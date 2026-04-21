Deviza
EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12% EUR/HUF363,77 -0,07% USD/HUF309,89 0% GBP/HUF418,59 -0,04% CHF/HUF396,83 -0,04% PLN/HUF85,9 +0,02% RON/HUF71,38 -0,02% CZK/HUF14,95 -0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
atomerőmű
európai bizottság
európai unió
ursula von der leyen
von der leyen

Energiaválság: akkora baj van az EU-ban, hogy Von der Leyenék azt követelik a tagállamoktól, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

Az iráni háború kellett ahhoz, hogy az EU is belássa, szükség van az atomerőművekre. Von der Leyenék ezért most azt kérik a tagállamoktól, hogy ne szereljék le az atomerőműveket idő előtt.
Járdi Roland
2026.04.21, 18:32
Frissítve: 2026.04.21, 19:48

Az EU arra figyelmezteti tagállamokat, hogy ne állítsák le idő előtt az atomerőműveket – derült ki a Reuters által megszerzett tervezetből.

energiaválság
Fotó: Hans Lucas via AFP

A hírügynökség szerint az Európai Bizottság szerdán várhatóan intézkedéscsomagot tesz közzé az iráni háború következtében emelkedő energiaárak ellensúlyozására. A tervezetből az derül ki, hogy az unió csökkentené az áramadókat, és növelné a tiszta technológiák elterjedését. A Reuters által megszervezett tervezet különféle intézkedéseket fogalmazott meg a kormányok számára az „azonnali segítségnyújtás” érdekében. 

Így például kerülniük kell az olyan eszközök, mint a meglévő nukleáris létesítmények idő előtti leszerelését, amelyek továbbra is megbízható, alacsony költségű és alacsony kibocsátású villamos energiát tudnak szolgáltatni.

A dokumentum azt is rögzíti, hogy ez segíthet csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt a fűtésben és az iparban.

Von der Leyen is belátta, hiba volt az atomerőművek lekapcsolása

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt hónapban ismerte el, hogy Európa atomenergia-ágazatának csökkentése „stratégiai hiba” volt, mivel az iráni háború rávilágított Európa kitettségére az olaj- és gázimport árának emelkedésével szemben.

Pedig a bizottság elnöke tagja volt annak a kormánynak, amely Németországban az atomerőművek bezárásól döntött.

Németország az Európai Unió legnagyobb energiafelhasználója, a 2011-es fukusimai katasztrófa után a közvélemény ellenállása és biztonsági aggályai miatt fokozatosan kivonta az atomenergiát. Az ország utolsó reaktora 2023-ban állt le.

Spanyolország azt tervezi, hogy 2027-ben megkezdi atomreaktorainak leállítását, bár az energiaszolgáltató vállalatok kérték az első bezárásra tervezett reaktor élettartamának meghosszabbítását.

Más EU-tagállamok, köztük Belgium és Hollandia, a közelmúltban lemondták atomerőmű-kilépéseiket, mivel nagy mennyiségű stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát szeretnének biztosítani. Az EU nem kötelező érvényű ajánlásai között szerepelt energiautalványok kiadása a rászoruló polgárok számára, pénzügyi segítségnyújtás akkumulátorok és napelemek telepítéséhez, a tömegközlekedés árának csökkentése, valamint a vállalkozások kötelezése a légi utazás lehetőség szerinti elkerülésére.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
