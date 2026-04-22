Deviza
EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05% EUR/HUF364,83 +0,22% USD/HUF311,53 +0,53% GBP/HUF420,88 +0,51% CHF/HUF397,3 +0,08% PLN/HUF85,93 +0,05% RON/HUF71,67 +0,38% CZK/HUF14,97 +0,05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59% BUX136 308,24 +0,49% MTELEKOM2 502 +2,29% MOL4 236 +3,67% OTP42 180 -1,49% RICHTER13 340 +1,06% OPUS312 -0,16% ANY7 420 -1,46% AUTOWALLIS147 -2% WABERERS4 700 0% BUMIX9 177,67 -0,41% CETOP4 460,44 -0,64% CETOP NTR2 796,29 -0,59%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
hitel
mol
magyarország
ukrajna

Hivatalos: nem vétóz Magyarország, mehet a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának

Felgyorsultak a történések a Barátság kőolajvezeték és az Ukrajnának szánt uniós finanszírozás ügyében. Szerda délután kiderült: Orbán Viktor miniszterelnök nem blokkolja tovább a 90 milliárd eurós hitel jóváhagyását.
VG
2026.04.22, 16:03
Frissítve: 2026.04.22, 16:44

Az Európai Unió (EU) nagykövetei jóváhagyták a 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának, miután Magyarország feloldotta korábbi vétóját – közölte a Reuters A döntéssel párhuzamosan egy újabb oroszellenes szankciós csomag is zöldutat kapott, amelyet a tagállamok várhatóan rövid időn belül véglegesen is elfogadnak.

hitel
Volodimir Zelenszkij örülhet, Ukrajna megkapja a a 90 milliárd eurós hitelt / Fotó: NurPhoto via AFP

A megállapodás értelmében az EU a következő években biztosít pénzügyi forrásokat Kijev számára, hogy az ország likviditását fenntartsa 2026–2027-ig. Mint írták, a hitelcsomag elfogadását hónapokig akadályozta a magyar kormány, mert Ukrajna veszélyeztette az orosz olaj tranzitját a Barátság kőolajvezetékkel.

A vita egyben késleltette az új szankciók bevezetését is, amelyeket az unió eredetileg az orosz invázió évfordulójára, február 24-re időzített volna. A helyzet végül azután oldódott meg, hogy a magyar olajcég, a Mol arról kapott tájékoztatást: az ukrán fél kész újraindítani a szállításokat a Barátság vezetéken

  • Magyarország
  • és Szlovákia

felé. A vállalat közlése szerint az első szállítmányok akár már rövid időn belül megérkezhetnek, ami kulcsfontosságú fejlemény, tekintve, hogy mindkét ország jelentős mértékben függ az orosz energiahordozóktól.

A lap emlékeztetett: a magyar parlamenti választáson vereséget szenvedett a korábbi kormányfő, Orbán Viktor, és a győztes Magyar Péter is jelezte: hivatalba lépése után nem fogja blokkolni az Ukrajnának szánt uniós forrásokat.

A mostani megállapodás így egyszerre jelent pénzügyi és politikai áttörést: biztosítja Ukrajna rövid távú finanszírozását, miközben lehetővé teszi az uniós szankciós politika további szigorítását Oroszországgal szemben.

Kallas már kedden arról beszélt, hogy 24 órán belül megkapja a hitelt Ukrajna

Ahogy azt megírtuk, a Barátság kőolajvezeték elindítása egybeesik az ukrán uniós hitelről szóló döntéssel. Kaja Kallas, az EU külpolitikai főképviselője a keddi luxemburgi uniós külügyminiszteri találkozó után azt mondta, hogy

24 órán belül pozitív döntésre számít a hitelről.

Ukrajna a nyugati pénzügyi támogatásra támaszkodik a négy éve dúló, Oroszország által indított háborúban. Az idén 52 milliárd dollár külső finanszírozásra van szüksége, a pénze a közgazdászok szerint júniusra nagyon megfogyatkozik az uniós hitel nélkül.

Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság gazdasági biztosa kedden azt mondta, hogy Ukrajna 2026-os finanszírozási igényei biztosítottak, és az EU valószínűleg május végén vagy június elején folyósítja a hitel első részét. A Kreml korábban a nap folyamán azt közölte, hogy Oroszország technikailag kész arra, hogy újból olajat továbbítson az olajvezetéken. Ugyanakkor moszkvai iparági források szerint május 1-jétől leállítják a kazah olaj Németországba történő szállítását a Druzsba különálló ágán keresztül.

A magyar miniszterelnök már napokkal ezelőtt jelezte

Brüsszeli közvetítéssel jelzést kaptunk Ukrajnától, hogy készek akár már hétfőn helyreállítani az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, ha Magyarország ezt követően feloldja a 90 milliárd eurós uniós hitelkeret blokkolását – írta Facebook-oldalán a miniszterelnök. 

Magyarország álláspontja nem változott: ha van olaj, van pénz. Amint helyreáll az olajszállítás, nem akadályozzuk tovább a hitelkeret elfogadását. A hitel folyósítása Magyarország számára nem jelent pénzügyi terhet és felelősséget

– jelezte vasárnap a kormányfő.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
