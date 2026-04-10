Ebbe beleszédül az EU, ha megtudja: Oroszország 515 millió tonna olajat termelhet ki, és ez csak a kezdet

A kormány szerint a globális és belső tényezők is jelentősen átírhatják az eredményt. Az orosz olajtermelés 2026-ban 515 millió tonna lehet, de Moszkva szerint ez még nem végleges adat.
VG
2026.04.10, 20:08
Frissítve: 2026.04.10, 20:27

Oroszország 2026-ra 515 millió tonnás olajtermelést prognosztizál, de a számot maga a kormány is erősen bizonytalannak tartja. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes szerint az előrejelzés akár felfelé, akár lefelé is módosulhat az év során.

Az orosz vezetés szerint az olajtermelés 2026-ban enyhén növekedhet az előző évi szinthez képest / Fotó: Olga Rolenko / Shutterstock

Novak egy pénteki díjátadó rendezvényen hangsúlyozta, hogy jelenleg csak az év első negyedéve látszik tisztán, miközben még nyolc hónap gazdasági és geopolitikai folyamatai befolyásolhatják a kimenetet. Az 515 millió tonnás szám így nem tekinthető rögzített plafonnak vagy célszintnek, inkább egy középtávú referenciaérték.

Parkolópályára kerül az orosz olajkitermelés?

A mostani előrejelzés enyhe növekedést feltételez a 2025-ös szinthez képest. Oroszországban az olaj- és kondenzátumtermelés 2025-ben 512 millió tonnát tett ki, ami alapján 2026-ra mindössze 1 százalék körüli bővülést várnak a hatóságok. Ez a növekedési ütem visszafogottnak számít egy olyan ország esetében, amelynek gazdasága erősen függ az energiaszektortól.

Novak korábbi nyilatkozataiban arra is utalt, hogy az orosz vállalatok technikailag képesek lennének a termelés növelésére, de ehhez idő és jelentős beruházások szükségesek. A kitermelés bővítése nem gyors folyamat, hanem fokozatos kapacitásfejlesztés eredménye, amelyet a geológiai, technológiai és pénzügyi feltételek egyaránt korlátoznak.

A kormány jelenlegi középtávú makrogazdasági prognózisa ennél ambiciózusabb pályát rajzol fel. 

Ebben a dokumentumban

  • 2026-ra 525,2 millió tonnás olajtermelés szerepel;
  • míg 2027-re 532,6 millió tonna;
  • 2028-ra pedig 540 millió tonna a várakozás.

Ez azt jelenti, hogy a hivatalos tervek egy fokozatos, évekig tartó növekedési trendet feltételeznek.

A prognózis ugyanakkor nem tekinthető statikusnak. A hatóságok jelezték, hogy a makrogazdasági előrejelzést áprilisban frissítik, ami azt is jelenti, hogy a mostani számok rövid időn belül módosulhatnak. 

Ez különösen fontos egy olyan szektorban, ahol a beruházási ciklusok hosszúak, a nemzetközi szankciós környezet pedig kiszámíthatatlan hatásokat generálhat.

A helyzetet tovább árnyalja, hogy az olajpiac globálisan is ingadozó környezetben működik. Az árak, a kereslet és a geopolitikai kockázatok folyamatosan változnak, ami közvetlenül hat az orosz exportbevételre és a termelési döntésekre is. A jelenlegi kommunikáció alapján Moszkva óvatosan próbál egyensúlyozni a termelés stabilizálása és a hosszabb távú bővítési ambíciók között.

Ami most jön, ilyet még nem láttunk: Oroszország az összes gázát és olaját ráönti a világra – „Ez a kitermelés reneszánsza"

A következő évek a masszív felfedezések időszaka lesz. Az orosz szénhidrogén-kitermelés új lendületet kap: a fő hangsúly a nagyméretű, eddig feltáratlan lelőhelyeken lesz.

 

