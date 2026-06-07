A Meta se akar lemaradni, gigantikus részvénykibocsátást terveznek - meddig hajlandók finanszírozni a befektetők az MI-lázat?

A Meta azt mérlegeli, hogy több tízmilliárd dollárnyi friss tőkét vonjon be részvénykibocsátás révén, miközben új finanszírozási forrásokat keres Mark Zuckerberg mesterséges intelligenciával kapcsolatos nagyszabású terveinek megvalósításához. A lépésre azt követően kerülhet sor, hogy a Google anyavállalata, az Alphabet ezen a héten rekordösszegű, 85 milliárd dolláros részvényügyletet hajtott végre.

A Meta se akar kimaradni a tőkebevonási lázból / Fotó: NurPhoto via AFP

A közösségimédia-vállalat vezetői az elmúlt időszakban „kreatív” tőkebevonási lehetőségeket vizsgáltak, mivel a Meta az AI-hoz kapcsolódó beruházási kiadásait az idén akár 145 milliárd dollárra emelheti, 2027-ben pedig ennél is magasabb összegre készülhet – állítja három, az ügyet ismerő forrás a Financial Times című lapnak.

Az Alphabet e heti tőkebevonásának sikere – amelyet az erős befektetői kereslet miatt további 5 milliárd dollárral bővítettek – tovább erősítette a Meta szándékait.

A Meta részvényei pénteken mintegy hét százalékot estek az amerikai kereskedésben, végül 5,5 százalékos mínuszban zártak.

Az esés felgyorsult azt követően, hogy a Financial Times beszámolt a vállalat esetleges részvénykibocsátási terveiről.

A Meta is beszállna a gigantikus részvénykibocsátások sorozatába

A Meta lehetséges részvényeladásáról szóló egyeztetések egy rendkívül aktív amerikai részvénypiaci időszakban zajlanak. Elon Musk SpaceX-e jövő héten készül első nyilvános részvénykibocsátására (IPO), miközben az AI-cégek közé tartozó Anthropic és OpenAI is nagyszabású Wall Street-i tőzsdei bevezetéseken dolgozik.

A nagy technológiai vállalatok emellett a kötvénypiacokat is igénybe veszik, hogy finanszírozni tudják az AI-infrastruktúrát, beleértve a csipeket és az adatközpontokat.

A Metának új finanszírozási megoldásokat kell találnia azokhoz a hatalmas adatközpontokhoz, amelyekre a fejlett AI-modellek betanításához és működtetéséhez van szükség. Ezek képezik Zuckerberg „személyes szuperintelligencia” víziójának alapját, amelyet a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon keresztül, valamint AI-alapú hordható eszközök – például okosszemüvegek és hangvezérelt nyakba akasztható eszközök – révén kíván eljuttatni a felhasználókhoz.