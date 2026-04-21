Ettől Putyin is elszörnyed, bevetik a győzhetetlen tankot: a britek szerint az első, amely a drónokat is kivédi
A brit hadsereg új Challenger 3-as harckocsijai felülmúlják bármelyik orosz páncélost – ezt állítják a brit védelmi minisztérium illetékesei. A fejlesztők szerint a tank fejlett védelmi rendszerei képesek megbirkózni a dróntámadásokkal, amelyek az ukrajnai harcmezőn már számos páncélost harcképtelenné tettek, miközben az új moduláris páncélzat nagyobb ütésállóságot biztosít, mint bármely korábbi brit harckocsié.
Állításuk szerint az új fegyverzet, köztük az L55A1 120 milliméteres sima csövű ágyú bármilyen ellenséges tankot képes kiiktatni. Ez az ágyú a korábbi Challenger 2-es bordázott csövű 120 milliméteres löveg továbbfejlesztése, és jelentősen növeli a tűzerőt. Így a brit hadsereg most már használhatja a legmodernebb NATO-lőszereket, amelyek korábban nem álltak rendelkezésére.
A The Telegraph exkluzív betekintést kapott a shropshire-i Telfordban működő gyárba, ahol a mérnökök éppen a hadsereg új Challenger 3-asait építik. A 148 darabos flottát a német-brit közös vállalkozás, a Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL) készíti. „A Challenger 3 minden jelenlegi védelmet és páncélzatot felülmúl” – mondta Nick Berchem, az RBSL-nél dolgozó, harmincéves harckocsi-parancsnoki múlttal rendelkező nyugalmazott tiszt.
A járművet sokan az orosz tank, a T–14 Armata legújabb nyugati riválisának tartják. Az Armata évek óta fejlesztés alatt áll, és csak néhányat állítottak hadrendbe. Helyette továbbra is a régi szovjet típusok – T–72, T–80, T–90 – alkotják az orosz hadsereg gerincét.
Modernizálták a Challenger 2 tankokat
A Challenger 3 a közel három évtizede szolgálatban álló Challenger 2-esek átalakításával készül. Eddig hét darab készült el, a nyolcadik már úton van. Az első tankok jövőre állnak hadrendbe, és három ezredben – a King’s Royal Hussars, a Queen’s Royal Hussars és a Royal Tank Regiment – szolgálnak majd.
A tankok darabonként körülbelül hatmillió fontba kerülnek. A 66 tonnás Challenger 3 maximális sebessége 60 kilométer per óra, kissé gyorsabb elődjénél. Dízelmotorja 1200 lóerős, és tankolás nélkül körülbelül 480 kilométert képes megtenni. Új tornyot, páncélzatot, javított felfüggesztést, lézeres fenyegetésjelzőket és izraeli gyártmányú aktív védelmi rendszert kapott, amely 360 fokos védelmet nyújt páncéltörő rakéták, gránátok és drónok ellen.
A legfontosabb változás a német gyártmányú sima csövű Rheinmetall L55A1 ágyú. Nagy sebességű NATO-támadó lövedékeket lő ki, amelyek akár öt hangsebességgel is képesek átütni az ellenséges tankokat három kilométer távolságból. Emiatt a Challenger 3 használhat légrobbanó, időzített és pontrobbanó programozható lőszereket is.
Az új digitális szenzorrendszer pedig lehetővé teszi, hogy a tank jobban kommunikáljon a hadsereg többi páncélosával, és együttműködjön a jövőbeli dróntechnológiával.
Kérdéses, hogy a drónok ellen mennyi esélye van
A kritikusok szerint a olcsó öngyilkos drónok térnyerése miatt a harckocsik elavultak a 21. századi hadszíntéren – erre példa az ukrajnai háborúban megsemmisült nagyszámú páncélos, köztük több brit Challenger 2-es, amelyet az Egyesült Királyság 2023-ban adományozott Kijevnek. A fejlesztők és a harckocsin dolgozó katonák azonban ragaszkodnak ahhoz, hogy a Challenger 3-nak továbbra is van helye a csatatéren.
Egy, a projektben részt vevő magas rangú brit tiszt szerint – aki névtelenséget kért – a Challenger 3 jelentős előrelépés a hadseregnek, mert nagyobb tűzerőt, mozgékonyságot és túlélőképességet biztosít. Hangsúlyozta, hogy a megfelelően modernizált tankok még nem veszítették el jelentőségüket. Fejlett aktív védelmi rendszereik, moduláris páncélzatuk és digitális integrációjuk révén képesek ellenállni a drónrajoknak is, miközben a kombinált fegyvernemű hadműveletekben továbbra is nélkülözhetetlenek a terület megtartásához és a manőverezéshez.
