Kegyetlenül megdrágul mindenki egyik kedvenc csemegéje, nem csak az olajár miatt fontos Irán

A közel-keleti konfliktus miatt számos termék kapcsán jelentős drágulásról szólnak a hírek. A diófélék – amelyeket előszeretettel használnak a fagylaltokban és csokoládékban – ebben a hónapban közel egy évtizedes csúcsra drágultak, mivel az Irán a világ második legnagyobb termelője, az iráni háború zavarokat okoz az amúgy is szűkös kínálatú piacon. A dél-afrikai Karoo Pistachios mezőgazdasági vállalatcsoport növeli termelését, hogy kihasználja az emelkedő árakat és felvegye a versenyt a világ legnagyobb termelőivel, főleg a pisztácia piacán.

A dubaji csoki miatt nőtt a pisztácia iráni kereslet, az iráni háború az árát tornázta fel / Fotó: Pixabay

A termelők abban bíznak, hogy a félszáraz Karoo régió éghajlati adottságai lehetővé teszik, hogy a térség legújabb haszonnövénye életképes exportágazattá váljon. Ez a törekvés jól mutatja, miként alakítják át a geopolitikai sokkok a mezőgazdasági ellátási láncokat, és hogyan teremtenek ösztönzőket új belépők számára még olyan régiókban is, amelyeket korábban nem tartottak alkalmasnak magas hozzáadott értékű növények termesztésére – írta a Bloomberg.

Az elmúlt években látványosan megugrott a pisztácia iránti kereslet, miután a Magyarországon is nagy reklámot kapó dubaji csokoládé – egy pisztáciakrémmel töltött csokiszelet – megjelenése világszerte nagy közösségimédia-lázat indított el.

„Az iráni helyzet segít nekünk: az árak jelentősen emelkedtek, és számos importőr érdeklődik az ellátási lánc diverzifikálása iránt. Fontolgatjuk, hogy visszatartjuk a készlet egy részét, és az év későbbi szakaszában valamivel magasabb áron értékesítjük” – nyilatkozta David Muller, a Karoo Pistachios vezérigazgatója egy interjúban.

Muller vállalata, amely a Dél-afrikai Köztársaság Észak-Fokföld tartományában, a távoli Prieska városában működik, a következő évtized végére akár 60 ezer tonnás termelési szintet céloz meg, ami jelentős előrelépés az előző évi mindössze 20 tonnához képest. Ez a legfrissebb amerikai mezőgazdasági minisztériumi adatok alapján Dél-Afrikát a világ negyedik legnagyobb pisztáciaexportőrévé emelné.

Lentről törne nagyon magasra a pisztáciapiacon Dél-Afrika

A cégvezető szerint jelenleg a Karoo az egyetlen afrikai régió, ahol bizonyítottan nagyüzemi léptékben termeszthető pisztácia. Az Egyiptomban, Marokkóban és Tunéziában végzett kísérletek egyelőre nem jutottak el a kereskedelmi termelés szintjére, így Dél-Afrika potenciális elsőként lépéselőnyhöz juthat.