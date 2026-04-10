Orbán Viktor elárulta, hogyan lehet 3 millió szavazata a Fidesznek vasárnap: "A legjobb reményekkel várom a választást"

Folytatta országjáró körútját Orbán Viktor miniszterelnök, péntek este Székesfehérváron mondott beszédet több ezer ember előtt. Ez volt a kormányfő országjárásának utolsó vidéki állomása a vasárnapi választás előtt. Szombat este Budapesten a Szentháromság téren zárja a kampányt.

Orbán Viktor elárulta, hogyan lehet hárommillió szavazata a Fidesznek vasárnap: „A legjobb reményekkel várom a választást”

„Remélem, nem olyan fáradtak, mint én, a kampány végén fájnia kell” – kezdte a beszédét Orbán Viktor. A kormányfő szerint a térség két képviselője, Törő Gábor és Vargha Gábor remek munkát végzett a parlamentben. Miután Magyarországra nehéz évek várnak, a következő parlamentben szüksége van nemzeti-keresztény érzelmű emberekre, akikre számíthat.

Székesfehérvár a mi városunk, ebben benne van a polgármester munkája is

– méltatta Cser-Palkovics Andrást, aki 2010 óta a város polgármestere.

Hangsúlyozta, hogy hárommillió szavazatra lesz szükség a vasárnapi választáson, és

ez csak a határon túli magyarok szavazataival lehet meg.

Orbán szerint a határon túliak veszíthetik a legtöbbet a vasárnapi választáson, emlékeztetett rá, hogy a korábbi szocialista kormány nem tekintette őket a nemzet részének. A kormányfő elmondta, hogy sokfelé járt, tegnap Debrecenben, ahol azt üzenték, hogy a debreceniek győzni fognak, a székesfehérváriak csipkedjék magukat. A miniszterelnök szerint Székesfehérvár kultúrváros, ezt bizonyítja, hogy a tiszások nem zavarták meg a rendezvényüket.

Ez itt a mi gyűlésünk, de itt nem okoz örömet, ha a másik örömét elronthatják. Fehérváron pontosan tudják, hogy az ünnep erősebb, mint a rontás, ezért nincsenek itt a tiszások

– jegyezte meg a kormányfő.

Emlékeztetett rá, hogy a Békemenetet megelőzően olyan fél év volt mögöttünk, amikor a digitális térben a fideszesekre támadtak. Ha bárki ki mert állni egy olyan véleménnyel, amivel nem értettek egyet, „falkában uszultak” rá. Szerinte akkor is a fideszesek voltak többen, „mi voltunk a csendes többség, de ez megváltozott”.

A miniszterelnök szerint a kampánynak egy fontos haszna, hogy mindenki számára világossá tette, hogy a mi a választás tétje. Emlékeztetett rá, hogy 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt a vállalást be is tartották. Orbán szerint mindenki tudja, hogy a háborúnak nincs vége, az amerikaiak ugyan a jó oldalon állnak, de Európa folytatja a háborút.

Ha nem figyelünk rá, minket is beleránthat a háborúba

– mondta, hozzátéve, hogy kell egy nagy nemzeti összefogás a háború ellen. Azt ígérte, ha megkapják a bizalmat, nem engedi, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba.