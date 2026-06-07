NIS-felvásárlás: Szentpéterváron tisztázta a részleteket a szerb kormány és az orosz Gazpromnyefty – célegyenesben a Mol

Dubravka Dedovic Handanovic bányászati ​​és energiaügyi miniszter Szentpéterváron, a Nemzetközi Gazdasági Fórumon tárgyalásokat folytatott a Gazpromnyefty képviselőivel, és kijelentette, hogy az a tény, hogy a magyar Mol pótlólagos tárgyalási időt kért, azt jelenti, hogy a vállalat hisz az orosz féllel folytatott tárgyalások pozitív kimenetelében, valamint arra számít, hogy a NIS-kérdés megoldódik.

Szentpéterváron egyeztetett a szerb miniszter a Gazpromnyefty és az orosz hatóságok képviselőivel a NIS-ügyletről / Fotó: Marko Djurica / Reuters

Végül szombaton meg is érkezett az ügylet szempontjából létfontosságú hír; a Mol közölte, hogy megkapta az amerikai hatóság újabb engedélyét a NIS-szel folytatott tárgyalások folytatására.

Június 16. a végső dátum a NIS-ügyletre

A közleményben úgy fogalmaztak:

a magyar olajvállalat hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától (OFAC) arra, hogy 2026. június 16-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. (NIS) többségi részesedésének megvásárlásáról.

Nem először történik engedélyhosszabbítás, legutóbb 2026. május 22-én két hétre, ami éppen most, június 6-án jár le. Ezt nyújtotta ki tehát további tíz nappal az OFAC.

A Mol a rövid bejelentést egy sokat sejtető mondattal zárta le.

A megadott engedélyhosszabbítást (ezzel még a májusira utaltak – a szerk.) követően a tárgyalások jelentősen előrehaladtak, és a mostani további engedélyhosszabbítás lehetővé teszi a tranzakciós dokumentáció véglegesítését

– fogalmaztak.

Ebből tehát úgy tűnik, a június 16-i dátum a végső időpont lehet, addigra megállapodás születhet a Mol és a NIS között, ezzel sikerülhet nyélbe ütni az évszázad magyar olajüzletét.

A szerbek optimisták a Mollal kapcsolatban

A szerb Blic című lap arról számolt be, hogy a szerb miniszter még a határidő meghosszabbítása előtt egyeztetett a NIS-ben tulajdonos Gazpromnyefttyel. Dedovic Handanovic elmondta: a Gazpromnyefty tegnap megerősítette, hogy a tárgyalások folytatódnak, és hogy még mindig vannak nyitott kérdések. Hozzátette, hogy Szerbia viszont tárgyal a Mollal.

Meggyőződésem, hogy kompromisszumot találunk a részvényesi megállapodást illetően

– idézi a szerb lap a minisztert. „Mindent megteszünk mindenekelőtt azért, hogy megvédjük álláspontunkat és országunk érdekeit a NIS jövőbeni tevékenységével kapcsolatban. Arról is meg vagyok győződve, hogy a tárgyalások a helyes irányba haladnak, és hogy kompromisszumot találunk. Még nem tudni, hogy a Mol és a Gazpromnyefty közötti tárgyalások mikor és hogyan zárulnak le” – mondta Dedovic Handanovic az RTS-nek.