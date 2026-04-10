Előre szólt a magyar rendőrség: országos razzia veszi kezdetét, rájuk fognak vadászni – egy teljes héten át tart az akció

Országos sebességellenőrzést tart a rendőrség április 13. és 19. között Magyarország teljes területén. Az egyhetes akció célja, hogy csökkentsék a gyorshajtást, ezzel visszaszorítva a balesetek egyik fő okát.

Nem érdemes kockáztatni: a rendőrség jövő héten hadat üzen a gyorshajtásnak / Fotó: ronstik

A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott ellenőrzések Magyarország teljes területére kiterjednek, vagyis gyakorlatilag bárhol számítani lehet traffipaxokra – lakott területen belül és kívül egyaránt.

Az akció nem egyedi kezdeményezés, hanem egy nemzetközi együttműködés része. A Roadpol Operational Group, azaz az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata szervezi az egyhetes ellenőrzési hullámot, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy nemcsak itthon, hanem Európa számos országában párhuzamosan zajlanak majd a hasonló ellenőrzések.

A hatóságok célja egyértelmű: visszaszorítani a gyorshajtást, amely továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb baleseti ok. A statisztikák szerint a sebességtúllépés nemcsak a balesetek számát növeli, hanem azok súlyosságát is jelentősen befolyásolja. Egy nagyobb sebességgel bekövetkező ütközés esetén sokkal kisebb az esély a sérülések elkerülésére vagy enyhítésére.

Több fegyvert is bevetnek a gyorshajtás ellen

A rendőrség ilyenkor nemcsak fix traffipaxokat használ, hanem mobil mérőeszközöket és akár civil járműveket is bevethet. Ez azt jelenti, hogy a megszokott helyeken túl váratlan pontokon is ellenőrzésekbe lehet futni. A tapasztalatok szerint az ilyen kampányszerű akciók idején jelentősen nő a kiszűrt gyorshajtók száma.

Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzések nemcsak büntetési célt szolgálnak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a jelenlét visszatartó ereje legalább ennyire fontos, hiszen már az is hozzájárulhat a balesetek számának csökkenéséhez, ha a sofőrök tudják: bármikor mérhetik őket.

Az autósok számára a legbiztosabb stratégia továbbra is az, ha betartják a sebességhatárokat. Nemcsak a bírság elkerülése miatt, hanem saját és mások biztonsága érdekében is. A következő hét tehát fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől.