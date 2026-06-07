A generatív mesterséges intelligencia néhány év alatt jutott el a technológiai érdekesség kategóriájából odáig, hogy egyre több vállalat napi működésének része legyen. Miközben a technológia fejlődése rendkívül gyors, a cégek alkalmazkodása ennél jóval lassabb. Filó Angéla Katalinnal, az AI-Mentor alapítójával arról beszélgettünk, hol tartanak ma a magyar vállalkozások az AI használatában, mely területeken térül meg a leggyorsabban a technológia, és miért nem a szoftverek, hanem az emberek jelentik ma a legnagyobb kihívást.

Nem az a kérdés, lesz-e AI a cégekben, hanem hogy ki tanulja meg előbb használni – interjú Filó Angéla Katalinnal, az AI-Mentor alapítójával / Fotó: Filó Angéla Katalin

Az elmúlt három-négy évben szinte példátlan sebességgel fejlődött a generatív mesterséges intelligencia. A ChatGPT megjelenése óta, néhány év alatt jutottunk el odáig, hogy már nem arról beszélünk, mi lesz a következő nagy technológiai ugrás, hanem arról, hogyan alakítja át a munkaköröket és a vállalatok működését. Hogyan látja ezt a folyamatot?

Én nem informatikai háttérből érkeztem, hanem közgazdászként, marketingesként és vezetőként találkoztam először ezzel a világgal. Az első reakcióm nem a lelkesedés volt, hanem a félelem. Azt láttam, hogy megjelent egy olyan eszköz, amely bizonyos értelemben helyettesítheti a munkámat. Az motoszkált bennem, hogy mi történik, ha a következő generáció már úgy érkezik ki az egyetemről, hogy természetes magabiztossággal használja ezeket az eszközöket.

Mi van akkor, ha a kollégáim gyorsabban végeznek a feladataikkal az AI miatt, mint ahogy én ellenőrizni, motiválni tudnám őket?

Ezért kezdtem el tanulni. Először a promptolást sajátítottam el, aztán a hallucinációk kezelését, később az adatbiztonsági kérdéseket és az egyes AI-eszközök működését. Meg akartam ismerni azt az eszközt, amelytől tartottam. Ma már azt látom, hogy a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint ahogyan az emberek vagy a vállalatok alkalmazkodni tudnak hozzá. A hírek mindig előrébb járnak, mint a valós használat.

Tehát az ön számára ez egyfajta tudatos előremenekülés volt. Végső soron ebből született meg az AI-Mentor is?

Pontosan. És közben rájöttem arra is, hogy a legtöbb magyar vállalat ugyan már foglalkozik az AI-jal, de a valódi üzleti integráció még nagyon ritka.