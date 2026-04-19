Deviza
EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27% EUR/HUF361,66 -0,18% USD/HUF307,31 -0,46% GBP/HUF415,28 -0,21% CHF/HUF393,08 -0,2% PLN/HUF85,43 -0,28% RON/HUF70,93 -0,26% CZK/HUF14,89 -0,27%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX138 376,88 -0,32% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 170 +1,97% OTP44 030 -1,86% RICHTER12 980 -1,31% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,82 -0,84% BUX138 376,88 -0,32% MTELEKOM2 454 +0,33% MOL4 170 +1,97% OTP44 030 -1,86% RICHTER12 980 -1,31% OPUS360 -0,56% ANY7 600 +0,53% AUTOWALLIS151 +0,66% WABERERS4 970 +1,41% BUMIX9 269,18 +0,5% CETOP4 598,2 +1,53% CETOP NTR2 856,82 -0,84%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
picasso
sorsolás
győztes

Kevesebb mint negyvenezer forintért cserélt gazdát az egymillió eurós Picasso-festmény

A műtárgypiacról sokáig a zárt, elit és nehezen hozzáférhető jelzők jutottak eszünkbe, hiszen a több millió eurós alkotások kizárólag a leggazdagabb gyűjtők és befektetők között cseréltek gazdát. A Christine’s aukciósház idei sorsolásán azonban ez a teória megdőlt, mikor Ari Hodara párizsi szoftvermérnök száz euróért jutott hozzá egy eredeti Pablo Picasso-festményhez.
Hajdu Gréta
2026.04.19, 09:34
Frissítve: 2026.04.19, 10:34

A Peri Cochin újságíró által alapított „1 Picasso 100 euróért” névre hallgató kezdeményezés 2013-ra nyúlik vissza. A sorsolás logikája a közösségi finanszírozás egy sajátos formájának tekinthető, amely más iparágakban – például a startupok vagy az ingatlanpiac területén – már bizonyított, ám a művészvilágban szokatlan és újszerű ötletnek számít. A sorsolásra való beugró minden évben 100 euró (nagyjából 36 ezer forint), és az így befolyt több millió eurós összeggel mindig egy jótékony célt támogatnak. Az idén eladott 120 ezer jegyből összejött 12 millió euró szinte teljes egészében a francia Alzheimer-kutató Alapítványt illeti.

Picasso: Tete de Femme / Fotó: Pro Auction / Facebook

A Picasso-kezdeményezés

Az áprilisi sorsoláson Picasso Tete de Femme című, 1941-es alkotása volt a főnyeremény, amely a művész múzsáját, Dora Maart ábrázolja. A festő gouache-technológiával, jellegzetes kubista stílusban készült papírképe azért is különleges, mert Picasso munkásságának ezen szakaszából kevés műalkotás látott napvilágot, és a szakértők szerint eredeti értéke kiteszi az 1,45 millió eurót is, bár az Opera Galéria a jótékonysági cél érdekében kedvezményesen bocsátotta a képet a projekt rendelkezésére.

Ez a Picasso-kezdeményezés egy újabb építőkocka ahhoz, hogy az Alzheimer-kór egy napon ne legyen több, mint egy rossz emlék

− nyilatkozta Olivier de Ladoucette, az alapítvány vezetője az AFP hírügynökségnek.

Mikor Ari Hodara párizsi mérnököt felhívták a jó hírrel, a férfi először nem akart hinni a fülének. 
 

Honnan tudjam, hogy ez nem egy beugratás?

− kérdezte Hodara kétkedve a szervezőktől. 
Miután sikerült megbizonyosodnia a valóságról, elárulta, hogy nem számított a győzelemre, de többek között mint amatőr festészetkedvelő is örül a műalkotásnak. A férfi szabadon rendelkezhet a kép sorsáról, de azt nyilatkozta, nem fogja eladni, inkább megtartja a különleges festményt. 
Peri Cochin is kifejezte afeletti örömét, hogy a kép visszatérhet Párizsba, ahol Picasso élete és munkássága nagy részét töltötte.

Előző évek győztesei

Korábbi években is volt példa nyertesekre: 

  • 2013-ban egy libanoni férfi vitte haza a fődíjat – a pénz a libanoni Türosz világörökségi helyszín megőrzését szolgálta, 
  • 2020-ban pedig egy könyvelőnő vitte haza az értékes festményt, aki a fiától karácsonyra kapott jeggyel vett részt a sorsoláson, a befolyt összeget pedig afrikai vízügyi és higiéniai programokra fordították. 
     
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
