közel-keleti konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása nemcsak az olaj- és gázárakra volt rendkívüli hatással, hanem egy új globális energiaválság küszöbét is megnyitotta, amely alapjaiban formálhatja át a világgazdaságot. Az Európai Unió energiaügyi biztosa már arról beszélt, hogy az iráni háború miatt az olaj ára 70 százalékkal, a földgáz ára pedig 50 százalékkal emelkedett, ami aggodalmat kelt az ellátásbiztonsággal kapcsolatban. Javasolta, hogy tagállamok vegyék fontolóra az üzemanyag-jegyrendszert, a távmunkát vagy az autómentes vasárnapokat is az olaj- és gázkereslet visszaszorítása érdekében – emelte ki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem legfrissebb elemzése.

Az Öt Perc Európa blogon megjelent írás szerint rövid időn belül sem a katonai konfliktus lezárására, sem az energiahordozók útvonalainak zavartalan újraindítására nem számíthatunk. A globális olajtermelés mintegy 25–30 százaléka és a cseppfolyósított földgáz 20 százaléka halad át békeidőben a Hormuzi-szoroson, ez a mennyiségű energiahordozó Ázsia és Európa egyes részei iránti keresletet is kielégítette.

Az ázsiai országok érezték meg először az iráni konfliktust

A válság legsúlyosabban az ázsiai országokat érinti, mivel olajimportjuk nagy mértékben támaszkodik a Perzsa-öbölből származó energiahordozókra. Különösen kitett Japán, Dél-Korea és India, hiszen olajimportjuk több mint 70 százaléka a Perzsa-öböl térségéből származik, hasonló helyzetben van Tajvan és Pakisztán is. Kína esetében a helyzet némileg differenciáltabb: bár az ország különféle forrásokból (Oroszország, Afrika, Dél-Amerika) is importál nyersolajat, a Hormuzi-szoroson keresztül érkező mennyiség továbbra is jelentős.

Az IMF olajkínálati sokkokról szóló empirikus tanulmánya azt mutatja, hogy az olajárak 10 százalékos emelkedése jellemzően 0,2–0,5 százalékponttal csökkenti a GDP-növekedést az olajimportáló gazdaságokban. A hosszú távú Hormuz-blokádok forgatókönyv-modellezése súlyos kockázatokat jelez az ázsiai makrogazdasági stabilitásra nézve,

a potenciális GDP-csökkenés 2 százalék és 5 százalék között mozog a zavar időtartamától és teljességétől függően.

Az ázsiai gazdaságok esetében a Hormuzi-szoros lezárása a reálgazdaság nehézségein túl potenciálisan pénzügyi instabilitást és recessziót is kiválthat egyes országok esetében. A magasabb olajárak átgyűrűznek a fogyasztói energiaköltségekbe, így a benzin, dízel, fűtőolaj és villamosenergia ára növekedése az inflációt is megnöveli, így India máris számottevő inflációval küzd, még úgy is, hogy kihasználta a kínálkozó lehetőséget, és lecsapott az elérhetővé vált orosz energiaforrásokra.