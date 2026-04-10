Orbán Viktor elárulta, hogyan lehet 3 millió szavazata a Fidesznek vasárnap: "A legjobb reményekkel várom a választást"
Folytatta országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, péntek este Székesfehérváron mondott beszédet több ezer ember előtt. Ez volt a kormányfő országjárásának utolsó vidéki állomása a vasárnapi választás előtt. Szombat este Budapesten a Szentháromság téren zárja a kampányt.
„Remélem, nem olyan fáradtak, mint én, a kampány végén fájnia kell” – kezdte a beszédét Orbán Viktor. A kormányfő szerint a térség két képviselője, Törő Gábor és Vargha Gábor remek munkát végzett a parlamentben. Miután Magyarországra nehéz évek várnak, a következő parlamentben szüksége van nemzeti-keresztény érzelmű emberekre, akikre számíthat.
Székesfehérvár a mi városunk, ebben benne van a polgármester munkája is
– méltatta Cser-Palkovics Andrást, aki 2010 óta a város polgármestere.
Hangsúlyozta, hogy hárommillió szavazatra lesz szükség a vasárnapi választáson, és
ez csak a határon túli magyarok szavazataival lehet meg.
Orbán szerint a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének. A kormányfő elmondta, hogy sokfelé járt, tegnap Debrecenben, ahol azt üzenték, hogy a debreceniek győzni fognak, a székesfehérváriak csipkedjék magukat. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.
Ez itt a mi gyűlésünk, de itt nem okoz örömet, ha a másik örömét elronthatják. Fehérváron pontosan tudják, hogy az ünnep erősebb, mint a rontás, ezért nincsenek itt a tiszások
– jegyezte meg a kormányfő.
Emlékeztetett rá, hogy a Békemenetet megelőzően olyan fél év volt mögöttünk, amikor a digitális térben a fideszesekre támadtak. Ha bárki ki mert állni egy olyan véleménnyel, amivel nem értettek egyet, „falkában uszultak” rá. Szerinte akkor is a fideszesek voltak többen, „mi voltunk a csendes többség, de ez megváltozott”.
A miniszterelnök szerint a kampánynak egy fontos haszna, hogy mindenki számára világossá tette, hogy a mi a választás tétje. Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt a vállalást be is tartották. Orbán szerint mindenki tudja, hogy a háborúnak nincs vége, az amerikaiak ugyan a jó oldalon állnak, de Európa folytatja a háborút.
Ha nem figyelünk rá, minket is beleránthat a háborúba
– mondta, hozzátéve, hogy kell egy nagy nemzeti összefogás a háború ellen. Azt ígérte, ha megkapják a bizalmat, nem engedi, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba.
Három csapdát állítottak a magyaroknak
Orbán szerint a háború pénzről szól, a választás tétje pedig, hogy megengedjük-e, hogy kizsebeljék a magyarokat. Három csapdát is felállítottak, az első csapda, hogy rákényszerítsenek minket arra, hogy részt vegyünk a háború finanszírozásában. Ő maga látta azt a szerződést, amelynek alapján 90 milliárd eurót akar adni az unió Ukrajnának. Mivel az EU-nak nincsen pénze, ezért hitelt vesz fel, amit kölcsönként ad oda az ukránoknak. A szerződésben ugyanakkor az áll, hogy az ukránok akkor adják csak vissza, ha legyőzik az oroszokat, és azok kártételt fizetnek.
Ha már ilyen rendesek a tiszások, hogy nem zavarják meg a rendezvényünket, annyit mondanék nekik, hogy addig álljanak fél lábon, amíg azt az oroszok visszafizetik
– szúrt oda a tiszásoknak Orbán, s hozzátette, hogy második csel, amivel ki akarják zsebelni a magyarokat, hogy leválasztanak minket az orosz energiáról. Ennek az lenne az eredménye, hogy ki kellene vezetni a rezsicsökkentést. Felhívta rá a figyelmet, hogy
- a magyarok évente fizetnek 250 ezret átlagosan a rezsiért,
- ugyanez a lengyeleknél 900 ezer forint,
- a cseheknél 1 millió forint.
A miniszterelnök szerint ha nincs orosz energia, nekünk is ennyit kellene fizetnünk. Volodimir Zelenszkij ukrán államfő ezért zárta le a Barátság kőolajvezetéket, abban reménykedve, hogy nem lesz üzemanyag, amiből aztán gazdasági káosz lesz, amiért pedig a magyar kormányt teszik felelőssé, végül egy ukránbarát kormányt választanak a magyarok.
