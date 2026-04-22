Hiába vannak gazdasági gondok, elképesztő profitot zsebelnek be a magyarországi osztrák bankok

Az osztrák bankok tavaly 11,8 milliárd eurós nyereséget termeltek, ami a második legjobb eredmény a történelemben. Mindez úgy történik, hogy közben a bankadó csökkentése is napirenden van, ami komoly politikai vitát indított el.

Az osztrák bankok nyeresége és az adópolitika ütközőpályára került Bécsben / Fotó: NurPhoto via AFP

Miközben Ausztria gazdaságának több kulcságazata továbbra is nehézségekkel küzd, a bankszektor látványosan ellenkező pályán halad. A kereskedelem gyengélkedik, az ipar lassul, az építőipar pedig évek óta válságban van. Ehhez képest a pénzügyi szektor sorra hozza a kiemelkedő éveket.

Az Osztrák Nemzeti Bank friss pénzügyi stabilitási jelentése szerint a hazai bankok 2025-ben 11,8 milliárd euró adózott nyereséget értek el.

Ez egymilliárd euróval, vagyis 9 százalékkal több az előző évnél, és minden idők második legjobb eredménye – csak a 2022-es év volt ennél erősebb.

A profitrobbanás mögött elsősorban a kamatkörnyezet áll. A 2022 óta emelkedő kamatok újra aranybányává tették a banki üzletet. A hitelkamatok jóval magasabbak, mint a betéti kamatok, ami közvetlenül növeli a pénzintézetek marzsát. Emellett a bankok jelentős összegeket tartanak letétben az Európai Központi Banknál, ami után szintén kamatot kapnak. Ez az összeg a hazai intézmények esetében nemrég elérte a hárommilliárd eurót.

A látványos nyereségek azonban politikai szempontból érzékeny témává vált. Az osztrák kormány éppen költségvetési tárgyalásokat folytat, és 2-2,5 milliárd eurós hiányt próbál betömni a következő két évben.

A „fizessenek a gazdagok” elv gyakran előkerül, de a gyakorlatban nehezen kivitelezhető.

Az örökösödési adó például politikai aknamező: az ÖVP és a NEOS egyaránt ellenzi. Így maradnak a könnyebben mozgósítható célpontok – például a bankszektor. Nem véletlen, hogy a koalíció már meg is emelte a banki különadót 2025-re és 2026-ra, ami évi 350 millió euró extra bevételt hoz.

Csakhogy a jelenlegi tervek szerint ez az extra teher jövőre drasztikusan, ötvenmillió euróra csökkenne. Ez különösen annak fényében tűnik furcsának, hogy a szektor éppen rekordközeli profitokat termel, miközben a költségvetés forráshiánnyal küzd.

Bécs nem akar háborút indítani az osztrák bankokkal szemben

A vita itt válik igazán élessé, mivel az Osztrák Nemzeti Bank inkább óvatos álláspontra helyezkedett. Martin Kocher jegybankelnök a Der Standardnak elmondta, hogy minden különadót alaposan meg kell indokolni, és fontos, hogy a bankok a nyereségüket tőkeerejük növelésére használják. Ez különösen aktuális, mivel a pénzintézetek az utóbbi években erősítették tőkehelyzetüket, ami stabilabbá teszi a rendszert.