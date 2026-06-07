A Meta se akar lemaradni, gigantikus részvénykibocsátást terveznek - meddig hajlandók finanszírozni a befektetők az MI-lázat?
A Meta azt mérlegeli, hogy több tízmilliárd dollárnyi friss tőkét vonjon be részvénykibocsátás révén, miközben új finanszírozási forrásokat keres Mark Zuckerberg mesterséges intelligenciával kapcsolatos nagyszabású terveinek megvalósításához. A lépésre azt követően kerülhet sor, hogy a Google anyavállalata, az Alphabet ezen a héten rekordösszegű, 85 milliárd dolláros részvényügyletet hajtott végre.
A közösségimédia-vállalat vezetői az elmúlt időszakban „kreatív” tőkebevonási lehetőségeket vizsgáltak, mivel a Meta az AI-hoz kapcsolódó beruházási kiadásait az idén akár 145 milliárd dollárra emelheti, 2027-ben pedig ennél is magasabb összegre készülhet – állítja három, az ügyet ismerő forrás a Financial Times című lapnak.
Az Alphabet e heti tőkebevonásának sikere – amelyet az erős befektetői kereslet miatt további 5 milliárd dollárral bővítettek – tovább erősítette a Meta szándékait.
- A Meta részvényei pénteken mintegy hét százalékot estek az amerikai kereskedésben, végül 5,5 százalékos mínuszban zártak.
- Az esés felgyorsult azt követően, hogy a Financial Times beszámolt a vállalat esetleges részvénykibocsátási terveiről.
A Meta is beszállna a gigantikus részvénykibocsátások sorozatába
A Meta lehetséges részvényeladásáról szóló egyeztetések egy rendkívül aktív amerikai részvénypiaci időszakban zajlanak. Elon Musk SpaceX-e jövő héten készül első nyilvános részvénykibocsátására (IPO), miközben az AI-cégek közé tartozó Anthropic és OpenAI is nagyszabású Wall Street-i tőzsdei bevezetéseken dolgozik.
A nagy technológiai vállalatok emellett a kötvénypiacokat is igénybe veszik, hogy finanszírozni tudják az AI-infrastruktúrát, beleértve a csipeket és az adatközpontokat.
A Metának új finanszírozási megoldásokat kell találnia azokhoz a hatalmas adatközpontokhoz, amelyekre a fejlett AI-modellek betanításához és működtetéséhez van szükség. Ezek képezik Zuckerberg „személyes szuperintelligencia” víziójának alapját, amelyet a Facebookon, a WhatsAppon és az Instagramon keresztül, valamint AI-alapú hordható eszközök – például okosszemüvegek és hangvezérelt nyakba akasztható eszközök – révén kíván eljuttatni a felhasználókhoz.
A Meta egyelőre nem bízott meg bankokat a tranzakció lebonyolításával, és végső soron akár el is állhat az új részvények kibocsátásától. Egy forrás szerint korai lenne azt állítani, hogy a vállalat már döntött volna, mivel minden finanszírozási lehetőség továbbra is nyitott.
A Meta vezetése tisztában van azzal, hogy gyorsan kell cselekedniük, ha a részvénykibocsátás mellett döntenek, hogy kihasználják a befektetői érdeklődést és a piaci kapacitásokat az amerikai tőkepiacok történelmi aktivitási hulláma közepette.
A SpaceX várhatóan akár 86 milliárd dollárt is bevonhat jövő heti IPO-ja során, amely a céget 1,78 ezermilliárd dollárra értékelheti. A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic bizalmasan már benyújtotta tőzsdei dokumentációját, míg az OpenAI szintén nyilvános részvénykibocsátásra készül. Mindkét vállalat várhatóan több tízmilliárd dollárt vonhat be, és értékük meghaladhatja az 1 ezermilliárd dollárt.
Felkészül a Microsoft és az Amazon
Elemzők szerint a Meta nagy technológiai versenytársai, köztük a Microsoft és az Amazon is fontolóra vehetik saját részvénykibocsátásaikat, mivel adatközponti beruházásaik költségei meredeken emelkednek, a befektetők pedig egyre inkább aggódnak a mérlegekre gyakorolt hatások miatt.
A Meta már eddig is új és innovatív finanszírozási struktúrákhoz fordult. Míg 2022-ben hosszú lejáratú adósságállománya még nem érte el a 10 milliárd dollárt, az elmúlt hónapokban világszerte végrehajtott ügyletek révén összesen 55 milliárd dollár hitelt vett fel.
Tavaly októberben 27 milliárd dollárt vont be kötvénykibocsátással a Blue Owl magántőke-befektetővel létrehozott vegyesvállalaton keresztül, hogy megépítse a Louisiana államban tervezett, Manhattan méretű „Hyperion” adatközpontot.
Költségcsökkentés futószalagon
A Meta a költségek csökkentésével is igyekszik megőrizni pénzügyi mozgásterét.
- A vállalat múlt hónapban 8 ezer alkalmazottat bocsátott el, és leállította további 6 ezer pozíció betöltését.
- Emellett 2025 végén felfüggesztette részvény-visszavásárlási programját, amelyet 2017 óta rendszeresen folytatott.
A Google szintén szüneteltette részvény-visszavásárlási programját az első negyedévben, miután tavaly mintegy 45 milliárd dollár értékben vásárolt vissza saját részvényeket a FactSet adatai és a vállalati jelentések szerint.