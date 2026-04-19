Felfedeztük a különleges jegybankot: nincs messze Magyarországtól, de nem látogatható – fotók

A Magyar Nemzeti Bank működéséről, tevékenységéről, kamatdöntéseiről rendszeresen beszámol a Világgazdaság. De felmerülhet a kérdés, hogy mi a helyzet más jegybankokkal, találni-e hasonlóságokat, eltéréseket a magyarországihoz képest? Erről egy apró betekintést kaphattunk, amikor egy sajtólátogatás keretében lehetőségünk nyílt bejárni a Román Nemzeti Bank (Banca Nationala A Romaniei) kolozsvári kirendeltségét.

A román jegybank székhelye a fővárosban, Bukarestben található, azonban az MNB-vel ellentétben a BNR-nek regionális fiókjai is vannak. Ezek Bukarest mellett Kolozsváron, Constantában, Craiovában, Jászváráson (Iasi) és Temesváron találhatók. Mivel a Román Nemzeti Banknak nincsenek sem lakossági sem vállalati ügyfelei, csak a bankokkal áll kapcsolatban, így ezeket a fiókokat sem kereshetjük fel akármikor, csak kivételes, ritka alkalmakkor látogathatók.

A BNR kolozsvári épülete a 286 ezer lakosú város főterén, a híres Szent Mihály-székesegyház közelében található. A szecessziós stílusú épületet 1914. november elsején avatták fel, akkor még mint a Kolozsvári Takarékpénztár és Hitelbank épületét. A történelem viszontagságai során később számos funkciót betöltött, többek között üzletként, ügyvédi irodaként és a román kommunista párt egyik épületeként is funkcionált. A Román Nemzeti Bank először nem ebben az épületben működött, 1962-ben költözött ide.

Az épület éke a konferenciaterem. A csarnok tetejét a Róth Miksa által készített üvegtető borítja, a terem belsejét márványoszlopok és mozaikok díszítik. Az oszlopokat egy különleges márványfajta borítja, amely különböző színárnyalatokat tartalmaz.

A díszteremben visszatérő elemek a méh- és a méhkasmotívumok, ezek a mennyezeten, az oszlopokon és még a kandallón is visszaköszönnek. Ez akkoriban igencsak gyakori motívum volt bankoknál és pénzintézeteknél, jelképezve a szorgosan gyűjtögető, megbízható munkát, ami a méheket és a bankokat jellemzi.

Bár az épület nem látogatható, egy kis pénztörténeti kiállítás azért helyet kapott benne, értelemszerűen Románia hivatalos fizetőeszközére, a román lejre kihegyezve.