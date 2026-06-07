NIS-felvásárlás: Szentpéterváron tisztázta a részleteket a szerb kormány és az orosz Gazpromnyefty – célegyenesben a Mol
Dubravka Dedovic Handanovic bányászati és energiaügyi miniszter Szentpéterváron, a Nemzetközi Gazdasági Fórumon tárgyalásokat folytatott a Gazpromnyefty képviselőivel, és kijelentette, hogy az a tény, hogy a magyar Mol pótlólagos tárgyalási időt kért, azt jelenti, hogy a vállalat hisz az orosz féllel folytatott tárgyalások pozitív kimenetelében, valamint arra számít, hogy a NIS-kérdés megoldódik.
Végül szombaton meg is érkezett az ügylet szempontjából létfontosságú hír; a Mol közölte, hogy megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.
Június 16. a végső dátum a NIS-ügyletre
A közleményben úgy fogalmaztak:
- a magyar olajvállalat hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.
- Nem először történik engedélyhosszabbítás, legutóbb 2026. május 22-én két hétre, ami éppen most, június 6-án jár le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.
A Mol a rövid bejelentést egy sokat sejtető mondattal zárta le.
A megadott engedélyhosszabbítást (ezzel még a májusira utaltak – a szerk.) követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését
– fogalmaztak.
Ebből tehát úgy tűnik, a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között, ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.
A szerbek optimisták a Mollal kapcsolatban
A szerb Blic című lap arról számolt be, hogy a szerb miniszter még a határidő meghosszabbítása előtt egyeztetett a NIS-ben tulajdonos Gazpromnyefttyel. Dedovic Handanovic elmondta: a Gazpromnyefty tegnap megerősítette, hogy a tárgyalások folytatódnak, és hogy még mindig vannak nyitott kérdések. Hozzátette, hogy Szerbia viszont tárgyal a Mollal.
Meggyőződésem, hogy kompromisszumot találunk a részvényesi megállapodást illetően
– idézi a szerb lap a minisztert. „Mindent megteszünk mindenekelőtt azért, hogy megvédjük álláspontunkat és országunk érdekeit a NIS jövőbeni tevékenységével kapcsolatban. Arról is meg vagyok győződve, hogy a tárgyalások a helyes irányba haladnak, és hogy kompromisszumot találunk. Még nem tudni, hogy a Mol és a Gazpromnyefty közötti tárgyalások mikor és hogyan zárulnak le” – mondta Dedovic Handanovic az RTS-nek.
Folyamatosak a tárgyalások az orosz féllel
A szerb miniszter közölte, hogy további tárgyalásokat folytat a Gazpromnyefty igazgatójával, az Energiaügyi Minisztérium képviselőivel és az orosz kormány más tisztviselőivel, és hozzátette: egy megbeszélésen
Aleksandar Djukov, a Gazpromnyefty igazgatótanácsának elnöke kijelentette, hogy az orosz fél hozzá kíván járulni a NIS problémájának hosszú távú megoldásához.
„Mindig hangsúlyozzuk, hogy Szerbia nem hibáztatható a szankciók bevezetéséért, másrészt 30 éve partnerei vagyunk Oroszországnak az energiaszektorban, és reméljük, hogy ők is hozzájárulnak majd a megoldás megtalálásához, hogy Szerbia és polgárai ne szenvedjenek a bevezetett szankciók és az NIS-ben lévő többségi orosz tulajdon miatt” – tette hozzá Dedovic Handanovic.