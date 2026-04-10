Deviza
EUR/HUF374,81 -0,52% USD/HUF319,59 -0,83% GBP/HUF430,48 -0,52% CHF/HUF405,19 -0,57% PLN/HUF88,21 -0,59% RON/HUF73,62 -0,51% CZK/HUF15,38 -0,51% EUR/HUF374,81 -0,52% USD/HUF319,59 -0,83% GBP/HUF430,48 -0,52% CHF/HUF405,19 -0,57% PLN/HUF88,21 -0,59% RON/HUF73,62 -0,51% CZK/HUF15,38 -0,51%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX132 888,2 +3,79% MTELEKOM2 338 +4,84% MOL4 056 +1,2% OTP41 290 +5,87% RICHTER12 800 +3,23% OPUS430 0% ANY7 300 +1,39% AUTOWALLIS155 +4,03% WABERERS4 710 +0,43% BUMIX8 930,94 +0,54% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 761,73 +2,24% BUX132 888,2 +3,79% MTELEKOM2 338 +4,84% MOL4 056 +1,2% OTP41 290 +5,87% RICHTER12 800 +3,23% OPUS430 0% ANY7 300 +1,39% AUTOWALLIS155 +4,03% WABERERS4 710 +0,43% BUMIX8 930,94 +0,54% CETOP4 407,74 +2,24% CETOP NTR2 761,73 +2,24%
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 701,1 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -106,1 Ft / Gázolaj piaci ár: 812,2 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -197,2 Ft

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
sebességellenőrzés
Országos Rendőr-főkapitány
gyorshajtás

Előre szólt a magyar rendőrség: országos razzia veszi kezdetét, rájuk fognak vadászni – egy teljes héten át tart az akció

Egy hétig fokozott ellenőrzések várnak az autósokra a magyar utakon. A rendőrség a gyorshajtás visszaszorítására koncentrál, amely még mindig vezető baleseti ok.
VG/MTI
2026.04.10, 21:29
Frissítve: 2026.04.10, 21:33

Országos sebességellenőrzést tart a rendőrség április 13. és 19. között Magyarország teljes területén. Az egyhetes akció célja, hogy csökkentsék a gyorshajtást, ezzel visszaszorítva a balesetek egyik fő okát.

drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer gyorshajtás
Nem érdemes kockáztatni: a rendőrség jövő héten hadat üzen a gyorshajtásnak

Országos szintű sebességellenőrzési akciót jelentett be az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK), amely április 13. és 19. között zajlik majd. 

A rendőrség tájékoztatása szerint a fokozott ellenőrzések Magyarország teljes területére kiterjednek, vagyis gyakorlatilag bárhol számítani lehet traffipaxokra – lakott területen belül és kívül egyaránt.

Az akció nem egyedi kezdeményezés, hanem egy nemzetközi együttműködés része. A Roadpol Operational Group, azaz az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata szervezi az egyhetes ellenőrzési hullámot, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozott. Ez azt jelenti, hogy nemcsak itthon, hanem Európa számos országában párhuzamosan zajlanak majd a hasonló ellenőrzések.

A hatóságok célja egyértelmű: visszaszorítani a gyorshajtást, amely továbbra is az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb baleseti ok. A statisztikák szerint a sebességtúllépés nemcsak a balesetek számát növeli, hanem azok súlyosságát is jelentősen befolyásolja. Egy nagyobb sebességgel bekövetkező ütközés esetén sokkal kisebb az esély a sérülések elkerülésére vagy enyhítésére.

Több fegyvert is bevetnek a gyorshajtás ellen

A rendőrség ilyenkor nemcsak fix traffipaxokat használ, hanem mobil mérőeszközöket és akár civil járműveket is bevethet. Ez azt jelenti, hogy a megszokott helyeken túl váratlan pontokon is ellenőrzésekbe lehet futni. A tapasztalatok szerint az ilyen kampányszerű akciók idején jelentősen nő a kiszűrt gyorshajtók száma.

Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzések nemcsak büntetési célt szolgálnak. A rendőrség hangsúlyozza, hogy a jelenlét visszatartó ereje legalább ennyire fontos, hiszen már az is hozzájárulhat a balesetek számának csökkenéséhez, ha a sofőrök tudják: bármikor mérhetik őket.

Az autósok számára a legbiztosabb stratégia továbbra is az, ha betartják a sebességhatárokat. Nemcsak a bírság elkerülése miatt, hanem saját és mások biztonsága érdekében is. A következő hét tehát fokozott figyelmet igényel minden közlekedőtől.

Így derítheti ki a leggyorsabban, hogy elcsípte-e a traffipax

A megengedett sebesség betartásának célja nem csupán a büntetések elkerülése, hanem a balesetek megelőzése is. Olykor-olykor mégis előfordulhat, hogy az ember beleszalad egy traffipaxba. A sebességtúllépés azonban nagyon sokba is kerülhet, főleg, ha nem értesülünk róla időben. Mutatjuk, hogy lehet a leggyorsabban kideríteni, hogy lefotózta-e a járművét a traffipax.

 

Országszerte

1205 cikk

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!
Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
