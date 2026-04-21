Az EU arra figyelmezteti tagállamokat, hogy ne állítsák le idő előtt az atomerőműveket – derült ki a Reuters által megszerzett tervezetből.

Fotó: Hans Lucas via AFP

Energiaválság: akkora baj van az EU-ban, hogy Von der Leyenék azt követelik a tagállamoktól, hogy ne állítsák le az atomerőműveiket

A hírügynökség szerint az Európai Bizottság szerdán várhatóan intézkedéscsomagot tesz közzé az iráni háború következtében emelkedő energiaárak ellensúlyozására. A tervezetből az derül ki, hogy az unió csökkentené az áramadókat, és növelné a tiszta technológiák elterjedését. A Reuters által megszervezett tervezet különféle intézkedéseket fogalmazott meg a kormányok számára az „azonnali segítségnyújtás” érdekében.

Így például kerülniük kell az olyan eszközök, mint a meglévő nukleáris létesítmények idő előtti leszerelését, amelyek továbbra is megbízható, alacsony költségű és alacsony kibocsátású villamos energiát tudnak szolgáltatni.

A dokumentum azt is rögzíti, hogy ez segíthet csökkenteni a fosszilis tüzelőanyagok iránti igényt a fűtésben és az iparban.

Von der Leyen is belátta, hiba volt az atomerőművek lekapcsolása

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt hónapban ismerte el, hogy Európa atomenergia-ágazatának csökkentése „stratégiai hiba” volt, mivel az iráni háború rávilágított Európa kitettségére az olaj- és gázimport árának emelkedésével szemben.

Pedig a bizottság elnöke tagja volt annak a kormánynak, amely Németországban az atomerőművek bezárásól döntött.

Németország az Európai Unió legnagyobb energiafelhasználója, a 2011-es fukusimai katasztrófa után a közvélemény ellenállása és biztonsági aggályai miatt fokozatosan kivonta az atomenergiát. Az ország utolsó reaktora 2023-ban állt le.

Spanyolország azt tervezi, hogy 2027-ben megkezdi atomreaktorainak leállítását, bár az energiaszolgáltató vállalatok kérték az első bezárásra tervezett reaktor élettartamának meghosszabbítását.

Más EU-tagállamok, köztük Belgium és Hollandia, a közelmúltban lemondták atomerőmű-kilépéseiket, mivel nagy mennyiségű stabil, alacsony szén-dioxid-kibocsátású villamos energiát szeretnének biztosítani. Az EU nem kötelező érvényű ajánlásai között szerepelt energiautalványok kiadása a rászoruló polgárok számára, pénzügyi segítségnyújtás akkumulátorok és napelemek telepítéséhez, a tömegközlekedés árának csökkentése, valamint a vállalkozások kötelezése a légi utazás lehetőség szerinti elkerülésére.