Ausztria gazdasági kilátásai érdemben romlottak az iráni háború és az energiaárak megugrása miatt: a bécsi Wifo és az IHS gazdaságkutató intézet egyaránt lefelé módosította 2026-ra és 2027-re vonatkozó konjunktúra-előrejelzését.

Ezt jó, ha tudják a magyarok: ítéletet mondtak Ausztria gazdaságáról, még rosszabb a helyzet, mint gondolták – sötét jövőt jósolnak

A két intézet szerint 2026-ban a bruttó hazai termék (GDP) növekedése visszafogott marad, ugyanakkor a prognózisok között jelentős az eltérés. A Wifo (Wirtschaftsforschungsinstitut) 0,9 százalékos bővülést vár, míg az IHS (Institut für Höhere Studien) ennél jóval alacsonyabb, 0,5 százalékos növekedést jelez. Ez azt jelenti, hogy a Wifo korábbi 1,2 százalékos várakozását 0,3 százalékponttal mérsékelte, az IHS pedig az 1,0 százalékos előrejelzését 0,5 százalékponttal vágta vissza.

2027-re vonatkozóan szintén eltérnek a kilátások:

a Wifo 1,3 százalékos növekedéssel számol, ami 0,1 százalékpontos lefelé módosítás,

míg az IHS 0,8 százalékos bővülést prognosztizál.

A gazdasági kilátások romlásának fő oka az energiaárak meredek emelkedése és a geopolitikai bizonytalanság erősödése. A Wifo szerint az iráni háború következtében a kőolaj- és földgázárak rövid idő alatt mintegy 60 százalékkal emelkedtek, ami közvetlenül fékezi a növekedést. Ausztria energiafelhasználásának közel 63 százalékát importból fedezi, döntően fosszilis energiahordozókból, ezért különösen érzékeny az ármozgásokra.

A Wifo több forgatókönyvet is felvázolt. Az alapforgatókönyvben – amely rövid háborúval, de tartósan magasabb energiaárakkal számol – a gazdaság 2026-ban 0,9 százalékkal bővül. Egy kedvezőbb esetben 1,1 százalékos növekedés is elképzelhető, míg egy elhúzódó konfliktus esetén a bővülés mindössze 0,2 százalék lehet. Az IHS alternatív forgatókönyve szerint tartósan magas energiaárak mellett a növekedés 2026-ban 0,3 százalékra, 2027-ben 0,7 százalékra lassulhat.

Az infláció mindkét intézet szerint az Európai Központi Bank 2,0 százalékos célja felett marad.

A Wifo 2026-ra 2,7 százalékos, 2027-re 2,3 százalékos inflációt vár, míg az IHS rendre 2,9 százalékos és 2,4 százalékos ütemmel számol. Ez azt jelenti, hogy az IHS minden vizsgált évben magasabb inflációt jelez, mint a Wifo.