„Kellő szerénységgel mondom, valójában a választás, ami előttünk áll, arról szól, hogy ki alakítson kormányt, Zelenszkij vagy én. Inkább azt javaslom, hogy engem válasszanak”
– mondta a kormányfő. A harmadik módja a magyarok kizsebelésének – folytatta –, hogy összesen 15 ezermilliárdot vettek el a bankoktól és a multiktó 2010 óta. Ebből van a 13–14. havi nyugdíj, a családtámogatások és az Otthon Start hitel. Szerinte nem véletlen hogy az ellenfeleik árnyékkormányában ott ülnek a Shell és az Erste képviselői, akiknek egyetlen tervük, hogy visszavegyék ezt a pénzt. „Ha hagyjuk, de nem hagyjuk” – mondta. A jó hír – fűzte hozzá –, hogy ezt az emberek mind tudják, és biztos benne, hogy nem csak a szívükre, az eszükre is hallgatnak vasárnap.
Többet is el tudtunk volna érni, ha nincs háború
A kormányfő arról is beszélt, hogy rendkívül igazságtalan négy év van mögöttünk, olyan válságokat kellett kezelnünk, amelyeket nem mi okoztunk. Az elmúlt négy évben mindenki rengeteget dolgozott, szerinte ennyi munkával, ha nincsenek háborús fellegek az égen, akkor kétszer-háromszor többet érhettünk volna el. „Szembe fújt a szél” – fogalmazott Orbán. Szerinte a magyarok büszkék lehetnek arra, hogy meg tudták csinálni a 11 százalékos minimálbér-emelést, továbbá Magyarország világrekordot állított fel családtámogatásban, ugyanis sehol nincs olyan a világban, hogy a kétgyermekes anyák életük végéig jövedelemadó-mentesek.
Orbán is büszke arra, hogy nem magyarázkodott a kormány, hanem kitartott, és egyetlen célját sem adta fel. Külön kiemelte a családtámogatásokat. Abba a munkába vágtak bele 2010-ben, hogy aki gyermeket vállal, legalább olyan életszínvonalon éljen, mint aki nem vállal. Szerinte nem értek el ide, de nagyon közel vannak hozzá, és ha lesz négy évük, akkor el fogják érni. A kormányfő szerint az is nagy eredmény, hogy sikerült megőrizni a teljes foglalkoztatást. Megjegyezte, hogy Magyarország teljes foglalkoztatása mögött ott vannak a romák által vállalt munkahelyek is.
Nagy reményekkel várja a választást Orbán
A miniszterelnök szerint dühre, haragra, gyűlöletre se országot, se nemzetet nem lehet építeni. 2002-ben lett volna okuk a haragra, mégis azt mondták, hogy „rendületlenül hiszünk a szeretet és összefogás erejében”, ugyanezt üzeni most a tiszásoknak.
A legjobb reményekkel várom a vasárnapi választást
– mondta Orbán. Szerinte soha sem lehet tudni, hogy mi lesz a végén, de ha jól ismeri a fehérváriakat és a magyarokat, akkor a magyarok a biztonságra fognak szavazni vasárnap. „Az Alföldön azt éneklik, hogy lefelé folyik a Tisza, nem folyik az vissza, legyen így” – jegyezte meg.
Orbán szerint nincs semmi kivetnivaló abban, hogy a kormányt le akarják váltani, vagy valaki úgy gondolja, hogy miniszterelnök akar lenni. De azt is megtanulták a magyarok, hogy mindennek rendelt ideje van, valamikor a kaland, a kockáztatás, az izgalom a fontos, de vannak idők, amikor a változást veszélyt jelent.
Hangsúlyozta, nem vagyunk a kampány végén, a Rocky című filmből is azt tanultuk, hogy mindig a végén van vége. Emlékeztetett rá, hogy 2002-ben azt mondták, mindenki hozzon magával még egy embert, most az mondja, hogy
mindenki hozzon el mindenkit.
Orbán szerint ha ki akarunk maradni a háborúból, az elődöktől tanulni kell. Például Tisza István is ki akart maradni, ahogy a második világháborúban Horthy Miklós is megpróbált, de nekik sem sikerült. Őszerinte ennek oka, hogy nem volt mögöttük nemzeti egység. Ezért ha most ki akarunk maradni, nemcsak egy jó kormány kell, hanem nemzeti összefogás. Ugyanis ha van nemzeti összefogás, akkor kívül tudjuk tartani Magyarországot a háborún.
A kormányfő úgy látja, arra van szükség, amiért az ellenfelek bírálják őket. Szerinte tapasztalatra, tudásra van szükség, amit munkában eltöltött évek adnak.
Józan ész, hidegvér, biztos kéz, erre van szüksége Magyarországnak, és ezt a Fidesz–KDNP meg tudja adni a hazának
– fogalmazott a miniszterelnök. Arról is beszélt, hogy az elmúlt négy évben került nagyon nehéz helyzetbe, Brüsszelben volt, hogy azt kellett mondania az utolsó pillanatban, hogy „nem, auf wiedersehen”. Orbán szerint ilyenkor az számít, hogy van-e biztatás, támogatás és szeretet a háta mögött.