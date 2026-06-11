Rátette a pecsétet az EKB, itt a második energiaválság Európában – Varga Mihály összevonja a szemöldökét

Ha egy gazdaság visszaesőben van, és ennek ellenére a jegybankja kamatot emel, az súlyos helyzetet, kemény dilemmákat tükröz. Ezt most megtette Frankfurtban az Európai Központi Bank (EKB), 2023 óta először, rátéve a pecsétet, hogy az ukrajnai háború után az iráni háború másodszor is energiaválságba taszította Európát. A döntés nem váratlan, a hatásokat Magyarország is érzi, ha szokatlan és különleges helyzetbe kerültünk is.

EKB kamat – megemelték, de mi következik ezután? Hatalmas a tét Európa és Magyarország számára Fotó: Alex Kraus

EKB kamat: az emelés nem meglepetés, de lélegzetfojtva figyel Európa

Mi történik Frankfurtban, fontos információ nem csak a Magyar Nemzeti Bank számára, hanem mindenkinek, akinek fontos a forint árfolyama – és egyébként mindenkinek a magyar gazdaságban, amely erősen függ az euróüövezeti gazdaságtól.

Az EKB csütörtökön azt a döntést hozta, hogy negyed százalékponttal 2,4 százalékra emelte irányadó kamatát. Ez az euróövezeti jegybank fő refinanszírozási kamata, amelyen a kereskedelmi bankok egyhetes futamidőre forrást vehetnek fel tőle fedezet mellett. A betéti kamat ugyanennyivel emelkedett, 2,25 százalékra.

A közel-keleti háború inflációs nyomást generál, és a kamatemelésről hozott döntés számos olyan forgatókönyv mellett is megalapozott, amelyek azt modellezik, hogyan alakulhat a sokkhatás, és miként befolyásolhatja az euróövezet középtávú gazdasági kilátásait

– indokol az EKB közleménye.

A kamatemelés nem okozott meglepetést, habár a múlt héten kiderült, hogy az eurózóna gazdasága az első negyedévben 0,2 százalékkal zsugorodott a múlt év utolsó negyedéhez képest. Az EKB feladata az infláció megfékezése, márpedig a drágulás éves mértéke az iráni háború hatásai miatt májusban 3,2 százalékra szökött fel.

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Az EKB-kamat összefüggéseit a forint árfolyamával, az MNB döntéseivel és a magyar gazdasággal itt elemeztük:

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Mínuszba csúszott az euróövezet gazdasága, ugyanakkor az infláció magasan a cél fölé szökött. A kamatok Európában túl alacsonyak az inflációhoz képest, ezért az Európai Központi Bank csütörtökön délután várhatóan annak ellenére is végrehajtja első kamatemelését 2023 óta, ha az energiaválság gyötörte gazdaságot ez még jobban visszaveti – a hatások nem kerülik el a magyar gazdaságot és forintot sem, ezért figyel erősen az MNB is a döntésre és a kilátásokat ecsetelő kommentárokra.

Röviden: az MNB a várakozások szerint ezúttal megengedheti magának, hogy két hét múlva az EKB-val ellentétes irányban, lefelé mozdítsa el kamatait. A magyar infláció ugyanis szoktalan mód alig fele az euróövezetinek, a forint pedig többéves csúcsok közelében kereskedik az euró ellenében.