Hivatalos: nem vétóz Magyarország, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának
Az Európai Unió (EU) nagykövetei jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, miután Magyarország feloldotta korábbi vétóját – közölte a Reuters A döntéssel párhuzamosan egy újabb oroszellenes szankciós csomag is zöldutat kapott, amelyet a tagállamok várhatóan rövid időn belül véglegesen is elfogadnak.
A megállapodás értelmében az EU a következő években biztosít pénzügyi forrásokat Kijev számára, hogy az ország likviditását fenntartsa 2026–2027-ig. Mint írták, a hitelcsomag elfogadását hónapokig akadályozta a magyar kormány, mert Ukrajna veszélyeztette az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetékkel.
A vita egyben késleltette az új szankciók bevezetését is, amelyeket az unió eredetileg az orosz invázió évfordulójára, február 24-re időzített volna. A helyzet végül azután oldódott meg, hogy a magyar olajcég, a Mol arról kapott tájékoztatást: az ukrán fél kész újraindítani a szállításokat a Barátság vezetéken
- Magyarország
- és Szlovákia
felé. A vállalat közlése szerint az első szállítmányok akár már rövid időn belül megérkezhetnek, ami kulcsfontosságú fejlemény, tekintve, hogy mindkét ország jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól.
A lap emlékeztetett: a magyar parlamenti választáson vereséget szenvedett a korábbi kormányfő, Orbán Viktor, és a győztes Magyar Péter is jelezte: hivatalba lépése után nem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.
A mostani megállapodás így egyszerre jelent pénzügyi és politikai áttörést: biztosítja Ukrajna rövid távú finanszírozását, miközben lehetővé teszi az uniós szankciós politika további szigorítását Oroszországgal szemben.
Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna
Ahogy azt megírtuk, a Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy
24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.
Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik a négy éve dúló, Oroszország által indított háborúban. Az idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, a pénze a közgazdászok szerint júniusra nagyon megfogyatkozik az uniós hitel nélkül.
Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa kedden azt mondta, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első részét. A Kreml korábban a nap folyamán azt közölte, hogy Oroszország technikailag kész arra, hogy újból olajat továbbítson az olajvezetéken. Ugyanakkor moszkvai iparági források szerint május 1-jétől leállítják a kazah olaj Németországba történő szállítását a Druzsba különálló ágán keresztül.
A magyar miniszterelnök már napokkal ezelőtt jelezte
Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök.
Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget
– jelezte vasárnap a kormányfő.