Lebőgött Merz, azt ajánlják neki megmentőül, amellyel Magyarország állt a sor élére – Vance hozta a kosarában
Németország maga okozta gazdaságát visszavető energiaproblémáit, ebben még a hibák sorát elkövető Európai Uniót is lekörözte. Most egy olyan területen kaptak megoldási javaslatot, amelyben JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatásához kötődően Magyarország robbant az élre Európában. Ez abból az interjúból derült ki, amelyet Fatih Birol, a Nemzetközi Energiaügynökésg (IEA) ügyvezető igazgatója adott a Der Spiegel magazinnak.
Miközben Európa elszálló energiaárakkal küszködik, és heteken belül egyes országok energiahiánnyal is szembesülhetnek, Birol javaslatokat fogalmazott meg a német kormánynak.
Az interjúban nem meglepő módon szóba került az atomenergia kérdése is. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, volt német miniszter a közelmúltban elismerte, hogy nagy hiba volt a német atomerőművek bezárása (elegánsan eltekintve tőle, hogy annak idején kormánytag volt, majd uniós csúcsbürokrata).
Németország stratégiai hibát követett el, amikor leállította az atomerőműveit
– erősítette meg az IEA feje.
Ezek megbízhatóan, szinte óraműpontossággal működtek, és folyamatosan termeltek villamos energiát – mondta a lapnak. De így alakult, és a múltbelihez hasonló nagy atomerőművek építése nagyon időigényes és költséges lenne.
Ehelyett Németország fontolóra vehetné a kis moduláris reaktorokat
– tette hozzá.
„Az új, kisebb moduláris atomerőműveket? – hangzott a lap kérdése, a megállapítással: – Nyugati országokban még egyetlen SMR sem működik.”
De hamarosan megjelennek a piacon, és ez a válság még tovább is gyorsíthatja a fejlesztésüket. Jelentős lendületet várok az SMR-ek számára
– hangzott Birol válasza.
Kis moduláris reaktorok: ha Európának nincs is, Magyarország már megszerezte
Birol nem beszélt róla – talán, hogy ne hervassza le a német olvasót, talán mert korábban vették fel az interjút –, hogy pont ebben az ügyben a napokban történt egy jelentős fejlemény Európában.
Az SMR-ek nem a jövőben jelennek meg a piacon, hanem már annyira megjelentek, hogy az Egyesült Államok több vezető nukleáris vállalata együttműködési megállapodást kötött Budapesttel kis moduláris reaktorok, azaz SMR-ek fejlesztéséről és telepítéséről.
Akár tíz ilyen új generációs atomreaktor is épülhet nálunk, a teljes beruházási érték pedig elérheti a 20 milliárd dollárt.
Ezt JD Vance budapesti látogatásához időzítve jelentették be szerdán. Az amerikai alelnök a látogatásán megerősítette, amit Donald Trump elnök is többször: örömmel működnének együtt Orbán Viktorral mint kormányfővel a választás után is. Vance egész csomag gazdasági megállapodást hozott a kosarában, amelyek korábbi tárgyalások eredményei, és annak köszönhetők, hogy a magyar miniszterelnök kiváló viszonyban van az amerikai adminisztrációval.
Az SMR-telepítés meghatározó amerikai szereplői:
- a GE Vernova,
- a Westinghouse Electric Company
- és a Holtec International. A magyar oldalon a Vance-látogatással egy időben üzletekhez jutott a Mol, az MVM és a 4iG is.
Németország: nem tudnak mit kezdeni az atomenergia kérdésével
Miközben Németországnak elhúzódó, súlyos és most tovább súlyosbodó energiaproblémái vannak, nem csoda, hogy az SMR-ek terén nem ők léptek először – az, hogy pont Magyarország, annak nyilvánvaló külpolitikai okai vannak.
A németek a baj ellenére sem tudnak mit kezdeni az atomenergia kérdésével, pedig immár Brüsszelben is az a hivatalos álláspont, hogy az atomerőművek bezárása korrigálandó baklövés volt.
Az, hogy ez óriási stratégiai hiba volt, maga Friedrich Merz kancellár is elismerte már hónapokkal ezelőtt. Amikor azonban Washingtonba látogatott, ő nem kért SMR-eket, mint a magyarok, pedig utoljára ez akkor történt, amikor néhány napja már folyt az iráni háború, és elzárták az energiaszállításokat a Hormuzi-szoroson keresztül, elindítva Európa Canossa-járását.
A német gazdasági viták jó idő óta egyben erősen ideológiai viták is, ami nem tesz jót az ország és Európa gazdaságának.
Miközben Brüsszel visszafordul az atomenergia felé, a fókuszban az SMR-ekkel, Németországban továbbra is vita dúl.
Carsten Schneider szociáldemokrata környezetvédelmi miniszter négy hete úgy reagált Brüsszel SMR-stratégiájára, hogy az egy múltba néző javaslat. A CDU-s Merz maga ugyan hibának nevezte a leszámolást az atomenergiával, ami azonban „visszafordíthatatlan”.
Ezzel szemben CSU-s szövetségese, Markus Söder bajor miniszterelnök azzal állt elő, hogy „itt az ideje az atomenergia új korszakának”, és Bajorországban SMR-eket készül építeni. Ha ezt tenné, a sorban, úgy tűnik, ő is Magyarország mögé került.
