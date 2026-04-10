Ezt jó, ha tudják a magyarok: ítéletet mondtak Ausztria gazdaságáról, még rosszabb a helyzet, mint gondolták – sötét jövőt jósolnak

Egyre borúsabb képet festenek az osztrák gazdaságról a friss előrejelzések. Ausztria gazdasága a vártnál gyengébb növekedés elé néz, miután több tényező is rontotta a kilátásokat. A gazdaságkutató intézetek szerint a következő években is visszafogott bővülésre kell készülni.
VG
2026.04.10, 19:27
Frissítve: 2026.04.10, 19:58

Ausztria gazdasági kilátásai érdemben romlottak az iráni háború és az energiaárak megugrása miatt: a bécsi Wifo és az IHS gazdaságkutató intézet egyaránt lefelé módosította 2026-ra és 2027-re vonatkozó konjunktúra-előrejelzését.

Fotó: Photostar72

A két intézet szerint 2026-ban a bruttó hazai termék (GDP) növekedése visszafogott marad, ugyanakkor a prognózisok között jelentős az eltérés. A Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) 0,9 százalékos bővülést vár, míg az IHS (Institut für Höhere Studien) ennél jóval alacsonyabb, 0,5 százalékos növekedést jelez. Ez azt jelenti, hogy a Wifo korábbi 1,2 százalékos várakozását 0,3 százalékponttal mérsékelte, az IHS pedig az 1,0 százalékos előrejelzését 0,5 százalékponttal vágta vissza.

2027-re vonatkozóan szintén eltérnek a kilátások: 

  • a Wifo 1,3 százalékos növekedéssel számol, ami 0,1 százalékpontos lefelé módosítás, 
  • míg az IHS 0,8 százalékos bővülést prognosztizál.

A gazdasági kilátások romlásának fő oka az energiaárak meredek emelkedése és a geopolitikai bizonytalanság erősödése. A Wifo szerint az iráni háború következtében a kőolaj- és földgázárak rövid idő alatt mintegy 60 százalékkal emelkedtek, ami közvetlenül fékezi a növekedést. Ausztria energiafelhasználásának közel 63 százalékát importból fedezi, döntően fosszilis energiahordozókból, ezért különösen érzékeny az ármozgásokra.

A Wifo több forgatókönyvet is felvázolt. Az alapforgatókönyvben – amely rövid háborúval, de tartósan magasabb energiaárakkal számol – a gazdaság 2026-ban 0,9 százalékkal bővül. Egy kedvezőbb esetben 1,1 százalékos növekedés is elképzelhető, míg egy elhúzódó konfliktus esetén a bővülés mindössze 0,2 százalék lehet. Az IHS alternatív forgatókönyve szerint tartósan magas energiaárak mellett a növekedés 2026-ban 0,3 százalékra, 2027-ben 0,7 százalékra lassulhat.

Az infláció mindkét intézet szerint az Európai Központi Bank 2,0 százalékos célja felett marad. 

A Wifo 2026-ra 2,7 százalékos, 2027-re 2,3 százalékos inflációt vár, míg az IHS rendre 2,9 százalékos és 2,4 százalékos ütemmel számol. Ez azt jelenti, hogy az IHS minden vizsgált évben magasabb inflációt jelez, mint a Wifo.

A munkaerőpiacon lényegében stagnálás várható. A Wifo előrejelzése szerint a munkanélküliségi ráta 2026-ban 7,4 százalék marad, majd 2027-ben 7,1 százalékra csökken. Az IHS ennél valamivel kedvezőtlenebb pályát vázol fel: 

  • 2026-ra 7,5 százalékos, 
  • 2027-re 7,4 százalékos rátát vár.

A költségvetési folyamatok szintén kedvezőtlen képet mutatnak. A Wifo 2026-ra a GDP 4,1 százalékának megfelelő államháztartási hiányt jelez, míg az IHS 4,2 százalékos deficittel számol. 2027-ben a hiány a Wifo szerint 4,0 százalékra, az IHS szerint 4,1 százalékra mérséklődhet, ami továbbra is meghaladja az uniós 3,0 százalékos küszöböt. Az államadósság a következő években emelkedik, és 2027-re megközelíti a GDP mintegy 85 százalékát.

A gazdasági szerkezeten belül az ipar marad a fő növekedési tényező, miközben az építőipar továbbra is gyenge teljesítményt nyújt. A bizonytalanság és a magas energiaárak visszafogják a beruházásokat és a fogyasztást, ami lassítja a kilábalást a 2023–2024-es recesszió után.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
