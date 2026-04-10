Hivatalos: óriáskikötő épül a Balatonon, megszólalt a település polgármestere – 200 hajót várnak

A beruházás középpontjában egy modern sport- és kikötőközpont áll. Olyan mértékű kikötőbővítés indul a Balatonnál, amely a nemzetközi vitorlásversenyek térképére is felhelyezheti a régiót.
VG
2026.04.10, 20:56
Frissítve: 2026.04.10, 21:11

Komoly kikötőfejlesztés indul Balatonmáriafürdő térségében, amely a Balaton déli partját nemzetközi vitorlásközponttá alakíthatja. A tervek szerint akár 200 hajós világversenyek megrendezése is lehetővé válik a jövőben – írta a sonline.hu.

A Balaton déli partjának az egyik legnagyobb vízparti fejlesztése indul el, amely akár a több száz hajós versenyek megrendezését is lehetővé teszi / Fotó: NurPhoto via AFP

A tervek szerint nem csupán a meglévő infrastruktúra újul meg, hanem egy teljesen új, modern klubház és egy nagyságrendekkel nagyobb kikötőrendszer is épül. A beruházás így egyszerre szolgálja a helyi vízitúrázók igényeit, a versenysportot és a nemzetközi események fogadását. 

A fejlesztők szerint a létesítmény hosszú távon a Balaton egyik legfontosabb vitorlásbázisává válhat.

Balog Mátyás polgármester tájékoztatása szerint a projekt finanszírozása megosztott: a költségek felét pályázati forrásból fedezik, a másik felét pedig az egyesület biztosítja. Ez a konstrukció a helyi együttműködésre épít, és stabil alapot ad a megvalósításhoz. A polgármester szerint a cél egyértelmű: olyan központ létrehozása, amely a hazai és nemzetközi mezőny számára is vonzó.

A beruházás sportturisztikai jelentősége kiemelt. A tervekben szerepel, hogy a jövőben 200-nál is több hajót felvonultató világversenyeket rendezzenek a Balaton ezen szakaszán. Korábban már volt példa nagyobb eseményekre is, például egy 90 hajós Európa Kupa megrendezésére, amely jelentős forgalmat és bevételt hozott a térségnek. A mostani fejlesztés ezt a léptéket emelné nemzetközi szintre.

A helyi közösség számára is fontos elemeket tartalmaz a megállapodás. A kikötő bérbeadásából származó bevételek egy része, mintegy 15 százaléka közvetlenül az önkormányzatot illeti meg, ami stabil bevételi forrást jelenthet a település számára. Emellett kiemelt cél, hogy a helyi fiatalok kedvezményes feltételekkel ismerkedhessenek meg a vitorlázással, ami hosszabb távon a sportág utánpótlását is erősítheti.

A szerződés egyik fontos eleme a rugalmasság: az önkormányzat bizonyos feltételek mellett a jövőben akár vissza is veheti a kikötő működtetését, amennyiben megtéríti a beruházás költségeit. Ez biztosítja, hogy a település hosszú távon is kontrollt gyakorolhasson a stratégiai jelentőségű vízparti terület felett.

A kivitelezés ütemezése alapján az építési munkák vízparti szakasza 2026 őszén indulhat el, a befejezést pedig 2027 tavaszára tervezik. A projekt előkészítése már előrehaladott állapotban van, a szükséges adminisztratív lépések nagy része lezárult. Ez lehetővé teszi, hogy a beruházás a jelenlegi tervek szerint haladjon tovább, és a Balaton déli partja egy új, nemzetközi szintű vitorlásközponttal bővüljön.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
