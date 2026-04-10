Ukrajna számára alapvetően átalakulhat Kárpátalja szerepe a háború következtében – erről beszélt Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője. Kijelentése szerint a régió ma már nem csupán határmenti térség, hanem az ország gazdasági és nemzeti ellenálló képességének egyik kulcspontjává vált.

Zelenszkij legfőbb embere váratlanul elárulta, milyen sorsot szán Ukrajna Kárpátaljának: „Megváltozott a szerepe"

A tisztségviselő arról is beszélt, hogy az Ukrajnából külföldre távozott állampolgárok jelentős része várhatóan nem tér vissza a jövőben. Bár szerinte eljöhet egy pont, amikor sokan hazamennek, a jelenlegi statisztikák ennek ellenkezőjét mutatják.

Kárpátalja szerepének átalakulását elsősorban a háború következményei indokolták. A térség számos, a kelet-ukrajnai harcok által sújtott ipari régióból – különösen a Donbaszból – áthelyezett vállalatot és termelési kapacitást fogadott be. Ennek eredményeként a régió gazdasági jelentősége látványosan megnőtt.

Kirill Budanov hangsúlyozta:

Kárpátalja új otthonná” vált sok ukrán számára, különösen az ipari térségekből érkezőknek.

Mint fogalmazott, a régió nemcsak átvett bizonyos funkciókat az ország működésében, hanem szinte élre tört, és meghatározó szereplővé vált az ipari és gazdasági fejlődésben. Hozzátette, hogy a térség szerepe így alapvetően megváltozott.

Az elnöki hivatal vezetője más kérdésekben is megszólalt: kijelentette, hogy szerinte az ukrán ortodox egyház Moszkvai Patriarchátushoz sorolása manipuláció, és ellenezte az egyház híveinek kényszerű átterelését az ukrán ortodox egyház másik szervezetébe.

Korábbi nyilatkozatában arról is beszélt, hogy húsvét után amerikai delegáció érkezhet Kijevbe, amelyben részt vehetnek az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjai is, köztük Steve Witkoff és Jared Kushner.

Kárpátalja jelentős gazdasági átalakuláson megy keresztül. Míg a régió korábban az agráriumra és turizmusra koncentrált, addig mostanra egy erős ipari és energetikai központtá kezd átalakulni. Az elmúlt időszakban Kárpátalján sorra jöttek létre ipari parkok, a régió infrastruktúráját, valamint energiaellátását megerősítették annak érdekében, hogy vonzóbbá váljon a gyártó- és feldolgozóipar számára. Sok vállalat költözött át ide, hogy itt működtethesse üzemeit.